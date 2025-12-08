Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 8. december 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 49
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|566.877
|1.425,87
|808.294.645
|1. december 2025
|4.500
|1.424,88
|6.411.960
|2. december 2025
|4.500
|1.443,13
|6.494.085
|3. december 2025
|4.500
|1.440,67
|6.483.015
|4. december 2025
|4.700
|1.427,69
|6.710.143
|5. december 2025
|4.700
|1.443,28
|6.783.416
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|589.777
|1.426,26
|841.177.264
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|1.003.977
|1.335,85
|1.341.165.970
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 1.003.977 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,95 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volumen
|Pris
|Handelssted
|Dato/tidspunkt
|10
|1428
|XCSE
|20251201 9:00:10.155000
|21
|1431
|XCSE
|20251201 9:08:36.250000
|21
|1431
|XCSE
|20251201 9:08:36.250000
|11
|1429
|XCSE
|20251201 9:16:14.978000
|10
|1429
|XCSE
|20251201 9:16:14.978000
|11
|1428
|XCSE
|20251201 9:16:44.076000
|11
|1426
|XCSE
|20251201 9:25:54.453000
|21
|1428
|XCSE
|20251201 9:27:59.682000
|22
|1430
|XCSE
|20251201 9:37:44.625000
|21
|1432
|XCSE
|20251201 9:45:31.081000
|11
|1432
|XCSE
|20251201 9:45:31.081000
|21
|1432
|XCSE
|20251201 9:50:17.175000
|11
|1431
|XCSE
|20251201 9:57:00.038000
|11
|1431
|XCSE
|20251201 9:57:00.040000
|11
|1429
|XCSE
|20251201 10:02:32.335000
|11
|1431
|XCSE
|20251201 10:10:38.997000
|11
|1431
|XCSE
|20251201 10:17:37.716000
|11
|1431
|XCSE
|20251201 10:17:37.716000
|11
|1432
|XCSE
|20251201 10:27:06.431000
|17
|1431
|XCSE
|20251201 10:28:41.313000
|11
|1430
|XCSE
|20251201 10:29:10.892000
|22
|1431
|XCSE
|20251201 10:39:34.351000
|17
|1431
|XCSE
|20251201 10:44:26.386000
|4
|1431
|XCSE
|20251201 10:44:28.957000
|1
|1431
|XCSE
|20251201 10:44:28.957000
|11
|1431
|XCSE
|20251201 10:44:28.999000
|11
|1431
|XCSE
|20251201 10:44:29.155000
|11
|1430
|XCSE
|20251201 10:45:58.075000
|2
|1429
|XCSE
|20251201 10:49:47.434000
|11
|1428
|XCSE
|20251201 10:51:59.445000
|11
|1427
|XCSE
|20251201 10:52:33.089000
|7
|1425
|XCSE
|20251201 10:58:49.010000
|21
|1426
|XCSE
|20251201 11:11:01.084000
|11
|1426
|XCSE
|20251201 11:11:01.084000
|22
|1429
|XCSE
|20251201 11:18:56.152000
|65
|1429
|XCSE
|20251201 11:18:56.152000
|11
|1429
|XCSE
|20251201 11:18:56.152000
|478
|1429
|XCSE
|20251201 11:18:56.152339
|22
|1429
|XCSE
|20251201 11:18:56.152383
|7
|1427
|XCSE
|20251201 11:30:20.632000
|4
|1427
|XCSE
|20251201 11:31:46.131000
|10
|1427
|XCSE
|20251201 11:31:46.131000
|4
|1427
|XCSE
|20251201 11:31:46.131000
|3
|1427
|XCSE
|20251201 11:36:53.107000
|18
|1427
|XCSE
|20251201 11:36:53.107000
|10
|1426
|XCSE
|20251201 11:40:48.511000
|11
|1425
|XCSE
|20251201 11:43:54.188000
|11
|1425
|XCSE
|20251201 11:48:00.972000
|300
|1424
|XCSE
|20251201 11:48:00.972247
|22
|1423
|XCSE
|20251201 11:57:18.355000
|11
|1423
|XCSE
|20251201 11:57:18.355000
|11
|1423
|XCSE
|20251201 11:57:18.355000
|26
|1423
|XCSE
|20251201 11:59:01.495000
|21
|1421
|XCSE
|20251201 12:09:04.913000
|33
|1421
|XCSE
|20251201 12:17:17.088000
|300
|1421
|XCSE
|20251201 12:17:17.088401
|11
|1420
|XCSE
|20251201 12:28:42.082000
|10
|1420
|XCSE
|20251201 12:28:42.082000
|11
|1420
|XCSE
|20251201 12:38:51.903000
|11
|1420
|XCSE
|20251201 12:47:46.980000
|11
|1419
|XCSE
