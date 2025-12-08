ASH 2025 : Cellectis présente son plan de développement pour renforcer les taux de réponse élevés obtenus avec éti-cel dans le LNH en rechute ou réfractaire

Éti-cel a montré un taux de réponse globale (ORR) de 88 % et un taux de réponse complète (CR) de 63 % (n=8) au niveau de dose actuel chez des patients atteints de LNH en rechute ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement



Des données in vivo suggèrent que l’ajout à faible dose d’IL-2 pourrait amplifier les taux de réponse et optimiser l’expansion et la persistance d’éti-cel



Le recrutement de la cohorte IL-2 débutera au 1ᵉʳ trimestre 2026 ; la présentation de l’ensemble des données de phase 1 est prévue en 2026





NEW YORK, 08 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (la « Société ») (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa plateforme pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies cellulaires et géniques innovantes pour le traitement de maladies graves, a annoncé la présentation de nouvelles données encourageantes issues de l’essai clinique de phase 1 NATHALI-01 évaluant le produit candidat éti-cel, lors du 67ᵉ Congrès annuel de l’American Society of Hematology (ASH), à Orlando.

Éti-cel est le premier produit candidat allogénique à double CAR ciblant simultanément CD20 et CD22, développé dans l’essai clinique de phase 1 NATHALI-01 pour les patients atteints de lymphome non Hodgkinien (LNH) en rechute ou réfractaire, après au moins deux lignes de traitement.

Cellectis a présenté des résultats préliminaires, montrant un taux de réponse globale (ORR) de 88 % et un taux de réponse complète (CR) de 63 % (n=8) au niveau de dose actuel.

Des données supplémentaires in vivo suggèrent qu’un apport exogène d’interleukine-2 (IL-2) à faible dose pourrait amplifier de façon significative l’expansion et la persistance des cellules CAR-T, améliorant potentiellement leur efficacité sans accroître la toxicité.

« Cellectis estime que l’ajout d’une faible dose d’IL-2 pourrait permettre d'approfondir les taux de réponse déjà élevés observés avec éti-cel chez des patients en rechute après plusieurs lignes de traitement, incluant, dans la majorité des cas, un CAR-T ciblant l’antigène CD19 », a déclaré Adrian Kilcoyne, MD, MPH, MBA, directeur médical de Cellectis. « L’essai clinique va désormais explorer l’impact potentiel de l’ajout d’IL-2 à faible dose chez ces patients particulièrement difficile à traiter. Nous sommes impatients de partager l’ensemble des données de phase 1, prévu en 2026. »

Prochaines étapes

Ces données préliminaires soulignent le potentiel de cette approche innovante pour améliorer la prise en charge des patients atteints de LNH en rechute ou réfractaire. La Société va maintenant étudier l’impact potentiel de l’ajout IL-2 à faible dose et prévoit de débuter le recrutement de patients dans la cohorte IL-2 au premier trimestre 2026. La présentation de l’ensemble des données de phase 1 est prévue en 2026.

La présentation poster sera disponible sur le site Internet de Cellectis.



À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa plateforme pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies cellulaires et géniques innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme de développement de thérapies géniques dans d’autres indications thérapeutiques. Grâce à ses capacités de production entièrement internalisées, Cellectis est l'une des rares sociétés dans l’édition du génome à contrôler la chaîne de valeur de la thérapie cellulaire et génique de bout en bout.



Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implantée à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com et suivez Cellectis sur LinkedIn et X .



Avertissement



Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que « estime », « potentiel », « potentiellement », « pourrait », « prévoit » ou « prévu » ou la forme négative de ces expressions et d'autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives, qui sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement, comprennent des déclarations concernant l'avancement, le calendrier et les progrès des essais cliniques (y compris en ce qui concerne le recrutement et le suivi des patients), le calendrier prévu pour la présentation de nos données, les étapes réglementaires, et le dépôt des demandes réglementaires, la suffisance des liquidités pour financer les opérations, les bénéfices potentiels de nos produits candidats et technologies, et la situation financière de Cellectis. Ces déclarations prospectives sont faites à la lumière des informations dont nous disposons actuellement et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne les risques importants liés au développement de produits biopharmaceutiques candidats. En outre, de nombreux autres facteurs importants, notamment ceux décrits dans notre rapport annuel sur le formulaire 20-F tel que modifié et dans notre rapport financier annuel (y compris le rapport de gestion) pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 et les documents déposés ultérieurement par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission, disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov, ainsi que d'autres risques et incertitudes connus et inconnus, peuvent avoir un effet défavorable sur ces déclarations prospectives et faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à l'avenir.



Pour de plus amples informations sur Cellectis, veuillez contacter :



Contacts média :

Pascalyne Wilson, Director, Communications, +33 (0)7 76 99 14 33, media@cellectis.com

Patricia Sosa Navarro, Chief of Staff to the CEO, +33 (0)7 76 77 46 93,



Contact pour les relations avec les investisseurs :

Arthur Stril, Chief Financial Officer & Chief Business Officer, investors@cellectis.com



Pièce jointe