ビットゲット、ゲットエージェントの大幅アップグレードをリリース、よりスマートな応答と全ユーザー無料アクセスを実現

セーシェル共和国ビクトリア発, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は本日、AI搭載取引アシスタントであるゲットエージェント (GetAgent) の大幅なアップグレードを発表した。 今回のアップデートでは、より柔軟な回答エンジン、効率化されたユーザーインターフェース、会員枠の大幅な拡大が導入され、あらゆるティアのユーザーが、高度なAI取引ツールをこれまで以上に利用しやすくなった。

今年リリースされたゲットエージェントは、ビットゲットの取引体験において重要な役割を担い、数万人のユーザーが分析と執行を簡素化するのに役立っている。 今回のアップグレードの核心は、回答システムの改良である。 ゲットエージェントは、ユーザーが簡単な洞察を求めているのか、それとも包括的な分析を求めているのかをインテリジェントに検知し、自動的に応答を調整できるようになった。 迅速な要請に対しては、アシスタントは簡潔で実用的な回答を提供する。 より深いコンテキストが必要な場合、トレーダーがワンタップでリサーチモード (Research Mode) を起動するだけで、テクニカルシグナル、リスク考慮事項、オンチェーンデータ、市場構造を含む完全な多次元分析が生成される。

会員ティア 変更前 変更後 1日あたりのクエリ枠 1日あたりのクエリ枠 追加リサーチ枠 ベーシック (Basic) 0 20 10 プラス (Plus) 10 100 50 ウルトラ (Ultra) 50 アンリミテッド (Unlimited) アンリミテッド (Unlimited)

アップグレードを補完するため、ビットゲットはゲットエージェントの全会員レベルで利用枠を大幅に引き上げた。 無料のベーシックティアであっても、全ユーザーで、日次クエリ、リサーチ出力、分析ツールへのアクセスが拡大された。 中間ティア会員は日次枠が従来の10倍になり、プレミアムティアはゲットエージェントのインテリジェンス機能全体に無制限またはほぼ無制限でアクセスできる。

またビットゲットは、明確化と使いやすさを向上させるためにゲットエージェントのインターフェースを再設計した。 改良されたUIは、よりスムーズなナビゲーション、より直感的なチャットレイアウト、リサーチレポート、トレードプレビュー、ポジションインサイトへの効率的なアクセスを提供する。

「AIを活用する取引は新たなフェーズに入りつつあり、ゲットエージェントはその変革をリードしています。 リアルタイムインテリジェンス、自然言語リサーチ、完全統合型執行を組み合わせることで、取引所が提供できる内容を再定義しています。 今回のアップグレードにより、意思決定プロセス全体をサポートできるAIコンパニオンを、全てのトレーダーが手にできる未来が近づいたのです」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen)は述べた。

アップグレードと並行して、ビットゲットは最近、透明性のあるパフォーマンスでライブ戦略を実行する専門エージェントであるAI取引キャンプを導入した。 ユーザーは簡単な方法で様々な取引スタイルを探索し、モデル間のリアルタイム行動を比較できるようになり、ゲットエージェントのAI機能の実用的な可能性をさらに披露している。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。 このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、トレーディング、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグであるラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、同社の利用規約を参照されたい。