|20251201 12:51:20.731000
|11
|1419
|XCSE
|20251201 12:51:20.731000
|11
|1419
|XCSE
|20251201 12:51:20.731000
|11
|1416
|XCSE
|20251201 13:06:30.095000
|11
|1416
|XCSE
|20251201 13:06:30.095000
|11
|1415
|XCSE
|20251201 13:07:38.328000
|11
|1414
|XCSE
|20251201 13:07:38.347000
|10
|1415
|XCSE
|20251201 13:30:50.871000
|22
|1415
|XCSE
|20251201 13:32:40.533000
|10
|1415
|XCSE
|20251201 13:32:40.533000
|1
|1415
|XCSE
|20251201 13:32:58.186000
|11
|1417
|XCSE
|20251201 13:37:16.221000
|42
|1416
|XCSE
|20251201 13:38:28.062000
|300
|1416
|XCSE
|20251201 13:38:28.062621
|31
|1417
|XCSE
|20251201 13:43:10.184000
|17
|1418
|XCSE
|20251201 13:55:56.296000
|20
|1417
|XCSE
|20251201 13:57:01.178000
|17
|1419
|XCSE
|20251201 14:00:59.324000
|3
|1418
|XCSE
|20251201 14:04:38.242000
|28
|1418
|XCSE
|20251201 14:05:39.783000
|22
|1417
|XCSE
|20251201 14:06:43.428000
|21
|1420
|XCSE
|20251201 14:17:10.881000
|22
|1420
|XCSE
|20251201 14:27:27.740000
|22
|1419
|XCSE
|20251201 14:28:15.504000
|4
|1422
|XCSE
|20251201 14:42:23.038000
|39
|1422
|XCSE
|20251201 14:42:23.039000
|7
|1422
|XCSE
|20251201 14:55:11.615000
|31
|1424
|XCSE
|20251201 14:59:00.043000
|31
|1423
|XCSE
|20251201 15:02:17.565000
|1
|1423
|XCSE
|20251201 15:07:05.049000
|21
|1423
|XCSE
|20251201 15:07:14.742000
|30
|1423
|XCSE
|20251201 15:07:14.742000
|300
|1423
|XCSE
|20251201 15:07:14.742763
|21
|1424
|XCSE
|20251201 15:07:30.019000
|10
|1425
|XCSE
|20251201 15:25:33.433000
|51
|1425
|XCSE
|20251201 15:26:50.648000
|150
|1424
|XCSE
|20251201 15:26:50.648580
|150
|1424
|XCSE
|20251201 15:27:02.088758
|12
|1426
|XCSE
|20251201 15:27:19.394000
|43
|1426
|XCSE
|20251201 15:28:40.944000
|17
|1426
|XCSE
|20251201 15:29:45.803000
|55
|1427
|XCSE
|20251201 15:31:07.792000
|22
|1426
|XCSE
|20251201 15:34:07.333000
|11
|1426
|XCSE
|20251201 15:34:07.333000
|11
|1426
|XCSE
|20251201 15:34:07.333000
|31
|1427
|XCSE
|20251201 15:40:00.018000
|33
|1428
|XCSE
|20251201 15:43:04.549000
|8
|1427
|XCSE
|20251201 15:45:02.736000
|3
|1427
|XCSE
|20251201 15:45:08.642000
|8
|1427
|XCSE
|20251201 15:45:08.642000
|289
|1427
|XCSE
|20251201 15:45:08.642333
|11
|1427
|XCSE
|20251201 15:45:20.920000
|11
|1427
|XCSE
|20251201 15:45:20.920267
|2
|1428
|XCSE
|20251201 15:54:36.994000
|65
|1431
|XCSE
|20251201 15:56:17.492000
|467
|1430
|XCSE
|20251201 15:57:14.999905
|5
|1438
|XCSE
|20251202 9:05:12.421000
|32
|1435
|XCSE
|20251202 9:05:17.775000
|11
|1434
|XCSE
|20251202 9:06:36.252000
|11
|1434
|XCSE
|20251202 9:06:36.252000
|9
|1430
|XCSE
|20251202 9:08:50.805000
|4
|1436
|XCSE
|20251202 9:25:11.612000
|18
|1436
|XCSE
|20251202 9:30:50.990000
|4
|1436
|XCSE
|20251202 9:30:50.990000
|4
|1436
|XCSE
|20251202 9:45:39.642000
|18
|1436
|XCSE
|20251202 9:45:39.642000
|70
|1436
|XCSE
|20251202 9:45:39.658000
|12
|1436
|XCSE
|20251202 9:45:45.650000
|11
|1436
|XCSE
|20251202 9:46:29.073000
|21
|1435
|XCSE
|20251202 9:54:29.082000
|21
|1436
|XCSE
|20251202 10:13:23.192000
|17
|1438
|XCSE
|20251202 10:13:26.293000
|9
|1438
|XCSE
|20251202 10:13:26.293000
|8
|1438
|XCSE
|20251202 10:13:26.303000
|7
|1442
|XCSE
|20251202 10:22:44.879000
|9
|1442
|XCSE
|20251202 10:22:44.879000
|22
|1444
|XCSE
|20251202 10:32:08.090000
|11
|1444
|XCSE
|20251202 10:32:08.090000
|7
|1449
|XCSE
|20251202 10:32:09.271000
|26
|1449
|XCSE
|20251202 10:32:09.271000
|9
|1449
|XCSE
|20251202 10:32:09.271000
|8
|1449
|XCSE
|20251202 10:32:16.426000
|22
|1449
|XCSE
|20251202 10:32:16.426000
|20
|1449
|XCSE
|20251202 10:32:18.212000
|8
|1449
|XCSE
|20251202 10:32:18.515000
|6
|1449
|XCSE
|20251202 10:32:28.938000
|8
|1449
|XCSE
|20251202 10:32:28.939000
|21
|1447
|XCSE
|20251202 10:35:55.475000
|11
|1447
|XCSE
|20251202 10:35:55.475000
|1
|1447
|XCSE
|20251202 10:39:55.130000
|31
|1447
|XCSE
|20251202 10:39:55.130000
|13
|1446
|XCSE
|20251202 10:40:10.655000
|8
|1446
|XCSE
|20251202 10:40:10.655000
|400
|1449
|XCSE
|20251202 10:54:07.515521
|400
|1446
|XCSE
|20251202 11:03:32.040013
|640
|1442
|XCSE
|20251202 11:04:56.702035
|9
|1444
|XCSE
|20251202 11:19:19.032000
|6
|1444
|XCSE
|20251202 11:19:19.032000
|11
|1444
|XCSE
|20251202 11:20:31.398000
|43
|1443
|XCSE
|20251202 11:26:12.453000
|23
|1445
|XCSE
|20251202 11:26:12.453000
|21
|1443
|XCSE
|20251202 11:27:51.907000
|21
|1446
|XCSE
|20251202 11:30:22.073000
|11
|1447
|XCSE
|20251202 11:37:36.748000
|11
|1447
|XCSE
|20251202 11:37:36.748000
|22
|1447
|XCSE
|20251202 11:38:43.395000
|21
|1447
|XCSE
|20251202 11:43:19.618000
|22
|1447
|XCSE
|20251202 11:50:31.235000
|6
|1447
|XCSE
|20251202 11:55:35.090000
|4
|1447
|XCSE
|20251202 11:57:07.399000
|4
|1447
|XCSE
|20251202 11:58:39.221000
|3
|1447
|XCSE
|20251202 12:00:11.403000
|2
|1447
|XCSE
|20251202 12:01:43.398000
|42
|1448
|XCSE
|20251202 12:05:03.909000
|26
|1448
|XCSE
|20251202 12:08:47.962000
|18
|1448
|XCSE
|20251202 12:08:47.962000
|31
|1448
|XCSE
|20251202 12:08:55.955000
|33
|1447
|XCSE
|20251202 12:16:33.898000
|33
|1447
|XCSE
|20251202 12:16:33.899000
|22
|1447
|XCSE
|20251202 12:16:33.915000
|11
|1447
|XCSE
|20251202 12:16:42.279000
|10
|1447
|XCSE
|20251202 12:18:15.338000
|1
|1447
|XCSE
|20251202 12:18:42.849000
|10
|1447
|XCSE
|20251202 12:18:42.849000
|11
|1447
|XCSE
|20251202 12:19:08.417000
|11
|1447
|XCSE
|20251202 12:22:49.327000
|11
|1447
|XCSE
|20251202 12:25:05.832000
|11
|1447
|XCSE
|20251202 12:29:02.719000
|11
|1447
|XCSE
|20251202 12:29:26.398000
|11
|1447
|XCSE
|20251202 12:29:43.093000
|11
|1446
|XCSE
|20251202 12:30:25.080000
|11
|1446
|XCSE
|20251202 12:36:05.820000
|21
|1446
|XCSE
|20251202 12:36:05.820000
|11
|1445
|XCSE
|20251202 12:41:56.200000
|10
|1445
|XCSE
|20251202 12:41:56.200000
|10
|1445
|XCSE
|20251202 12:41:56.200000
|22
|1445
|XCSE
|20251202 12:57:31.047000
|10
|1443
|XCSE
|20251202 13:15:32.939000
|11
|1442
|XCSE
|20251202 13:18:20.319000
|11
|1442
|XCSE
|20251202 13:23:15.630000
|11
|1443
|XCSE
|20251202 13:34:08.052000
|11
|1443
|XCSE
|20251202 13:41:22.570000
|6
|1443
|XCSE
|20251202 13:41:23.437000
|1
|1443
|XCSE
|20251202 14:18:36.280000
|10
|1443
|XCSE
|20251202 14:18:36.280000
|2
|1442
|XCSE
|20251202 14:19:45.060000
|9
|1442
|XCSE
|20251202 14:19:45.060000
|11
|1441
|XCSE
|20251202 14:25:04.231000
|10
|1441
|XCSE
|20251202 14:25:04.231000
|10
|1441
|XCSE
|20251202 14:25:04.231000
|10
|1441
|XCSE
|20251202 14:25:04.231000
|11
|1440
|XCSE
|20251202 14:26:52.306000
|30
|1440
|XCSE
|20251202 14:35:16.692000
|11
|1440
|XCSE
|20251202 14:35:16.692000
|11
|1440
|XCSE
|20251202 14:35:16.692000
|33
|1439
|XCSE
|20251202 14:45:59.093000
|4
|1441
|XCSE
|20251202 14:47:36.736000
|3
|1441
|XCSE
|20251202 14:47:36.796000
|12
|1442
|XCSE
|20251202 14:48:21.846000
|12
|1442
|XCSE
|20251202 14:48:21.850000
|21
|1441
|XCSE
|20251202 14:48:21.860000
|33
|1441
|XCSE
|20251202 14:53:57.024000
|22
|1440
|XCSE
|20251202 15:11:04.005000
|11
|1440
|XCSE
|20251202 15:11:04.005000
|11
|1440
|XCSE
|20251202 15:11:04.005000
|11
|1440
|XCSE
|20251202 15:11:04.005000
