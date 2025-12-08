Bitget apporte des améliorations majeures à GetAgent avec des réponses plus intelligentes et un accès gratuit pour tous les utilisateurs

VICTORIA, Seychelles, 08 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé aujourd’hui des améliorations importantes apportées à GetAgent, son assistant de trading alimenté par l’IA. La mise à jour comprend un moteur de réponse plus flexible, une interface utilisateur simplifiée et une augmentation significative des quotas d’adhésion, permettant ainsi aux utilisateurs de tous les niveaux d’accéder plus facilement que jamais à des outils de trading IA avancés.

Lancé en début d’année, GetAgent est rapidement devenu un facteur essentiel de l’expérience de trading Bitget, aidant des dizaines de milliers d’utilisateurs à simplifier l’analyse et l’exécution. Le système de réponse amélioré constitue le principal élément de cette mise à jour. Désormais, GetAgent détecte intelligemment la question posée par l’utilisateur, qu’il s’agisse d’une demande d’informations rapide ou d’une analyse complète, et ajuste automatiquement sa réponse. Pour les demandes rapides, l’assistant fournit une réponse concise et exploitable. Lorsqu’un contexte plus détaillé est nécessaire, les traders peuvent activer le mode Recherche d’une simple pression, qui produit une analyse multidimensionnelle complète comprenant des signaux techniques, des considérations de risque, des données on-chain et la structure du marché.

Niveau d’adhésion Avant Après Quota de requêtes par jour Quota de requêtes par jour Quota de recherche supplémentaire Standard 0 20 10 Plus 10 100 50 Ultra 50 Illimité Illimité

En complément de la mise à jour, Bitget a augmenté de manière significative les quotas d’utilisation pour tous les niveaux d’adhésion à GetAgent. Tous les utilisateurs ont désormais un accès plus large aux requêtes quotidiennes, aux résultats de recherche et aux outils analytiques, même au niveau Standard gratuit. Les membres de niveau intermédiaire reçoivent un nombre de limites quotidiennes 10 fois plus élevé qu’auparavant, tandis que les membres aux niveaux supérieurs bénéficient désormais d’un accès illimité ou quasi illimité à toutes les capacités d’intelligence de GetAgent.

Bitget a également repensé l’interface de GetAgent, dorénavant plus claire et conviviale. L’interface améliorée offre une navigation plus fluide, un chat plus intuitif et un accès simplifié aux rapports de recherche, aux aperçus des transactions et aux informations sur les positions.

« Le trading IA entre dans une nouvelle phase, et GetAgent est à l’avant-garde de cette évolution. En conjuguant intelligence en temps réel, recherche en langage naturel et exécution entièrement intégrée, nous redéfinissons ce qu’une bourse peut offrir. Cette mise à jour nous rapproche d’un avenir où chaque trader disposera d’un partenaire IA capable de l’accompagner tout au long de sa prise de décision », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

En parallèle de cette mise à jour, Bitget a récemment mis en place un atelier de trading IA dans lequel des agents spécialisés exécutent des stratégies en direct avec des performances transparentes. Ils permettent aux utilisateurs d’explorer facilement différents styles de trading et de comparer le comportement des différents modèles en temps réel, mettant ainsi en évidence le potentiel pratique des capacités d’intelligence artificielle de GetAgent.

À propos de Bitget

