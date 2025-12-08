Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 49 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 2.764.126 642,74 1.776.615.631 1. december 2025 14.000 793,89 11.114.464 2. december 2025 14.456 807,76 11.676.931 3. december 2025 14.834 806,37 11.961.747 4. december 2025 14.106 802,67 11.322.463 5. december 2025 14.897 815,93 12.154.893 Total under programmet 2.836.419 646,89 1.834.846.129

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.836.419 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 4,61% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.