|11
|1440
|XCSE
|20251202 15:11:04.005000
|11
|1440
|XCSE
|20251202 15:11:04.005000
|41
|1440
|XCSE
|20251202 15:18:34.536000
|60
|1440
|XCSE
|20251202 15:18:34.552000
|43
|1439
|XCSE
|20251202 15:20:12.167000
|159
|1440
|XCSE
|20251202 15:23:39.549000
|17
|1440
|XCSE
|20251202 15:23:39.549000
|33
|1440
|XCSE
|20251202 15:23:39.552000
|11
|1440
|XCSE
|20251202 15:23:39.554000
|84
|1440
|XCSE
|20251202 15:23:39.570000
|3
|1441
|XCSE
|20251202 15:48:54.277000
|3
|1441
|XCSE
|20251202 15:48:54.312000
|33
|1440
|XCSE
|20251202 15:54:18.213000
|11
|1440
|XCSE
|20251202 15:54:18.213000
|11
|1440
|XCSE
|20251202 15:54:18.213000
|11
|1440
|XCSE
|20251202 15:54:18.213000
|11
|1440
|XCSE
|20251202 15:54:18.213000
|10
|1440
|XCSE
|20251202 15:54:18.213000
|11
|1440
|XCSE
|20251202 15:54:18.213000
|82
|1440
|XCSE
|20251202 15:55:40.197000
|70
|1440
|XCSE
|20251202 15:55:40.215000
|19
|1441
|XCSE
|20251202 15:55:40.278000
|19
|1441
|XCSE
|20251202 15:55:40.282000
|10
|1442
|XCSE
|20251202 15:56:40.570000
|26
|1442
|XCSE
|20251202 15:56:40.570000
|8
|1442
|XCSE
|20251202 15:56:40.570000
|9
|1442
|XCSE
|20251202 15:56:40.570000
|9
|1442
|XCSE
|20251202 15:56:40.570000
|135
|1442
|XCSE
|20251202 15:56:40.570000
|9
|1442
|XCSE
|20251202 15:57:04.301000
|3
|1442
|XCSE
|20251202 15:57:04.301000
|11
|1442
|XCSE
|20251202 15:57:17.399000
|11
|1442
|XCSE
|20251202 15:57:29.397000
|18
|1442
|XCSE
|20251202 16:07:04.413000
|8
|1442
|XCSE
|20251202 16:07:04.413000
|22
|1440
|XCSE
|20251202 16:10:30.566000
|10
|1440
|XCSE
|20251202 16:10:30.566000
|11
|1440
|XCSE
|20251202 16:10:30.566000
|7
|1441
|XCSE
|20251202 16:12:50.969000
|4
|1441
|XCSE
|20251202 16:12:50.969000
|11
|1441
|XCSE
|20251202 16:13:02.353000
|11
|1441
|XCSE
|20251202 16:13:11.397000
|11
|1441
|XCSE
|20251202 16:13:22.400000
|11
|1441
|XCSE
|20251202 16:13:32.397000
|11
|1441
|XCSE
|20251202 16:13:48.650000
|11
|1441
|XCSE
|20251202 16:14:07.397000
|31
|1440
|XCSE
|20251202 16:14:37.998000
|4
|1443
|XCSE
|20251202 16:21:01.035000
|9
|1443
|XCSE
|20251202 16:21:01.035000
|10
|1443
|XCSE
|20251202 16:21:01.038000
|25
|1443
|XCSE
|20251202 16:21:01.337000
|11
|1443
|XCSE
|20251202 16:21:01.337000
|11
|1443
|XCSE
|20251202 16:21:15.137000
|11
|1442
|XCSE
|20251202 16:27:19.397000
|14
|1441
|XCSE
|20251202 16:30:01.931000
|30
|1441
|XCSE
|20251202 16:30:01.931000
|21
|1443
|XCSE
|20251202 16:31:15.796000
|14
|1443
|XCSE
|20251202 16:31:57.253000
|14
|1443
|XCSE
|20251202 16:32:28.199000
|5
|1443
|XCSE
|20251202 16:33:35.506000
|3
|1443
|XCSE
|20251202 16:33:35.506000
|3
|1443
|XCSE
|20251202 16:33:35.506000
|5
|1443
|XCSE
|20251202 16:33:35.506000
|64
|1445
|XCSE
|20251202 16:40:00.956081
|103
|1445
|XCSE
|20251202 16:40:00.956113
|1
|1440
|XCSE
|20251203 9:01:33.446000
|1
|1440
|XCSE
|20251203 9:08:13.120000
|9
|1440
|XCSE
|20251203 9:08:13.120000
|10
|1440
|XCSE
|20251203 9:08:13.120000
|10
|1440
|XCSE
|20251203 9:08:13.120000
|21
|1439
|XCSE
|20251203 9:08:13.127000
|15
|1436
|XCSE
|20251203 9:08:13.150000
|6
|1436
|XCSE
|20251203 9:08:13.150000
|11
|1435
|XCSE
|20251203 9:08:13.152000
|11
|1436
|XCSE
|20251203 9:10:51.580000
|11
|1435
|XCSE
|20251203 9:11:46.885000
|1055
|1440
|XCSE
|20251203 10:18:46.405229
|5
|1444
|XCSE
|20251203 11:37:36.085957
|299
|1444
|XCSE
|20251203 11:38:36.289547
|86
|1444
|XCSE
|20251203 11:38:36.289589
|110
|1444
|XCSE
|20251203 14:14:30.368314
|15
|1440
|XCSE
|20251203 14:53:07.105648
|130
|1440
|XCSE
|20251203 14:53:07.105686
