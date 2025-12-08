Bitget presenta importantes actualizaciones de GetAgent con respuestas más inteligentes y acceso gratuito para todos los usuarios

VICTORIA, Seychelles, Dec. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, , la mayor Bolsa Universal (UEX) del mundo, anunció hoy una actualización importante de GetAgent , su asistente de trading impulsado por inteligencia artificial (IA). La actualización presenta un motor de respuesta más flexible, una interfaz de usuario optimizada y una expansión significativa de las cuotas de membresía, lo que hace que las herramientas avanzadas de trading con IA sean más accesibles que nunca para los usuarios de todos los niveles.

GetAgent, lanzado a principios de este año, se ha convertido en una parte clave de la experiencia de trading de Bitget, ayudando a decenas de miles de usuarios a simplificar el análisis y la ejecución. El elemento central de esta actualización es el sistema de respuesta mejorado. GetAgent ahora detecta de manera inteligente lo que el usuario está consultando, ya sea que desee una visión rápida o un análisis exhaustivo, y ajusta su respuesta automáticamente. Para solicitudes rápidas, el asistente proporciona una respuesta concisa y procesable. Cuando se requiere un contexto más profundo, los traders pueden activar el modo de investigación con un solo toque, generando un análisis multidimensional completo que incluye señales técnicas, consideraciones de riesgo, datos on-chain y estructura de mercado.

Nivel de membresía



Antes Después Cuota diaria de consultas Cuota diaria de consultas Cuota adicional de investigación Básico 0 20 10 Plus 10 100 50 Ultra 50 Ilimitado Ilimitado

Para complementar la actualización, Bitget ha incrementado significativamente las cuotas de uso para todos los niveles de membresía de GetAgent. Todos los usuarios ahora tienen un acceso más amplio a consultas diarias, resultados de investigación y herramientas analíticas, incluso en el nivel gratuito Básico. Los miembros de nivel intermedio reciben 10 veces más límites diarios que antes, mientras que los niveles premium ahora disfrutan de acceso ilimitado o casi ilimitado a todas las capacidades de inteligencia de GetAgent.

Además, Bitget ha rediseñado la interfaz de GetAgent para mayor claridad y facilidad de uso. La interfaz de usuario mejorada ofrece una navegación más fluida, un diseño de chat más intuitivo y un acceso optimizado a informes de investigación, vistas previas de operaciones e información de posiciones.

"El trading con IA está entrando en una nueva fase, y GetAgent está liderando ese cambio. Al combinar inteligencia en tiempo real, investigación en lenguaje natural y ejecución totalmente integrada, estamos redefiniendo lo que una plataforma de intercambio puede ofrecer. Esta actualización nos acerca a un futuro en el que cada trader tiene un compañero de IA capaz de apoyar todo su proceso de toma de decisiones", dijo Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget.

Junto con la actualización, Bitget presentó recientemente el campamento de tradiing con IA : agentes especializados que ejecutan estrategias en vivo con un rendimiento transparente. Ofrecen a los usuarios una manera sencilla de explorar diferentes estilos de trading y comparar el comportamiento en tiempo real entre modelos, mostrando aún más el potencial práctico de las capacidades de IA de GetAgent.

Acerca de Bitget

Establecida en 2018, Bitget es la mayor Bolsa Universal (UEX) del mundo, que atiende a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens de criptomonedas, acciones tokenizadas, ETF y otros activos del mundo real, mientras ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , precio de Ethereum , precio de XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente con sus herramientas de trading impulsadas por IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, y un acceso más amplio a los activos del mundo real. En el lado descentralizado, Bitget Wallet es una aplicación de finanzas de la vida diaria, creada para hacer que las criptomonedas sean simples, seguras y parte de las finanzas cotidianas. Sirviendo a más de 80 millones de usuarios, conecta los rieles de blockchain con las finanzas tradicionales, ofreciendo una plataforma todo en uno para entrar/salir de cripto, operar, generar rendimientos y pagar sin dificultades.

Bitget está impulsando la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su rol como Socio Oficial de Criptomonedas de la Liga de Fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de EASTERN, SEA y LATAM. Alineada con su estrategia de impacto global, Bitget se ha unido a UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes de motor, Bitget es el socio exclusivo de intercambio de criptomonedas de MotoGP™ , uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Advertencia sobre riesgos: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuación y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se recomienda a los inversores asignar únicamente fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado, y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. Siempre se debe buscar asesoramiento financiero independiente, y se debe considerar cuidadosamente la experiencia financiera personal y situación económica. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas incurridas. Nada de lo contenido en este documento debe ser interpretado como asesoramiento financiero. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso .