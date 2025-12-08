Periodinis pranešimas dėl banko savų akcijų įsigijimo ir jo rezultatų (1 savaitė)

Šiame pranešime pateikiama informacija apie AB Artea banko (toliau – Bankas) sandorius, atliktus vykdant Banko savų akcijų įsigijimą pagal 2025-11-26 paskelbtą Banko savų akcijų supirkimo programą per žemiau nurodytą laikotarpį.
Laikotarpis, kuriuo buvo vykdomas Banko savų akcijų įsigijimas pagal programą – 2025-12-01 – 2025-12-05.
Laikotarpis, už kurį teikiamas šis periodinis pranešimas – 2025-12-01 – 2025-12-05.
Kita informacija:
|Sandorių apžvalga
|Data
|Bendras dienos įsigytų akcijų kiekis (vnt.)
|Svertinis kainos vidurkis (EUR)
|Suminė sandorių vertė (EUR)
|2025.12.01
|-
|-
|-
|2025.12.02
|175.000
|0,929
|162.650,00
|2025.12.03
|175.000
|0,928
|162.400,00
|2025.12.04
|75.000
|0,928
|69.600,00
|2025.12.05
|107.415
|0,929
|99.771,18
|Viso įsigyta per einamąją savaitę
|532.415,00
|0,929
|494.421,18
|Viso įsigyta per programos laikotarpį
|532.415,00
|0,929
|494.421,18
|
Banko turimos savos supirktos akcijos: 3.670.250 vnt.
Atlikus pirmiau nurodytus sandorius, Bankui iš viso priklausys 4.202.665 vnt. nuosavų akcijų, atitinkančių 0,64 % visų Banko išleistų akcijų.
Išsamesnė informacija apie sandorius pridedama.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447
Priedas