|394
|1437
|XCSE
|20251203 15:05:07.982143
|26
|1438
|XCSE
|20251203 15:17:24.092148
|3
|1438
|XCSE
|20251203 15:17:24.097672
|5
|1438
|XCSE
|20251203 15:24:55.122264
|266
|1438
|XCSE
|20251203 15:24:55.122272
|182
|1440
|XCSE
|20251203 15:52:03.431063
|118
|1440
|XCSE
|20251203 15:52:03.431086
|21
|1437
|XCSE
|20251203 15:52:45.702095
|300
|1441
|XCSE
|20251203 16:21:32.520810
|332
|1440
|XCSE
|20251203 16:25:02.853433
|8
|1440
|XCSE
|20251203 16:25:05.378061
|52
|1440
|XCSE
|20251203 16:30:44.689717
|52
|1440
|XCSE
|20251203 16:30:44.689775
|2
|1443
|XCSE
|20251203 16:37:52.862837
|16
|1443
|XCSE
|20251203 16:37:52.862837
|18
|1443
|XCSE
|20251203 16:37:52.862837
|22
|1443
|XCSE
|20251203 16:37:52.862837
|877
|1443
|XCSE
|20251203 16:37:52.862895
|11
|1442
|XCSE
|20251204 9:00:38.284000
|22
|1435
|XCSE
|20251204 9:05:29.411000
|267
|1436
|XCSE
|20251204 9:06:21.881137
|300
|1436
|XCSE
|20251204 9:16:38.204686
|1
|1432
|XCSE
|20251204 9:38:34.982730
|11
|1432
|XCSE
|20251204 9:38:34.984947
|58
|1432
|XCSE
|20251204 9:38:34.984999
|230
|1432
|XCSE
|20251204 9:38:34.985015
|11
|1431
|XCSE
|20251204 9:43:26.410000
|200
|1430
|XCSE
|20251204 9:44:38.400505
|3
|1427
|XCSE
|20251204 9:51:35.517000
|11
|1427
|XCSE
|20251204 9:54:32.821000
|10
|1427
|XCSE
|20251204 9:54:32.821000
|6
|1426
|XCSE
|20251204 9:56:03.208000
|5
|1426
|XCSE
|20251204 9:56:03.208000
|11
|1426
|XCSE
|20251204 9:56:03.208000
|21
|1425
|XCSE
|20251204 9:58:24.070000
|11
|1423
|XCSE
|20251204 10:00:57.231000
|10
|1423
|XCSE
|20251204 10:00:57.231000
|30
|1421
|XCSE
|20251204 10:09:06.470000
|22
|1423
|XCSE
|20251204 10:14:06.085000
|2
|1424
|XCSE
|20251204 10:19:00.024000
|8
|1424
|XCSE
|20251204 10:19:00.024000
|11
|1423
|XCSE
|20251204 10:22:49.745000
|11
|1422
|XCSE
|20251204 10:22:50.410000
|11
|1422
|XCSE
|20251204 10:25:12.479000
|25
|1425
|XCSE
|20251204 10:29:55.062000
|11
|1424
|XCSE
|20251204 10:32:09.284000
|11
|1424
|XCSE
|20251204 10:32:09.303000
|11
|1424
|XCSE
|20251204 10:32:54.182000
|11
|1422
|XCSE
|20251204 10:33:31.224000
|11
|1421
|XCSE
|20251204 10:33:39.900000
|8
|1421
|XCSE
|20251204 10:37:59.919000
|6
|1431
|XCSE
|20251204 10:40:16.458000
|4
|1431
|XCSE
|20251204 10:40:22.117000
|7
|1431
|XCSE
|20251204 10:40:22.117000
|3
|1431
|XCSE
|20251204 10:41:03.172000
|8
|1431
|XCSE
|20251204 10:41:03.172000
|4
|1431
|XCSE
|20251204 10:42:33.015000
|7
|1431
|XCSE
|20251204 10:42:33.015000
|11
|1429
|XCSE
|20251204 10:47:35.174000
|10
|1429
|XCSE
|20251204 10:47:35.174000
|11
|1429
|XCSE
|20251204 10:47:35.174000
|10
|1429
|XCSE
|20251204 10:47:35.174000
|11
|1429
|XCSE
|20251204 10:47:35.174000
|41
|1429
|XCSE
|20251204 10:47:35.202000
|11
|1430
|XCSE
|20251204 10:56:28.182000
|11
|1430
|XCSE
|20251204 10:57:59.322000
|11
|1429
|XCSE
|20251204 10:59:16.027000
|10
|1429
|XCSE
|20251204 10:59:16.027000
|21
|1428
|XCSE
|20251204 10:59:23.604000
|22
|1428
|XCSE
|20251204 10:59:30.549000
|22
|1427
|XCSE
|20251204 11:01:36.235000
|21
|1426
|XCSE
|20251204 11:06:58.414000
|11
|1426
|XCSE
|20251204 11:06:58.414000
|10
|1426
|XCSE
|20251204 11:06:58.414000
|32
|1426
|XCSE
|20251204 11:11:30.093000
|11
|1427
|XCSE
|20251204 11:15:38.385000
|11
|1426
|XCSE
|20251204 11:15:50.539000
|21
|1425
|XCSE
|20251204 11:16:32.597000
|33
|1426
|XCSE
|20251204 11:24:43.187000
|32
|1427
|XCSE
|20251204 11:33:08.058000
|1
|1427
|XCSE
|20251204 11:35:39.546000
|19
|1426
|XCSE
|20251204 11:36:37.987000
|12
|1426
|XCSE
