CEA lanza su nueva ruta Shanghai-Auckland-Buenos Aires, conectando un “puente aéreo” sobre el Pacífico

SHANGHAI, Dec. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El 4 de diciembre de 2025, un avión de China Eastern Airlines (CEA) pintado especialmente con la librea "Museo Nacional" realizó el vuelo MU745 desde el Aeropuerto Internacional Pudong de Shanghai con 282 pasajeros, haciendo escala en Auckland, Nueva Zelanda, y con destino final en Buenos Aires, Argentina. Esta nueva ruta, que cruza más de 20.000 kilómetros, llena el vacío de vuelos directos entre Shanghai y las principales ciudades de Sudamérica, abriendo un “corredor sur” que conecta ambos lados del océano y optimizando la anterior “ruta norte” que requería escalas en Europa o Norteamérica. La ruta ha reducido el tiempo de vuelo de casi 30 horas a aproximadamente 25 horas, estableciendo un nuevo récord de vuelo comercial más largo de un solo trayecto.





La ruta es operada con aviones de fuselaje ancho Boeing 777-300ER. El vuelo de ida MU745 se realiza los lunes y jueves, mientras que el vuelo de regreso MU746 opera los martes y viernes. El vuelo inaugural fue operado por el avión temático “Museo Nacional”, diseñado conjuntamente por CEA y el Museo Nacional de China. El fuselaje integra elementos de varias piezas valiosas de la colección del museo, representando ricos elementos de la cultura china y siendo denominado como “galería aérea del Museo Nacional”.





Antes del despegue, CEA celebró la ceremonia inaugural en el Aeropuerto Internacional Pudong, decorando el lugar con elementos característicos de Argentina y entregando obsequios conmemorativos a los pasajeros. Durante el vuelo inaugural, se ofrecieron bebidas especiales con un toque sudamericano y un encanto oriental, llamada “Chispa de Tango” y “Coco y queso teñido de negro”, así como comidas argentinas típicas, incluyendo camarones rojos fríos, filete M5 y pollo asado al estilo argentino. CEA también ha mejorado la experiencia de servicio a pasajeros internacionales, ofreciendo servicio en español a través de su línea de atención al cliente en el extranjero (0086-21-20695530), brindando consulta sobre vuelos y asistencia integral al cliente para garantizar la operación exitosa de la nueva ruta.

La ruta Shanghai—Auckland—Buenos Aires no solo constituye un corredor aéreo, sino también un vínculo de cooperación entre tres continentes. CEA ha obtenido con éxito el quinto derecho de tráfico para esta ruta, lo que permite que durante la escala en Auckland no sea necesario cambiar de avión para el embarque y desembarque de pasajeros o carga, facilitando la logística para el comercio característico entre China, Nueva Zelanda y Argentina. Además, CEA ha abierto un canal directo de transporte de productos frescos desde Argentina hacia China. En el vuelo de regreso se transportarán 2,1 toneladas de cerezas argentinas y 10,5 toneladas de salmón chileno refrigerado en la bodega de los aviones de pasajeros. La ruta también aprovecha la ventaja de las estaciones inversas entre hemisferios norte y sur, atrayendo a viajeros a experimentar paisajes contrastantes y promoviendo la interacción cultural entre Asia-Pacífico y América Latina, construyendo un “puente aéreo” que cruza el Pacífico.

Company: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Contact: fangying

TEL: 00862122331470

Email: fangying@ceair.com

City: Shanghai

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d4b88a8d-d835-4660-9828-98529a84e4c1/es

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e81a0b51-cdb0-4ce8-bb56-8cbab393ae3a/es