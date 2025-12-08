Aktietilbagekøbsprogram - uge 49

Dato        8. december 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 49

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 566.877 1.425,87 808.294.645
1. december 20254.5001.424,886.411.960
2. december 20254.5001.443,136.494.085
3. december 20254.5001.440,676.483.015
4. december 20254.7001.427,696.710.143
5. december 20254.7001.443,286.783.416
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 589.777 1.426,26 841.177.264
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt1.003.977 1.335,85 1.341.165.970

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 1.003.977 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,95 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
101428XCSE20251201 9:00:10.155000
211431XCSE20251201 9:08:36.250000
211431XCSE20251201 9:08:36.250000
111429XCSE20251201 9:16:14.978000
101429XCSE20251201 9:16:14.978000
111428XCSE20251201 9:16:44.076000
111426XCSE20251201 9:25:54.453000
211428XCSE20251201 9:27:59.682000
221430XCSE20251201 9:37:44.625000
211432XCSE20251201 9:45:31.081000
111432XCSE20251201 9:45:31.081000
211432XCSE20251201 9:50:17.175000
111431XCSE20251201 9:57:00.038000
111431XCSE20251201 9:57:00.040000
111429XCSE20251201 10:02:32.335000
111431XCSE20251201 10:10:38.997000
111431XCSE20251201 10:17:37.716000
111431XCSE20251201 10:17:37.716000
111432XCSE20251201 10:27:06.431000
171431XCSE20251201 10:28:41.313000
111430XCSE20251201 10:29:10.892000
221431XCSE20251201 10:39:34.351000
171431XCSE20251201 10:44:26.386000
41431XCSE20251201 10:44:28.957000
11431XCSE20251201 10:44:28.957000
111431XCSE20251201 10:44:28.999000
111431XCSE20251201 10:44:29.155000
111430XCSE20251201 10:45:58.075000
21429XCSE20251201 10:49:47.434000
111428XCSE20251201 10:51:59.445000
111427XCSE20251201 10:52:33.089000
71425XCSE20251201 10:58:49.010000
211426XCSE20251201 11:11:01.084000
111426XCSE20251201 11:11:01.084000
221429XCSE20251201 11:18:56.152000
651429XCSE20251201 11:18:56.152000
111429XCSE20251201 11:18:56.152000
4781429XCSE20251201 11:18:56.152339
221429XCSE20251201 11:18:56.152383
71427XCSE20251201 11:30:20.632000
41427XCSE20251201 11:31:46.131000
101427XCSE20251201 11:31:46.131000
41427XCSE20251201 11:31:46.131000
31427XCSE20251201 11:36:53.107000
181427XCSE20251201 11:36:53.107000
101426XCSE20251201 11:40:48.511000
111425XCSE20251201 11:43:54.188000
111425XCSE20251201 11:48:00.972000
3001424XCSE20251201 11:48:00.972247
221423XCSE20251201 11:57:18.355000
111423XCSE20251201 11:57:18.355000
111423XCSE20251201 11:57:18.355000
261423XCSE20251201 11:59:01.495000
211421XCSE20251201 12:09:04.913000
331421XCSE20251201 12:17:17.088000
3001421XCSE20251201 12:17:17.088401
111420XCSE20251201 12:28:42.082000
101420XCSE20251201 12:28:42.082000
111420XCSE20251201 12:38:51.903000
