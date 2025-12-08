Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 49 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|2.764.126
|642,74
|1.776.615.631
|1. december 2025
|14.000
|793,89
|11.114.464
|2. december 2025
|14.456
|807,76
|11.676.931
|3. december 2025
|14.834
|806,37
|11.961.747
|4. december 2025
|14.106
|802,67
|11.322.463
|5. december 2025
|14.897
|815,93
|12.154.893
|Total under programmet
|2.836.419
|646,89
|1.834.846.129
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.836.419 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 4,61% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.
Vedhæftet fil