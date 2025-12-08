Periodinis pranešimas dėl banko savų akcijų įsigijimo ir jo rezultatų (1 savaitė)

Šiame pranešime pateikiama informacija apie AB Artea banko (toliau – Bankas) sandorius, atliktus vykdant Banko savų akcijų įsigijimą pagal 2025-11-26 paskelbtą Banko savų akcijų supirkimo programą per žemiau nurodytą laikotarpį.

Laikotarpis, kuriuo buvo vykdomas Banko savų akcijų įsigijimas pagal programą – 2025-12-01 – 2025-12-05.

Laikotarpis, už kurį teikiamas šis periodinis pranešimas – 2025-12-01 – 2025-12-05.

Kita informacija:

Sandorių apžvalga
DataBendras dienos įsigytų akcijų kiekis (vnt.)Svertinis kainos vidurkis (EUR)Suminė sandorių vertė (EUR)
2025.12.01---
2025.12.02175.0000,929162.650,00
2025.12.03175.0000,928162.400,00
2025.12.0475.0000,92869.600,00
2025.12.05107.4150,92999.771,18
Viso įsigyta per einamąją savaitę532.415,000,929494.421,18
Viso įsigyta per programos laikotarpį532.415,000,929494.421,18
    
 

Banko turimos savos supirktos akcijos: 3.670.250 vnt.

 

Atlikus pirmiau nurodytus sandorius, Bankui iš viso priklausys 4.202.665 vnt. nuosavų akcijų, atitinkančių 0,64 % visų Banko išleistų akcijų.

 

Išsamesnė informacija apie sandorius pridedama.

 

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447