111420XCSE20251201 12:47:46.980000
111419XCSE20251201 12:51:20.731000
111419XCSE20251201 12:51:20.731000
111419XCSE20251201 12:51:20.731000
111416XCSE20251201 13:06:30.095000
111416XCSE20251201 13:06:30.095000
111415XCSE20251201 13:07:38.328000
111414XCSE20251201 13:07:38.347000
101415XCSE20251201 13:30:50.871000
221415XCSE20251201 13:32:40.533000
101415XCSE20251201 13:32:40.533000
11415XCSE20251201 13:32:58.186000
111417XCSE20251201 13:37:16.221000
421416XCSE20251201 13:38:28.062000
3001416XCSE20251201 13:38:28.062621
311417XCSE20251201 13:43:10.184000
171418XCSE20251201 13:55:56.296000
201417XCSE20251201 13:57:01.178000
171419XCSE20251201 14:00:59.324000
31418XCSE20251201 14:04:38.242000
281418XCSE20251201 14:05:39.783000
221417XCSE20251201 14:06:43.428000
211420XCSE20251201 14:17:10.881000
221420XCSE20251201 14:27:27.740000
221419XCSE20251201 14:28:15.504000
41422XCSE20251201 14:42:23.038000
391422XCSE20251201 14:42:23.039000
71422XCSE20251201 14:55:11.615000
311424XCSE20251201 14:59:00.043000
311423XCSE20251201 15:02:17.565000
11423XCSE20251201 15:07:05.049000
211423XCSE20251201 15:07:14.742000
301423XCSE20251201 15:07:14.742000
3001423XCSE20251201 15:07:14.742763
211424XCSE20251201 15:07:30.019000
101425XCSE20251201 15:25:33.433000
511425XCSE20251201 15:26:50.648000
1501424XCSE20251201 15:26:50.648580
1501424XCSE20251201 15:27:02.088758
121426XCSE20251201 15:27:19.394000
431426XCSE20251201 15:28:40.944000
171426XCSE20251201 15:29:45.803000
551427XCSE20251201 15:31:07.792000
221426XCSE20251201 15:34:07.333000
111426XCSE20251201 15:34:07.333000
111426XCSE20251201 15:34:07.333000
311427XCSE20251201 15:40:00.018000
331428XCSE20251201 15:43:04.549000
81427XCSE20251201 15:45:02.736000
31427XCSE20251201 15:45:08.642000
81427XCSE20251201 15:45:08.642000
2891427XCSE20251201 15:45:08.642333
111427XCSE20251201 15:45:20.920000
111427XCSE20251201 15:45:20.920267
21428XCSE20251201 15:54:36.994000
651431XCSE20251201 15:56:17.492000
4671430XCSE20251201 15:57:14.999905
51438XCSE20251202 9:05:12.421000
321435XCSE20251202 9:05:17.775000
111434XCSE20251202 9:06:36.252000
111434XCSE20251202 9:06:36.252000
91430XCSE20251202 9:08:50.805000
41436XCSE20251202 9:25:11.612000
181436XCSE20251202 9:30:50.990000
41436XCSE20251202 9:30:50.990000
41436XCSE20251202 9:45:39.642000
181436XCSE20251202 9:45:39.642000
701436XCSE20251202 9:45:39.658000
121436XCSE20251202 9:45:45.650000
111436XCSE20251202 9:46:29.073000
211435XCSE20251202 9:54:29.082000
211436XCSE20251202 10:13:23.192000
171438XCSE20251202 10:13:26.293000
91438XCSE20251202 10:13:26.293000
81438XCSE20251202 10:13:26.303000
71442XCSE20251202 10:22:44.879000
91442XCSE20251202 10:22:44.879000
221444XCSE20251202 10:32:08.090000
111444XCSE20251202 10:32:08.090000
71449XCSE20251202 10:32:09.271000
261449XCSE20251202 10:32:09.271000
91449XCSE20251202 10:32:09.271000
81449XCSE20251202 10:32:16.426000
221449XCSE20251202 10:32:16.426000
201449XCSE20251202 10:32:18.212000
81449XCSE20251202 10:32:18.515000
61449XCSE20251202 10:32:28.938000
81449XCSE20251202 10:32:28.939000
211447XCSE20251202 10:35:55.475000
111447XCSE20251202 10:35:55.475000
11447XCSE20251202 10:39:55.130000
311447XCSE20251202 10:39:55.130000
131446XCSE20251202 10:40:10.655000
81446XCSE20251202 10:40:10.655000
4001449XCSE20251202 10:54:07.515521
4001446XCSE20251202 11:03:32.040013
6401442XCSE20251202 11:04:56.702035
91444XCSE20251202 11:19:19.032000
61444XCSE20251202 11:19:19.032000
111444XCSE20251202 11:20:31.398000
431443XCSE20251202 11:26:12.453000
231445XCSE20251202 11:26:12.453000
211443XCSE20251202 11:27:51.907000
211446XCSE20251202 11:30:22.073000
111447XCSE20251202 11:37:36.748000
111447XCSE20251202 11:37:36.748000
221447XCSE20251202 11:38:43.395000
211447XCSE20251202 11:43:19.618000
221447XCSE20251202 11:50:31.235000
61447XCSE20251202 11:55:35.090000
41447XCSE20251202 11:57:07.399000
41447XCSE20251202 11:58:39.221000
31447XCSE20251202 12:00:11.403000
21447XCSE20251202 12:01:43.398000
421448XCSE20251202 12:05:03.909000
261448XCSE20251202 12:08:47.962000
181448XCSE20251202 12:08:47.962000
311448XCSE20251202 12:08:55.955000
331447XCSE20251202 12:16:33.898000
331447XCSE20251202 12:16:33.899000
221447XCSE20251202 12:16:33.915000
111447XCSE20251202 12:16:42.279000
101447XCSE20251202 12:18:15.338000
11447XCSE20251202 12:18:42.849000
101447XCSE20251202 12:18:42.849000
111447XCSE20251202 12:19:08.417000
111447XCSE20251202 12:22:49.327000
111447XCSE20251202 12:25:05.832000
111447XCSE20251202 12:29:02.719000
111447XCSE20251202 12:29:26.398000
111447XCSE20251202 12:29:43.093000
111446XCSE20251202 12:30:25.080000
111446XCSE20251202 12:36:05.820000
211446XCSE20251202 12:36:05.820000
111445XCSE20251202 12:41:56.200000
101445XCSE20251202 12:41:56.200000
101445XCSE20251202 12:41:56.200000
221445XCSE20251202 12:57:31.047000
101443XCSE20251202 13:15:32.939000
111442XCSE20251202 13:18:20.319000
111442XCSE20251202 13:23:15.630000
111443XCSE20251202 13:34:08.052000
111443XCSE20251202 13:41:22.570000
61443XCSE20251202 13:41:23.437000
11443XCSE20251202 14:18:36.280000
101443XCSE20251202 14:18:36.280000
21442XCSE20251202 14:19:45.060000
91442XCSE20251202 14:19:45.060000
111441XCSE20251202 14:25:04.231000
101441XCSE20251202 14:25:04.231000
101441XCSE20251202 14:25:04.231000
101441XCSE20251202 14:25:04.231000
111440XCSE20251202 14:26:52.306000
301440XCSE20251202 14:35:16.692000
111440XCSE20251202 14:35:16.692000
111440XCSE20251202 14:35:16.692000
331439XCSE20251202 14:45:59.093000
41441XCSE20251202 14:47:36.736000
31441XCSE20251202 14:47:36.796000
121442XCSE20251202 14:48:21.846000
121442XCSE20251202 14:48:21.850000
211441XCSE20251202 14:48:21.860000
331441XCSE20251202 14:53:57.024000
221440XCSE20251202 15:11:04.005000
111440XCSE20251202 15:11:04.005000
111440XCSE20251202 15:11:04.005000
111440XCSE20251202 15:11:04.005000
111440XCSE20251202 15:11:04.005000
111440XCSE20251202 15:11:04.005000
411440XCSE20251202 15:18:34.536000
601440XCSE20251202 15:18:34.552000
431439XCSE20251202 15:20:12.167000
1591440XCSE20251202 15:23:39.549000
171440XCSE20251202 15:23:39.549000
331440XCSE20251202 15:23:39.552000
111440XCSE20251202 15:23:39.554000
841440XCSE20251202 15:23:39.570000
31441XCSE20251202 15:48:54.277000
31441XCSE20251202 15:48:54.312000
331440XCSE20251202 15:54:18.213000
111440XCSE20251202 15:54:18.213000
111440XCSE20251202 15:54:18.213000
111440XCSE20251202 15:54:18.213000
111440XCSE20251202 15:54:18.213000
101440XCSE20251202 15:54:18.213000
111440XCSE20251202 15:54:18.213000
821440XCSE20251202 15:55:40.197000
701440XCSE20251202 15:55:40.215000
191441XCSE20251202 15:55:40.278000
191441XCSE20251202 15:55:40.282000
101442XCSE20251202 15:56:40.570000
261442XCSE20251202 15:56:40.570000
81442XCSE20251202 15:56:40.570000
91442XCSE20251202 15:56:40.570000
91442XCSE20251202 15:56:40.570000
1351442XCSE20251202 15:56:40.570000
91442XCSE20251202 15:57:04.301000
31442XCSE20251202 15:57:04.301000
111442XCSE20251202 15:57:17.399000
111442XCSE20251202 15:57:29.397000
181442XCSE20251202 16:07:04.413000
81442XCSE20251202 16:07:04.413000
221440XCSE20251202 16:10:30.566000
101440XCSE20251202 16:10:30.566000
111440XCSE20251202 16:10:30.566000
71441XCSE20251202 16:12:50.969000
41441XCSE20251202 16:12:50.969000
111441XCSE20251202 16:13:02.353000
111441XCSE20251202 16:13:11.397000
111441XCSE20251202 16:13:22.400000
111441XCSE20251202 16:13:32.397000
111441XCSE20251202 16:13:48.650000
111441XCSE20251202 16:14:07.397000
311440XCSE20251202 16:14:37.998000
41443XCSE20251202 16:21:01.035000
91443XCSE20251202 16:21:01.035000
101443XCSE20251202 16:21:01.038000
251443XCSE20251202 16:21:01.337000
111443XCSE20251202 16:21:01.337000
111443XCSE20251202 16:21:15.137000
111442XCSE20251202 16:27:19.397000
141441XCSE20251202 16:30:01.931000
301441XCSE20251202 16:30:01.931000
211443XCSE20251202 16:31:15.796000
141443XCSE20251202 16:31:57.253000
141443XCSE20251202 16:32:28.199000
51443XCSE20251202 16:33:35.506000
31443XCSE20251202 16:33:35.506000
31443XCSE20251202 16:33:35.506000
51443XCSE20251202 16:33:35.506000
641445XCSE20251202 16:40:00.956081
1031445XCSE20251202 16:40:00.956113
11440XCSE20251203 9:01:33.446000
11440XCSE20251203 9:08:13.120000
91440XCSE20251203 9:08:13.120000
101440XCSE20251203 9:08:13.120000
101440XCSE20251203 9:08:13.120000
211439XCSE20251203 9:08:13.127000
151436XCSE20251203 9:08:13.150000
61436XCSE20251203 9:08:13.150000
111435XCSE20251203 9:08:13.152000
111436XCSE20251203 9:10:51.580000
111435XCSE20251203 9:11:46.885000
10551440XCSE20251203 10:18:46.405229
51444XCSE20251203 11:37:36.085957
2991444XCSE20251203 11:38:36.289547
861444XCSE20251203 11:38:36.289589
1101444XCSE20251203 14:14:30.368314
151440XCSE20251203 14:53:07.105648
