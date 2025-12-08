OSE Immunotherapeutics annonce un amendement stratégique au partenariat avec AbbVie sur le développement d’ABBV-230

Cet amendement renforce le rôle d’OSE Immunotherapeutics dans le développement d’ABBV-230 tout en préservant l’engagement à long terme d’AbbVie

NANTES, le 8 décembre 2025, 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce aujourd’hui un amendement à son accord de partenariat avec AbbVie sur ABBV-230, un anticorps monoclonal conçu pour traiter l’inflammation chronique sévère, actuellement en phase de développement préclinique.

Selon cet amendement, OSE Immunotherapeutics reprend le contrôle du développement précoce d’ABBV-230 et AbbVie conserve ses droits pour mener le développement futur et la commercialisation du produit après la réussite de la Phase 1 clinique. Cette nouvelle approche traduit l’intérêt commun des deux partenaires pour le potentiel d’ABBV-230 et aligne les responsabilités du développement selon les expertises clés de chaque société.

Points clés de l’amendement à l’accord

OSE Immunotherapeutics pilotera le développement précoce : la Société prend en charge la responsabilité du développement préclinique et de la Phase 1 clinique d’ABBV-230 en s’appuyant sur sa forte expertise en immunologie. Ces activités seront entièrement financées par OSE Immunotherapeutics, sous réserve de l’obtention des financements nécessaires, à son entière discrétion.

: la Société prend en charge la responsabilité du développement préclinique et de la Phase 1 clinique d’ABBV-230 en s’appuyant sur sa forte expertise en immunologie. Ces activités seront entièrement financées par OSE Immunotherapeutics, sous réserve de l’obtention des financements nécessaires, à son entière discrétion. AbbVie conserve ses droits futurs : AbbVie demeure le licencié exclusif et conserve ses droits pour développer et commercialiser le produit après la réussite de l’essai de Phase 1, confirmant ainsi son leadership dans l’innovation en immunologie.

: AbbVie demeure le licencié exclusif et conserve ses droits pour développer et commercialiser le produit après la réussite de l’essai de Phase 1, confirmant ainsi son leadership dans l’innovation en immunologie. Conditions commerciales inchangées : Tous les droits existants relatifs à la commercialisation, y compris les redevances sur les ventes nettes mondiales et les paiements d’étape liés aux ventes, restent inchangés. OSE Immunotherapeutics conserve l’intégralité de ses droits économiques prévus dans l’accord initial.

: Tous les droits existants relatifs à la commercialisation, y compris les redevances sur les ventes nettes mondiales et les paiements d’étape liés aux ventes, restent inchangés. OSE Immunotherapeutics conserve l’intégralité de ses droits économiques prévus dans l’accord initial. Ajustement des paiements d’étape : Selon l’amendement, OSE Immunotherapeutics ne recevra plus le paiement d’étape prévu à l’initiation d’une étude clinique de Phase 1. En revanche, la Société devient éligible à des paiements d’étape aux phases ultérieures du développement si AbbVie décide de poursuivre le développement au-delà de la Phase 1.

ChemR23 est un récepteur à double fonction, impliqué à la fois dans l’initiation et la résolution de l’inflammation, selon le ligand qui s’y fixe. Il joue un rôle clé dans de nombreuses maladies en régulant le recrutement et l’activité des cellules immunitaires. Les deux sociétés restent mobilisées pour explorer son potentiel en tant que traitement first-in-class dans la résolution de l’inflammation.

Marc Le Bozec, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics, commente : “La valeur globale de notre collaboration avec AbbVie autour d’ABBV-230 reste inchangée. La prise en charge du développement précoce permettra à OSE d’accélérer l’avancée de ce programme innovant tout en capitalisant sur son expertise clé en immunologie. L’accord ainsi amendé reflète la valeur que nous avons créée et confirme notre engagement commun à faire avancer des traitements de rupture contre les maladies inflammatoires chroniques ».

OSE Immunotherapeutics et AbbVie ont annoncé le partenariat stratégique pour développer OSE-230 en février 2024 (Communiqué de presse).

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com

Contacts

Fiona Olivier

fiona.olivier@ose-immuno.com



Sylvie Détry

sylvie.detry@ose-immuno.com



Contact Media France

FP2COM

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

+33 6 07 768 283



Contact Media US

RooneyPartners LLC

Kate Barrette

kbarrette@rooneypartners.com

+1 212 223 0561





