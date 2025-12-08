Acuity Knowledge Partners 宣佈重塑品牌為 Acuity Analytics，新網站同步啟用

倫敦及紐約, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acuity Knowledge Partners 今天宣佈品牌重塑計劃，新商號為 Acuity Analytics。 是次品牌變革反映公司發展成為全球洞察、分析、數據及人工智能 (AI) 解決方案領軍企業的歷程。 全新品牌形象配以重新設計的網站，讓客戶及時清楚了解公司服務能力擴展，以及 Acuity 如今作為整合企業的面貌。

23 年來，Acuity 的成功一直由優秀團隊所推動。 公司立足於深厚的領域專長、強大分析判斷、富洞察深度的研究，以及為金融服務客戶呈獻優質服務的承諾。 基於此穩固根基，Acuity Analytics 正邁向新行業、新能力及新市場，並與全球多間領先金融機構建立深厚長遠的合作夥伴關係。

隨著客戶需求及科技不斷演進，公司業務發展也與時並進。 Acuity Analytics 目前匯聚來自全球 28 個據點、超過 7,200 名專業人才，為逾 800 多位客戶提供研究、分析、數據及營運解決方案的支援。 透過於 2024 年整合 PPA Group 及 2025 年整合 Ascent，公司進一步提升工程、雲端及數碼能力，從而增強提供更完善、端到端支援的實力，以緊貼客戶需求的演變。

科技，尤其是 AI，現已成為 Acuity Analytics 工作的核心環節，但人才仍是核心根本。 公司策略建基於一項原則：當由深刻理解客戶數據、工作流程和決策過程的專家引領 AI 實踐時，方能實現最大效能。 Acuity 專有的智能代理 AI 平台 Agent Fleet，透過將常規任務自動化並提升速度及準確性來改善服務交付，而領域專家則確保每項輸出均符合客戶期待的標準、定制要求及專業判斷。 這種人類介入的模式，現已成為企業傳遞洞察、推動創新及創造影響的核心基礎。

全新的 Acuity Analytics 網站正正體現這種演變。 網站圍繞客戶需求而設計，結構井井有條，展示公司融合人才、科技與能力的優勢，並讓客戶輕鬆了解 Acuity Analytics 如何透過專屬團隊、AI 賦能的工作流程或更廣泛的數碼轉型來支持重點業務。

Acuity Analytics 行政總裁 Robert King 說：

「人才一直是這間企業的核心靈魂。 他們的專業知識及矢志投入，是我們得以發展至與全球超過 800 間機構合作的緣由。 與此同時，我們也意識到科技及 AI 為我們工作帶來的絕佳機遇。 是次品牌重塑正好展現這段歷程：一間建立在卓越人才之上的企業，如今因先進科技而增強實力。 我對 Acuity Analytics 至今的蜕變感到驕傲不已，並對這全新篇章為客戶及員工所開創的未來感到無比興奮。」

Acuity Analytics 收益總監 Emma Crabtree 指出：

「客戶期望的合作夥伴，須深諳其行業，並能以專業人才及現代技術提供支援。 我們演進成為 Acuity Analytics，正好反映這點。 透過全新品牌及網站，客戶能更清楚看到我們的全面能力，以及我們如何融匯領域專長、數據、數碼與 AI 以創造可衡量的成效。 這使我們能更有效為客戶提供支援，因應其需求不斷演變，並在其發展旅程中出一分力。」

關於 Acuity Analytics

Acuity Analytics 是 Acuity Knowledge Partners 的商號，其為金融機構及企業提供定制研究、數據管理、分析及 AI 賦能解決方案的全球領導者。 公司在世界各地 28 個地點匯集超過 7,200 名分析師、數據專家及技術專家，發揮深厚的金融服務專業知識以及強勁的工程、數碼及 AI 能力。 Acuity 支援超過 800 間機構提升效率、改善洞察分析，並啟發人力潛能。

Acuity 於 2019 年獲 Equistone Partners Europe 收購後，從 Moody’s Corporation 分拆，設立為獨立公司。 2023 年 1 月，由全球私募股權公司 Permira 提供諮詢的基金收購了大部分股權，Equistone 則保留投資作為少數股東。

如需了解更多資訊，請瀏覽 www.acuityanalytics.com。

傳媒查詢：

Stuti Das

全球傳訊及公關部主管

Acuity Analytics

stuti.das@acuitykp.com