1301440XCSE20251203 14:53:07.105686
3941437XCSE20251203 15:05:07.982143
261438XCSE20251203 15:17:24.092148
31438XCSE20251203 15:17:24.097672
51438XCSE20251203 15:24:55.122264
2661438XCSE20251203 15:24:55.122272
1821440XCSE20251203 15:52:03.431063
1181440XCSE20251203 15:52:03.431086
211437XCSE20251203 15:52:45.702095
3001441XCSE20251203 16:21:32.520810
3321440XCSE20251203 16:25:02.853433
81440XCSE20251203 16:25:05.378061
521440XCSE20251203 16:30:44.689717
521440XCSE20251203 16:30:44.689775
21443XCSE20251203 16:37:52.862837
161443XCSE20251203 16:37:52.862837
181443XCSE20251203 16:37:52.862837
221443XCSE20251203 16:37:52.862837
8771443XCSE20251203 16:37:52.862895
111442XCSE20251204 9:00:38.284000
221435XCSE20251204 9:05:29.411000
2671436XCSE20251204 9:06:21.881137
3001436XCSE20251204 9:16:38.204686
11432XCSE20251204 9:38:34.982730
111432XCSE20251204 9:38:34.984947
581432XCSE20251204 9:38:34.984999
2301432XCSE20251204 9:38:34.985015
111431XCSE20251204 9:43:26.410000
2001430XCSE20251204 9:44:38.400505
31427XCSE20251204 9:51:35.517000
111427XCSE20251204 9:54:32.821000
101427XCSE20251204 9:54:32.821000
61426XCSE20251204 9:56:03.208000
51426XCSE20251204 9:56:03.208000
111426XCSE20251204 9:56:03.208000
211425XCSE20251204 9:58:24.070000
111423XCSE20251204 10:00:57.231000
101423XCSE20251204 10:00:57.231000
301421XCSE20251204 10:09:06.470000
221423XCSE20251204 10:14:06.085000
21424XCSE20251204 10:19:00.024000
81424XCSE20251204 10:19:00.024000
111423XCSE20251204 10:22:49.745000
111422XCSE20251204 10:22:50.410000
111422XCSE20251204 10:25:12.479000
251425XCSE20251204 10:29:55.062000
111424XCSE20251204 10:32:09.284000
111424XCSE20251204 10:32:09.303000
111424XCSE20251204 10:32:54.182000
111422XCSE20251204 10:33:31.224000
111421XCSE20251204 10:33:39.900000
81421XCSE20251204 10:37:59.919000
61431XCSE20251204 10:40:16.458000
41431XCSE20251204 10:40:22.117000
71431XCSE20251204 10:40:22.117000
31431XCSE20251204 10:41:03.172000
81431XCSE20251204 10:41:03.172000
41431XCSE20251204 10:42:33.015000
71431XCSE20251204 10:42:33.015000
111429XCSE20251204 10:47:35.174000
101429XCSE20251204 10:47:35.174000
111429XCSE20251204 10:47:35.174000
101429XCSE20251204 10:47:35.174000
111429XCSE20251204 10:47:35.174000
411429XCSE20251204 10:47:35.202000
111430XCSE20251204 10:56:28.182000
111430XCSE20251204 10:57:59.322000
111429XCSE20251204 10:59:16.027000
101429XCSE20251204 10:59:16.027000
211428XCSE20251204 10:59:23.604000
221428XCSE20251204 10:59:30.549000
221427XCSE20251204 11:01:36.235000
211426XCSE20251204 11:06:58.414000
111426XCSE20251204 11:06:58.414000
101426XCSE20251204 11:06:58.414000
321426XCSE20251204 11:11:30.093000
111427XCSE20251204 11:15:38.385000
111426XCSE20251204 11:15:50.539000
211425XCSE20251204 11:16:32.597000
331426XCSE20251204 11:24:43.187000
321427XCSE20251204 11:33:08.058000
11427XCSE20251204 11:35:39.546000
191426XCSE20251204 11:36:37.987000
