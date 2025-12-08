LE GROUPE L’OREAL ANNONCE LE RENFORCEMENT DE SON INVESTISSEMENT STRATEGIQUE DANS GALDERMA

EN PRENANT 10% SUPPLEMENTAIRES ET DETENIR AINSI 20% DU CAPITAL

Clichy, le 8 décembre 2025 – L’Oréal annonce aujourd'hui l'acquisition de 10 % supplémentaires de Galderma Group AG auprès d’un consortium mené par EQT comprenant Sunshine SwissCo GmbH (SSCO), Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), et Auba Investment Pte. Ltd. (agissant tous de concert en tant que vendeurs) pour un montant non divulgué.

La transaction porte la participation de L’Oréal au capital de Galderma à 20 %.

Dans le cadre de l’augmentation de cette participation, le conseil d'administration de Galderma examinera la nomination de deux candidats administrateurs non indépendants représentant L'Oréal, en remplacement des membres du consortium mené par EQT, à compter de l'Assemblée Générale Annuelle de 2026.

Le renforcement de l’investissement stratégique de L'Oréal dans Galderma confirme la solide trajectoire de croissance dans laquelle l'entreprise s'est engagée et réaffirme les ambitions de L'Oréal de participer au marché en forte croissance de l'esthétique.

S'appuyant sur la relation de confiance à long terme entre les deux entreprises, L'Oréal continuera de soutenir la stratégie et l'indépendance de l'entreprise sous la direction du Dr. Flemming Ørnskov, Directeur Général de Galderma, et n'envisage pas d'augmenter sa participation.

« L'esthétique est un domaine stratégique connexe à notre cœur de métier, la beauté, que nous sommes déterminés à explorer. Notre investissement stratégique initial dans Galderma, réalisé en 2024, s'est avéré être un grand succès ; c'est pourquoi nous sommes désireux de consolider et d'étendre encore davantage ce partenariat », a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal.

L'Oréal et Galderma exploreront le renforcement de leur partenariat scientifique existant, en tirant parti de l'expertise incontestée et complémentaire des deux entreprises.

Galderma soutient cette opération et reconnaît L'Oréal comme un partenaire solide de long terme.

La transaction sera mise en œuvre par le biais d'une opération hors marché réalisée avec EQT et le consortium. L’accord entre L’Oréal, EQT et le consortium contient des clauses usuelles pour ce type d’investissement. Le pacte d’actionnaires précédemment conclu avec SSCO prendra fin à la réalisation de l’opération.

La transaction sera financée sur fonds propres disponibles et des lignes de crédit de L'Oréal. La réalisation de l’opération est prévue pour le premier trimestre 2026 et reste soumise aux approbations réglementaires usuelles.



Après la finalisation de la transaction, L'Oréal consolidera sa participation dans Galderma par mise en équivalence des résultats de Galderma.

À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 90 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e- commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 43,48 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 21 centres de recherche répartis dans 13 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 8 000 talents dans le Digital pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech. Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/

À propos de Galderma

Galderma (SIX: GALD) est le leader mondial exclusivement dédié à la dermatologie, présent dans environ 90 pays. Nous proposons un portefeuille premium de marques et de services innovants issus de la recherche scientifique couvrant un large spectre du marché de la dermatologie à forte croissance, via une gamme de solutions injectables en esthétique, des produits pour le soin de la peau et de médicaments en dermatologie. Depuis notre création en 1981, nous consacrons notre passion et notre engagement au plus grand organe du corps humain – la peau – en répondant aux besoins individuels des consommateurs et des patients, en partenariat avec les professionnels de la santé. Parce que nous comprenons que la peau façonne nos vies, nous faisons progresser la dermatologie pour chaque histoire de peau. Pour plus d'informations : www.galderma.com.

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.



Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

CONTACTS

L’ORÉAL

Standard

+33 (0)1 47 56 70 00



Actionnaires individuels



Pascale GUERIN

+33 (0)1 49 64 18 89

Pascale.guerin@loreal.com



Analystes financiers et Investisseurs Institutionnels

Eva QUIROGA

+33 (0)7 88 14 22 65

Eva.quiroga@loreal.com



Média

Brune DIRICQ

+33 (0)6 63 85 29 87

Brune.diricq@loreal.com

Arnaud FRABOUL

+33 (0)6 40 13 62 14

Arnaud.fraboul@loreal.com



Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

Suivez-nous sur LinkedIn @L’Oréal

Suivez-nous sur Instagram @lorealgroupe

www.loreal.com

Pièce jointe