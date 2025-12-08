Bitget 发布 GetAgent 重大升级：响应更智能，所有用户免费使用

塞舌尔维多利亚, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 今日宣布，对其 AI 驱动型交易助手 GetAgent 进行重大升级。 新版本采用更灵活的问答引擎、更简洁的用户界面，并大幅扩大会员额度，使高级 AI 交易工具对各等级用户前所未有地触手可及。

GetAgent 于今年早些时候推出，已成为 Bitget 交易体验的重要组成部分，帮助数万名用户简化分析与执行。 此次升级的核心是改进了问答系统。 GetAgent 如今可智能识别用户提问意图——无论用户希望获得快速洞察还是全面分析——并自动调整其响应方式。 对于快速请求，该助手将提供简洁、可操作的答案。 当需要更深层次的分析时，交易者可一键开启“研究模式”，生成包含技术信号、风险考量、链上数据和市场结构的完整多维度分析。

会员等级 升级前 升级后 每日提问额度 每日提问额度 额外研究额度 基础 (Basic) 0 20 10 进阶 (Plus) 10 100 50 旗舰 (Ultra) 50 无限制 无限制

为配合此次升级，Bitget 显著提高了所有 GetAgent 会员等级的使用额度。 所有用户现在均可更广泛地使用每日提问、研究输出和分析工具——即使是免费的“基础”等级也不例外。 中阶会员的每日限额较此前扩大 10 倍，高阶会员则可无限制或近乎无限制地访问 GetAgent 的全部智能功能。

此外，Bitget 重新设计了 GetAgent 的界面，使其更加清晰易用。 改进后的用户界面提供更流畅的导航、更直观的聊天布局，并可快捷地访问研究报告、交易预览与仓位洞察。

“AI 交易正进入新阶段，GetAgent 正引领这一转变。 通过结合实时智能、自然语言研究与完全集成的执行功能，我们正在重新定义交易所所能提供的服务。 此次升级让我们进一步迈向这样的未来：每位交易者都拥有一位能够支持其整个决策过程的 AI 搭档，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

除升级外，Bitget 近期还推出了 AI 交易训练营——这是一组运行实时策略且表现透明的专业智能体。 它们为用户提供了一种轻量化的方式来探索不同的交易风格，并比较不同模型的实时行为，进一步展示了 GetAgent AI 功能的实用潜力。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。 该应用服务超 8000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供出入金、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