121426XCSE20251204 11:36:37.987000
331425XCSE20251204 11:37:46.227000
311425XCSE20251204 11:39:37.517000
191424XCSE20251204 11:40:14.325000
131424XCSE20251204 11:40:14.325000
311425XCSE20251204 11:58:31.656000
61424XCSE20251204 12:04:12.487000
151424XCSE20251204 12:04:12.504000
61424XCSE20251204 12:04:12.504000
321424XCSE20251204 12:04:46.873000
171424XCSE20251204 12:04:46.879000
151424XCSE20251204 12:04:46.879000
111423XCSE20251204 12:10:43.407000
111425XCSE20251204 12:13:41.766000
71425XCSE20251204 12:26:56.334000
441426XCSE20251204 12:28:21.995000
331426XCSE20251204 12:29:56.337000
211425XCSE20251204 12:30:04.338000
111425XCSE20251204 12:30:04.338000
21426XCSE20251204 12:44:08.619000
201426XCSE20251204 12:45:34.095000
131429XCSE20251204 12:56:00.035000
211428XCSE20251204 13:05:56.284000
111428XCSE20251204 13:05:56.285000
101428XCSE20251204 13:05:56.285000
11428XCSE20251204 13:09:26.638000
11428XCSE20251204 13:09:26.638000
11428XCSE20251204 13:10:00.999000
21428XCSE20251204 13:10:00.999000
11428XCSE20251204 13:10:00.999000
271428XCSE20251204 13:11:02.171000
61428XCSE20251204 13:11:02.171000
311427XCSE20251204 13:15:26.110000
101427XCSE20251204 13:15:26.110000
101427XCSE20251204 13:15:26.110000
411426XCSE20251204 13:16:17.179000
311426XCSE20251204 13:20:32.668000
331425XCSE20251204 13:20:39.077000
311424XCSE20251204 13:33:12.030000
101424XCSE20251204 13:33:12.030000
101424XCSE20251204 13:33:12.030000
101424XCSE20251204 13:33:12.030000
511423XCSE20251204 13:33:23.404000
211423XCSE20251204 13:40:05.151000
431423XCSE20251204 13:44:03.086000
411423XCSE20251204 13:49:11.480000
101423XCSE20251204 13:49:11.480000
111422XCSE20251204 14:05:48.929000
231422XCSE20251204 14:05:48.929000
321424XCSE20251204 14:12:59.638000
131424XCSE20251204 14:12:59.909000
111424XCSE20251204 14:13:17.682000
111424XCSE20251204 14:13:35.682000
91424XCSE20251204 14:13:53.682000
21424XCSE20251204 14:13:53.682000
321423XCSE20251204 14:14:03.502000
221423XCSE20251204 14:14:27.767000
221427XCSE20251204 14:29:30.547000
221426XCSE20251204 14:29:48.069000
121426XCSE20251204 14:30:29.627000
91426XCSE20251204 14:30:39.702000
321426XCSE20251204 14:41:33.180000
411426XCSE20251204 14:44:47.487000
421425XCSE20251204 14:51:05.134000
421426XCSE20251204 14:54:35.651000
431426XCSE20251204 14:54:35.700000
221426XCSE20251204 15:00:24.215000
151426XCSE20251204 15:00:25.301000
211426XCSE20251204 15:01:07.377000
1001426XCSE20251204 15:15:22.472000
151425XCSE20251204 15:25:39.100000
61425XCSE20251204 15:25:39.100000
111425XCSE20251204 15:25:39.100000
101425XCSE20251204 15:25:39.100000
101425XCSE20251204 15:25:39.100000
111425XCSE20251204 15:25:39.100000
101425XCSE20251204 15:25:39.100000
61425XCSE20251204 15:28:59.596000
171427XCSE20251204 15:30:25.284000
441427XCSE20251204 15:33:49.882000
441427XCSE20251204 15:34:51.190000
411427XCSE20251204 15:42:31.540000
101427XCSE20251204 15:42:31.540000