|20251204 11:36:37.987000
|33
|1425
|XCSE
|20251204 11:37:46.227000
|31
|1425
|XCSE
|20251204 11:39:37.517000
|19
|1424
|XCSE
|20251204 11:40:14.325000
|13
|1424
|XCSE
|20251204 11:40:14.325000
|31
|1425
|XCSE
|20251204 11:58:31.656000
|6
|1424
|XCSE
|20251204 12:04:12.487000
|15
|1424
|XCSE
|20251204 12:04:12.504000
|6
|1424
|XCSE
|20251204 12:04:12.504000
|32
|1424
|XCSE
|20251204 12:04:46.873000
|17
|1424
|XCSE
|20251204 12:04:46.879000
|15
|1424
|XCSE
|20251204 12:04:46.879000
|11
|1423
|XCSE
|20251204 12:10:43.407000
|11
|1425
|XCSE
|20251204 12:13:41.766000
|7
|1425
|XCSE
|20251204 12:26:56.334000
|44
|1426
|XCSE
|20251204 12:28:21.995000
|33
|1426
|XCSE
|20251204 12:29:56.337000
|21
|1425
|XCSE
|20251204 12:30:04.338000
|11
|1425
|XCSE
|20251204 12:30:04.338000
|2
|1426
|XCSE
|20251204 12:44:08.619000
|20
|1426
|XCSE
|20251204 12:45:34.095000
|13
|1429
|XCSE
|20251204 12:56:00.035000
|21
|1428
|XCSE
|20251204 13:05:56.284000
|11
|1428
|XCSE
|20251204 13:05:56.285000
|10
|1428
|XCSE
|20251204 13:05:56.285000
|1
|1428
|XCSE
|20251204 13:09:26.638000
|1
|1428
|XCSE
|20251204 13:09:26.638000
|1
|1428
|XCSE
|20251204 13:10:00.999000
|2
|1428
|XCSE
|20251204 13:10:00.999000
|1
|1428
|XCSE
|20251204 13:10:00.999000
|27
|1428
|XCSE
|20251204 13:11:02.171000
|6
|1428
|XCSE
|20251204 13:11:02.171000
|31
|1427
|XCSE
|20251204 13:15:26.110000
|10
|1427
|XCSE
|20251204 13:15:26.110000
|10
|1427
|XCSE
|20251204 13:15:26.110000
|41
|1426
|XCSE
|20251204 13:16:17.179000
|31
|1426
|XCSE
|20251204 13:20:32.668000
|33
|1425
|XCSE
|20251204 13:20:39.077000
|31
|1424
|XCSE
|20251204 13:33:12.030000
|10
|1424
|XCSE
|20251204 13:33:12.030000
|10
|1424
|XCSE
|20251204 13:33:12.030000
|10
|1424
|XCSE
|20251204 13:33:12.030000
|51
|1423
|XCSE
|20251204 13:33:23.404000
|21
|1423
|XCSE
|20251204 13:40:05.151000
|43
|1423
|XCSE
|20251204 13:44:03.086000
|41
|1423
|XCSE
|20251204 13:49:11.480000
|10
|1423
|XCSE
|20251204 13:49:11.480000
|11
|1422
|XCSE
|20251204 14:05:48.929000
|23
|1422
|XCSE
|20251204 14:05:48.929000
|32
|1424
|XCSE
|20251204 14:12:59.638000
|13
|1424
|XCSE
|20251204 14:12:59.909000
|11
|1424
|XCSE
|20251204 14:13:17.682000
|11
|1424
|XCSE
|20251204 14:13:35.682000
|9
|1424
|XCSE
|20251204 14:13:53.682000
|2
|1424
|XCSE
|20251204 14:13:53.682000
|32
|1423
|XCSE
|20251204 14:14:03.502000
|22
|1423
|XCSE
|20251204 14:14:27.767000
|22
|1427
|XCSE
|20251204 14:29:30.547000
|22
|1426
|XCSE
|20251204 14:29:48.069000
|12
|1426
|XCSE
|20251204 14:30:29.627000
|9
|1426
|XCSE
|20251204 14:30:39.702000
|32
|1426
|XCSE
|20251204 14:41:33.180000
|41
|1426
|XCSE
|20251204 14:44:47.487000
|42
|1425
|XCSE
|20251204 14:51:05.134000
|42
|1426
|XCSE
|20251204 14:54:35.651000
|43
|1426
|XCSE
|20251204 14:54:35.700000
|22
|1426
|XCSE
|20251204 15:00:24.215000
|15
|1426
|XCSE
|20251204 15:00:25.301000
|21
|1426
|XCSE
|20251204 15:01:07.377000
|100
|1426
|XCSE
|20251204 15:15:22.472000
|15
|1425
|XCSE
|20251204 15:25:39.100000
|6
|1425
|XCSE
|20251204 15:25:39.100000
|11
|1425
|XCSE
|20251204 15:25:39.100000
|10
|1425
|XCSE
|20251204 15:25:39.100000
|10
|1425
|XCSE
|20251204 15:25:39.100000
|11
|1425
|XCSE
|20251204 15:25:39.100000
|10
|1425
|XCSE
|20251204 15:25:39.100000
|6
|1425
|XCSE
|20251204 15:28:59.596000
|17
|1427
|XCSE
|20251204 15:30:25.284000
|44
|1427
|XCSE
|20251204 15:33:49.882000
|44
|1427
|XCSE
|20251204 15:34:51.190000
|41
|1427
|XCSE
|20251204 15:42:31.540000
|10
|1427
|XCSE
|20251204 15:42:31.540000
|11
|1427
