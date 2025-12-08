Acuity Knowledge Partners 更名为 Acuity Analytics 并启用全新官网

伦敦和纽约, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acuity Knowledge Partners 今日宣布更名为 Acuity Analytics，启用全新商业名称。 这一变化体现了公司成长为洞察、分析、数据和 AI 赋能解决方案全球领导者的战略进程。 新品牌由重新设计的网站加以呈现，使客户能够清晰、及时地了解公司扩展后的服务能力及一体化业务布局。

23 年来，Acuity 的成功始终源于人才力量。 公司的立业之本，在于深厚的领域专长、卓越的分析研判、富有洞察的研究能力，以及始终致力于为金融服务客户交付高品质服务的坚定承诺。 在此基础上，Acuity Analytics 正加速拓展新的行业、新能力和新市场，并与众多全球领先的金融机构建立起深厚而长期的合作关系。

随着客户需求和技术不断演进，Acuity 的业务也随之持续发展。 Acuity Analytics 目前在全球 28 处办公地点拥有超过 7,200 名专业人士，为 800 多家客户提供研究、分析、数据和运营解决方案。 此外，该公司分别于 2024 年和 2025 年整合 PPA Group 和 Ascent，进一步扩展其工程、云及数字化能力，从而强化其提供更全面、端到端支持的能力，并与客户不断变化的需求保持一致。

技术，尤其是 AI，如今在 Acuity Analytics 的工作中发挥着关键作用，但公司始终坚持以人为本。 公司战略建立在这样一项原则之上：只有在深刻理解客户数据、工作流程和决策过程的专业人士指导下，AI 才能发挥最大效力。 Acuity 的专有智能体 AI 平台 Agent Fleet 通过自动化日常任务、提升速度与准确性来强化交付能力；同时，领域专家确保所有输出均符合客户所需的标准、定制化要求及专业判断。 这种“人机协同”的方法现已成为公司提供洞察、推动创新并创造价值的根基。

Acuity Analytics 的全新网站也体现了这一演进。 该新网站以客户需求为核心进行设计，结构清晰，展示了公司在人才、技术与能力方面的综合实力，并便于客户了解 Acuity Analytics 如何通过专属团队、AI 赋能工作流程或更广泛的数字化转型支持其关键业务重点。

Acuity Analytics 首席执行官 Robert King 表示：

“我们的员工始终是这家公司的核心。 正是他们的专业与投入，让我们的业务不断发展壮大，如今已与全球 800 多家机构建立合作关系。 与此同时，我们也意识到科技与 AI 为我们的工作带来的机遇。 此次品牌升级，正是这一征程的缩影：立业之本，在于卓越人才；今日之强，更添科技赋能。 我为 Acuity Analytics 的成长深感自豪，也为下一阶段将为我们的客户和员工带来的新机遇感到振奋。”

Acuity Analytics 首席营收官 Emma Crabtree 表示：

“客户希望合作伙伴不仅了解他们的行业，还能以专业人才和现代技术为他们提供支持。 我们升级为 Acuity Analytics 的过程正是对此需求的回应。 全新的品牌和网站让客户更清晰地了解我们的全方位能力，以及我们如何将领域专业知识、数据、数字技术和 AI 相结合，从而实现可衡量的成效。 这使我们能够在客户需求不断演变的过程中，为其提供更有效的支持，并在整个旅程中持续赋能。”

关于 Acuity Analytics

Acuity Analytics 是 Acuity Knowledge Partners 的商业名称。Acuity Knowledge Partners 是为金融机构和企业提供定制化研究、数据管理、分析以及 AI 赋能解决方案的全球领导者。 公司在全球 28 个办公地点拥有逾 7,200 名分析师、数据专家及技术人员，融汇深厚的金融服务专长与卓越的工程、数字化及 AI 能力。 Acuity 为 800 多家机构提供支持，帮助他们提升效率、增强洞察力，并激发人才潜力。

2019 年，在被 Equistone Partners Europe 收购后，Acuity 从 Moody’s Corporation 中独立出来，成为一家独立运营的企业。 2023 年 1 月，由全球私募股权公司 Permira 提供咨询的基金完成了对 Acuity 多数股权的收购，而 Equistone 则继续作为少数股东持有股份。

如要了解更多信息，请访问www.acuityanalytics.com

媒体垂询：

Stuti Das

全球传播与公关负责人

Acuity Analytics

stuti.das@acuitykp.com