111427XCSE20251204 15:42:31.540000
111429XCSE20251204 15:49:45.431000
81427XCSE20251204 16:02:26.451000
661428XCSE20251204 16:07:44.102000
421427XCSE20251204 16:11:09.095000
191427XCSE20251204 16:11:38.829000
101427XCSE20251204 16:11:38.829000
101427XCSE20251204 16:11:38.829000
311427XCSE20251204 16:11:38.829000
111427XCSE20251204 16:11:38.829000
601427XCSE20251204 16:11:38.849000
1661426XCSE20251204 16:25:42.180705
7391426XCSE20251204 16:25:42.180741
111432XCSE20251205 9:04:35.196000
111432XCSE20251205 9:04:35.196000
211434XCSE20251205 9:09:29.649000
321440XCSE20251205 9:17:22.988000
331439XCSE20251205 9:17:24.077000
111440XCSE20251205 9:24:27.088000
211445XCSE20251205 9:32:17.383000
211445XCSE20251205 9:34:03.623000
111445XCSE20251205 9:34:03.626000
111442XCSE20251205 9:38:46.150000
331442XCSE20251205 9:47:54.727000
361443XCSE20251205 9:59:50.998000
251447XCSE20251205 10:07:30.536000
311443XCSE20251205 10:07:30.937000
111442XCSE20251205 10:13:12.207000
111445XCSE20251205 10:18:09.511000
111444XCSE20251205 10:21:36.191000
111441XCSE20251205 10:21:37.903000
111444XCSE20251205 10:26:00.257000
211442XCSE20251205 10:27:45.628000
221441XCSE20251205 10:37:03.627000
101441XCSE20251205 10:37:03.627000
3001440XCSE20251205 10:37:03.627131
181443XCSE20251205 10:40:38.340000
11440XCSE20251205 10:40:38.357000
211440XCSE20251205 10:40:38.357000
111440XCSE20251205 10:40:38.357000
101440XCSE20251205 10:40:38.357000
321440XCSE20251205 10:43:26.403000
211440XCSE20251205 10:48:03.928000
111440XCSE20251205 10:49:29.197000
311442XCSE20251205 11:01:49.535000
221441XCSE20251205 11:06:44.195000
211441XCSE20251205 11:06:44.226000
2921440XCSE20251205 11:06:44.226230
111442XCSE20251205 11:06:55.489000
111442XCSE20251205 11:08:47.077000
111442XCSE20251205 11:08:52.580000
61442XCSE20251205 11:08:54.677000
111442XCSE20251205 11:08:58.081000
111443XCSE20251205 11:11:39.016000
111443XCSE20251205 11:11:41.016000
111442XCSE20251205 11:23:47.047000
101442XCSE20251205 11:23:47.047000
211443XCSE20251205 11:30:09.748000
321444XCSE20251205 11:40:52.371000
211443XCSE20251205 11:40:58.881000
221443XCSE20251205 11:41:04.364000
211443XCSE20251205 11:41:09.864000
211443XCSE20251205 11:42:01.447000
71443XCSE20251205 11:52:18.207000
71442XCSE20251205 12:02:24.185000
41442XCSE20251205 12:02:24.185000
111442XCSE20251205 12:19:45.382000
101442XCSE20251205 12:19:45.382000
101442XCSE20251205 12:19:45.382000
421446XCSE20251205 12:22:39.315000
311446XCSE20251205 12:22:44.806000
51445XCSE20251205 12:22:50.309000
281445XCSE20251205 12:22:50.309000
311446XCSE20251205 12:26:50.590000
321446XCSE20251205 12:26:52.577000
5741445XCSE20251205 12:27:09.089551
111445XCSE20251205 12:33:53.410000
101445XCSE20251205 12:33:53.410000
11445XCSE20251205 12:33:53.410000
261445XCSE20251205 12:33:53.410910
91445XCSE20251205 12:33:53.411000
101445XCSE20251205 12:33:53.411000