|XCSE
|20251204 15:42:31.540000
|11
|1429
|XCSE
|20251204 15:49:45.431000
|8
|1427
|XCSE
|20251204 16:02:26.451000
|66
|1428
|XCSE
|20251204 16:07:44.102000
|42
|1427
|XCSE
|20251204 16:11:09.095000
|19
|1427
|XCSE
|20251204 16:11:38.829000
|10
|1427
|XCSE
|20251204 16:11:38.829000
|10
|1427
|XCSE
|20251204 16:11:38.829000
|31
|1427
|XCSE
|20251204 16:11:38.829000
|11
|1427
|XCSE
|20251204 16:11:38.829000
|60
|1427
|XCSE
|20251204 16:11:38.849000
|166
|1426
|XCSE
|20251204 16:25:42.180705
|739
|1426
|XCSE
|20251204 16:25:42.180741
|11
|1432
|XCSE
|20251205 9:04:35.196000
|11
|1432
|XCSE
|20251205 9:04:35.196000
|21
|1434
|XCSE
|20251205 9:09:29.649000
|32
|1440
|XCSE
|20251205 9:17:22.988000
|33
|1439
|XCSE
|20251205 9:17:24.077000
|11
|1440
|XCSE
|20251205 9:24:27.088000
|21
|1445
|XCSE
|20251205 9:32:17.383000
|21
|1445
|XCSE
|20251205 9:34:03.623000
|11
|1445
|XCSE
|20251205 9:34:03.626000
|11
|1442
|XCSE
|20251205 9:38:46.150000
|33
|1442
|XCSE
|20251205 9:47:54.727000
|36
|1443
|XCSE
|20251205 9:59:50.998000
|25
|1447
|XCSE
|20251205 10:07:30.536000
|31
|1443
|XCSE
|20251205 10:07:30.937000
|11
|1442
|XCSE
|20251205 10:13:12.207000
|11
|1445
|XCSE
|20251205 10:18:09.511000
|11
|1444
|XCSE
|20251205 10:21:36.191000
|11
|1441
|XCSE
|20251205 10:21:37.903000
|11
|1444
|XCSE
|20251205 10:26:00.257000
|21
|1442
|XCSE
|20251205 10:27:45.628000
|22
|1441
|XCSE
|20251205 10:37:03.627000
|10
|1441
|XCSE
|20251205 10:37:03.627000
|300
|1440
|XCSE
|20251205 10:37:03.627131
|18
|1443
|XCSE
|20251205 10:40:38.340000
|1
|1440
|XCSE
|20251205 10:40:38.357000
|21
|1440
|XCSE
|20251205 10:40:38.357000
|11
|1440
|XCSE
|20251205 10:40:38.357000
|10
|1440
|XCSE
|20251205 10:40:38.357000
|32
|1440
|XCSE
|20251205 10:43:26.403000
|21
|1440
|XCSE
|20251205 10:48:03.928000
|11
|1440
|XCSE
|20251205 10:49:29.197000
|31
|1442
|XCSE
|20251205 11:01:49.535000
|22
|1441
|XCSE
|20251205 11:06:44.195000
|21
|1441
|XCSE
|20251205 11:06:44.226000
|292
|1440
|XCSE
|20251205 11:06:44.226230
|11
|1442
|XCSE
|20251205 11:06:55.489000
|11
|1442
|XCSE
|20251205 11:08:47.077000
|11
|1442
|XCSE
|20251205 11:08:52.580000
|6
|1442
|XCSE
|20251205 11:08:54.677000
|11
|1442
|XCSE
|20251205 11:08:58.081000
|11
|1443
|XCSE
|20251205 11:11:39.016000
|11
|1443
|XCSE
|20251205 11:11:41.016000
|11
|1442
|XCSE
|20251205 11:23:47.047000
|10
|1442
|XCSE
|20251205 11:23:47.047000
|21
|1443
|XCSE
|20251205 11:30:09.748000
|32
|1444
|XCSE
|20251205 11:40:52.371000
|21
|1443
|XCSE
|20251205 11:40:58.881000
|22
|1443
|XCSE
|20251205 11:41:04.364000
|21
|1443
|XCSE
|20251205 11:41:09.864000
|21
|1443
|XCSE
|20251205 11:42:01.447000
|7
|1443
|XCSE
|20251205 11:52:18.207000
|7
|1442
|XCSE
|20251205 12:02:24.185000
|4
|1442
|XCSE
|20251205 12:02:24.185000
|11
|1442
|XCSE
|20251205 12:19:45.382000
|10
|1442
|XCSE
|20251205 12:19:45.382000
|10
|1442
|XCSE
|20251205 12:19:45.382000
|42
|1446
|XCSE
|20251205 12:22:39.315000
|31
|1446
|XCSE
|20251205 12:22:44.806000
|5
|1445
|XCSE
|20251205 12:22:50.309000
|28
|1445
|XCSE
|20251205 12:22:50.309000
|31
|1446
|XCSE
|20251205 12:26:50.590000
|32
|1446
|XCSE
|20251205 12:26:52.577000
|574
|1445
|XCSE
|20251205 12:27:09.089551
|11
|1445
|XCSE
|20251205 12:33:53.410000
|10
|1445
|XCSE
|20251205 12:33:53.410000
|1
|1445
|XCSE
|20251205 12:33:53.410000
|26
|1445
|XCSE
|20251205 12:33:53.410910
|9
|1445
|XCSE
|20251205 12:33:53.411000
|10
|1445
|XCSE
|20251205 12:33:53.411000
|11
|1444
|XCSE
|20251205 12:40:27.230000
