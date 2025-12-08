Bitget Lança Importantes Atualizações para GetAgent com Respostas Mais Inteligentes e Acesso Gratuito para Todos os Usuários

VICTORIA, Seychelles, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou hoje uma importante atualização do GetAgent , seu assistente de negociações com inteligência artificial. A atualização introduz um mecanismo de resposta mais flexível, uma interface de usuário simplificada e uma expansão significativa das cotas de associação, tornando as ferramentas avançadas de negociações de IA mais acessíveis do que nunca para usuários de todos os níveis.

O GetAgent, lançado no início deste ano, tornou-se uma parte fundamental da experiência de negociações da Bitget, ajudando dezenas de milhares de usuários a simplificar a análise e a execução. A peça central desta atualização é o sistema de resposta aprimorado. O GetAgent agora detecta de forma inteligente o que um usuário está perguntando - seja uma informação rápida ou uma análise abrangente - e adequa a resposta automaticamente. Para perguntas rápidas, o assistente fornece uma resposta concisa e acionável. Quando é a pergunta exige um contexto mais profundo, os traders podem ativar o Modo de Pesquisa com um toque, gerando uma análise multidimensional completa que inclui sinais técnicos, considerações de risco, dados on-chain e estrutura de mercado.

Nível de Associado



Antes Depois Cota de Consulta Diária Cota de Consulta Diária Cota Adicional de Pesquisa Basic 0 20 10 Plus 10 100 50 Ultra 50 Ilimitado Ilimitado

Para complementar a atualização, a Bitget aumentou significativamente as cotas de uso para todos os níveis de associação do GetAgent. Todos os usuários agora têm acesso mais amplo a consultas diárias, resultados de pesquisa e ferramentas analíticas, mesmo no nível Basic gratuito. Os associados de nível intermediário recebem 10 vezes mais limites diários do que antes, enquanto os níveis premium agora têm acesso ilimitado ou quase ilimitado aos recursos de inteligência completos do GetAgent.

Além disso, a Bitget reformulou a interface GetAgent, aumentando a clareza e a facilidade de uso. A interface do usuário aprimorada oferece navegação mais fácil, um layout de bate-papo mais intuitivo e acesso simplificado a relatórios de pesquisa, visualizações de negociações e insights de posição.

“As negociações com IA estão entrando em uma nova fase, e o GetAgent está liderando essa mudança. Com a união da inteligência em tempo real, pesquisa em linguagem natural e execução totalmente integrada, estamos redefinindo o que uma exchange pode oferecer. Essa atualização nos aproxima de um futuro em que cada trader tem um companheiro de IA para apoiar todo o processo de tomada de decisão”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

Juntamente com a atualização, a Bitget introduziu recentemente o campo de negociações com IA - agentes especializados que executam estratégias ao vivo com desempenho transparente. Eles oferecem aos usuários uma maneira descomplicada para explorar diferentes estilos de negociações e comparar o comportamento de modelos em tempo real, demostrando ainda mais o potencial prático dos recursos de IA do GetAgent.