111444XCSE20251205 12:40:27.230000
101444XCSE20251205 12:40:27.230000
91445XCSE20251205 12:59:27.256000
101444XCSE20251205 13:01:02.518000
101444XCSE20251205 13:01:02.518000
101444XCSE20251205 13:01:02.518000
101444XCSE20251205 13:01:02.520000
111446XCSE20251205 13:03:39.707000
111446XCSE20251205 13:06:16.256000
111444XCSE20251205 13:07:38.208000
111444XCSE20251205 13:13:48.201000
111444XCSE20251205 13:13:48.201000
111446XCSE20251205 13:16:26.256000
151446XCSE20251205 13:17:12.625000
61445XCSE20251205 13:25:21.151000
251445XCSE20251205 13:25:21.170000
61445XCSE20251205 13:25:21.170000
211445XCSE20251205 13:25:22.965000
111445XCSE20251205 13:25:28.968000
111445XCSE20251205 13:25:35.463000
211445XCSE20251205 13:26:18.467000
111444XCSE20251205 13:28:58.184000
211445XCSE20251205 13:30:48.521000
221445XCSE20251205 13:44:23.146000
151448XCSE20251205 13:57:32.687000
411446XCSE20251205 13:57:32.784000
221446XCSE20251205 13:57:38.285000
111446XCSE20251205 13:57:38.285000
111445XCSE20251205 13:57:49.298000
211446XCSE20251205 14:00:13.323000
101446XCSE20251205 14:00:13.323000
211445XCSE20251205 14:00:13.456000
221446XCSE20251205 14:00:43.609000
8291445XCSE20251205 14:00:43.609831
101445XCSE20251205 15:03:08.747000
101445XCSE20251205 15:03:08.747000
11445XCSE20251205 15:03:33.633000
111445XCSE20251205 15:03:55.256000
111445XCSE20251205 15:03:55.258000
111445XCSE20251205 15:03:55.259000
111445XCSE20251205 15:03:55.260000
111442XCSE20251205 15:05:07.728000
111442XCSE20251205 15:05:17.232000
111441XCSE20251205 15:05:20.438000
111440XCSE20251205 15:05:20.570000
111440XCSE20251205 15:05:20.702000
111439XCSE20251205 15:06:52.599000
111440XCSE20251205 15:09:35.256000
111440XCSE20251205 15:10:38.258000
111440XCSE20251205 15:11:48.255000
111440XCSE20251205 15:13:30.254000
81440XCSE20251205 15:16:04.257000
31440XCSE20251205 15:16:04.257000
111440XCSE20251205 15:18:45.430000
41440XCSE20251205 15:20:16.337428
111440XCSE20251205 15:20:16.337428
101440XCSE20251205 15:20:16.337428
2751440XCSE20251205 15:20:16.337428
111440XCSE20251205 15:20:25.255000
111440XCSE20251205 15:22:05.281000
71440XCSE20251205 15:24:09.257000
41440XCSE20251205 15:24:09.257000
431442XCSE20251205 15:26:19.827000
111442XCSE20251205 15:26:20.413000
111441XCSE20251205 15:27:20.174000
331445XCSE20251205 15:51:15.391000
111445XCSE20251205 15:51:15.391000
101445XCSE20251205 15:51:15.391000
111445XCSE20251205 15:51:15.391000
111445XCSE20251205 15:51:15.391000
111445XCSE20251205 15:51:54.254000
111445XCSE20251205 15:52:10.183000
111444XCSE20251205 15:52:52.255000
101444XCSE20251205 15:52:56.255000
11444XCSE20251205 15:52:56.255000
101444XCSE20251205 15:53:04.406000
11444XCSE20251205 15:53:04.406000
111446XCSE20251205 15:53:56.863000
101446XCSE20251205 15:53:56.863000
321446XCSE20251205 16:08:20.044000
111445XCSE20251205 16:12:38.368000
101445XCSE20251205 16:12:38.368000
2941445XCSE20251205 16:15:58.497624