|10
|1444
|XCSE
|20251205 12:40:27.230000
|9
|1445
|XCSE
|20251205 12:59:27.256000
|10
|1444
|XCSE
|20251205 13:01:02.518000
|10
|1444
|XCSE
|20251205 13:01:02.518000
|10
|1444
|XCSE
|20251205 13:01:02.518000
|10
|1444
|XCSE
|20251205 13:01:02.520000
|11
|1446
|XCSE
|20251205 13:03:39.707000
|11
|1446
|XCSE
|20251205 13:06:16.256000
|11
|1444
|XCSE
|20251205 13:07:38.208000
|11
|1444
|XCSE
|20251205 13:13:48.201000
|11
|1444
|XCSE
|20251205 13:13:48.201000
|11
|1446
|XCSE
|20251205 13:16:26.256000
|15
|1446
|XCSE
|20251205 13:17:12.625000
|6
|1445
|XCSE
|20251205 13:25:21.151000
|25
|1445
|XCSE
|20251205 13:25:21.170000
|6
|1445
|XCSE
|20251205 13:25:21.170000
|21
|1445
|XCSE
|20251205 13:25:22.965000
|11
|1445
|XCSE
|20251205 13:25:28.968000
|11
|1445
|XCSE
|20251205 13:25:35.463000
|21
|1445
|XCSE
|20251205 13:26:18.467000
|11
|1444
|XCSE
|20251205 13:28:58.184000
|21
|1445
|XCSE
|20251205 13:30:48.521000
|22
|1445
|XCSE
|20251205 13:44:23.146000
|15
|1448
|XCSE
|20251205 13:57:32.687000
|41
|1446
|XCSE
|20251205 13:57:32.784000
|22
|1446
|XCSE
|20251205 13:57:38.285000
|11
|1446
|XCSE
|20251205 13:57:38.285000
|11
|1445
|XCSE
|20251205 13:57:49.298000
|21
|1446
|XCSE
|20251205 14:00:13.323000
|10
|1446
|XCSE
|20251205 14:00:13.323000
|21
|1445
|XCSE
|20251205 14:00:13.456000
|22
|1446
|XCSE
|20251205 14:00:43.609000
|829
|1445
|XCSE
|20251205 14:00:43.609831
|10
|1445
|XCSE
|20251205 15:03:08.747000
|10
|1445
|XCSE
|20251205 15:03:08.747000
|1
|1445
|XCSE
|20251205 15:03:33.633000
|11
|1445
|XCSE
|20251205 15:03:55.256000
|11
|1445
|XCSE
|20251205 15:03:55.258000
|11
|1445
|XCSE
|20251205 15:03:55.259000
|11
|1445
|XCSE
|20251205 15:03:55.260000
|11
|1442
|XCSE
|20251205 15:05:07.728000
|11
|1442
|XCSE
|20251205 15:05:17.232000
|11
|1441
|XCSE
|20251205 15:05:20.438000
|11
|1440
|XCSE
|20251205 15:05:20.570000
|11
|1440
|XCSE
|20251205 15:05:20.702000
|11
|1439
|XCSE
|20251205 15:06:52.599000
|11
|1440
|XCSE
|20251205 15:09:35.256000
|11
|1440
|XCSE
|20251205 15:10:38.258000
|11
|1440
|XCSE
|20251205 15:11:48.255000
|11
|1440
|XCSE
|20251205 15:13:30.254000
|8
|1440
|XCSE
|20251205 15:16:04.257000
|3
|1440
|XCSE
|20251205 15:16:04.257000
|11
|1440
|XCSE
|20251205 15:18:45.430000
|4
|1440
|XCSE
|20251205 15:20:16.337428
|11
|1440
|XCSE
|20251205 15:20:16.337428
|10
|1440
|XCSE
|20251205 15:20:16.337428
|275
|1440
|XCSE
|20251205 15:20:16.337428
|11
|1440
|XCSE
|20251205 15:20:25.255000
|11
|1440
|XCSE
|20251205 15:22:05.281000
|7
|1440
|XCSE
|20251205 15:24:09.257000
|4
|1440
|XCSE
|20251205 15:24:09.257000
|43
|1442
|XCSE
|20251205 15:26:19.827000
|11
|1442
|XCSE
|20251205 15:26:20.413000
|11
|1441
|XCSE
|20251205 15:27:20.174000
|33
|1445
|XCSE
|20251205 15:51:15.391000
|11
|1445
|XCSE
|20251205 15:51:15.391000
|10
|1445
|XCSE
|20251205 15:51:15.391000
|11
|1445
|XCSE
|20251205 15:51:15.391000
|11
|1445
|XCSE
|20251205 15:51:15.391000
|11
|1445
|XCSE
|20251205 15:51:54.254000
|11
|1445
|XCSE
|20251205 15:52:10.183000
|11
|1444
|XCSE
|20251205 15:52:52.255000
|10
|1444
|XCSE
|20251205 15:52:56.255000
|1
|1444
|XCSE
|20251205 15:52:56.255000
|10
|1444
|XCSE
|20251205 15:53:04.406000
|1
|1444
|XCSE
|20251205 15:53:04.406000
|11
|1446
|XCSE
|20251205 15:53:56.863000
|10
|1446
|XCSE
|20251205 15:53:56.863000
|32
|1446
|XCSE
|20251205 16:08:20.044000
|11
|1445
|XCSE
|20251205 16:12:38.368000
|10
|1445
|XCSE
|20251205 16:12:38.368000
|294
|1445
|XCSE
|20251205 16:15:58.497624
Vedhæftet fil