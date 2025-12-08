Share buyback programme - week 49

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        8 December 2025

Share buyback programme - week 49

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 566,877 1,425.87 808,294,645
1 December 20254,5001,424.886,411,960
2 December 20254,5001,443.136,494,085
3 December 20254,5001,440.676,483,015
4 December 20254,7001,427.696,710,143
5 December 20254,7001,443.286,783,416
Total under the share buyback programme 589,777 1,426.26 841,177,264
    
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025414,2001,207.12499,988,706
Total bought back1,003,977 1,335.85 1,341,165,970

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,003,977 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.95 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
101428XCSE20251201 9:00:10.155000
211431XCSE20251201 9:08:36.250000
211431XCSE20251201 9:08:36.250000
111429XCSE20251201 9:16:14.978000
101429XCSE20251201 9:16:14.978000
111428XCSE20251201 9:16:44.076000
111426XCSE20251201 9:25:54.453000
211428XCSE20251201 9:27:59.682000
221430XCSE20251201 9:37:44.625000
211432XCSE20251201 9:45:31.081000
111432XCSE20251201 9:45:31.081000
211432XCSE20251201 9:50:17.175000
111431XCSE20251201 9:57:00.038000
111431XCSE20251201 9:57:00.040000
111429XCSE20251201 10:02:32.335000
111431XCSE20251201 10:10:38.997000
111431XCSE20251201 10:17:37.716000
111431XCSE20251201 10:17:37.716000
111432XCSE20251201 10:27:06.431000
171431XCSE20251201 10:28:41.313000
111430XCSE20251201 10:29:10.892000
221431XCSE20251201 10:39:34.351000
171431XCSE20251201 10:44:26.386000
41431XCSE20251201 10:44:28.957000
11431XCSE20251201 10:44:28.957000
111431XCSE20251201 10:44:28.999000
111431XCSE20251201 10:44:29.155000
111430XCSE20251201 10:45:58.075000
21429XCSE20251201 10:49:47.434000
111428XCSE20251201 10:51:59.445000
111427XCSE20251201 10:52:33.089000
71425XCSE20251201 10:58:49.010000
211426XCSE20251201 11:11:01.084000
111426XCSE20251201 11:11:01.084000
221429XCSE20251201 11:18:56.152000
651429XCSE20251201 11:18:56.152000
111429XCSE20251201 11:18:56.152000
4781429XCSE20251201 11:18:56.152339
221429XCSE20251201 11:18:56.152383
71427XCSE20251201 11:30:20.632000
41427XCSE20251201 11:31:46.131000
101427XCSE20251201 11:31:46.131000
41427XCSE20251201 11:31:46.131000
31427XCSE20251201 11:36:53.107000
181427XCSE20251201 11:36:53.107000
101426XCSE20251201 11:40:48.511000
111425XCSE20251201 11:43:54.188000
111425XCSE20251201 11:48:00.972000
3001424XCSE20251201 11:48:00.972247
221423XCSE20251201 11:57:18.355000
111423XCSE20251201 11:57:18.355000
111423XCSE20251201 11:57:18.355000
261423XCSE20251201 11:59:01.495000
211421XCSE20251201 12:09:04.913000
331421XCSE20251201 12:17:17.088000
3001421XCSE20251201 12:17:17.088401
111420XCSE20251201 12:28:42.082000
101420XCSE20251201 12:28:42.082000
111420XCSE20251201 12:38:51.903000
111420XCSE20251201 12:47:46.980000
111419XCSE20251201 12:51:20.731000
111419XCSE20251201 12:51:20.731000
111419XCSE20251201 12:51:20.731000
111416XCSE20251201 13:06:30.095000
111416XCSE20251201 13:06:30.095000
111415XCSE20251201 13:07:38.328000
111414XCSE20251201 13:07:38.347000
101415XCSE20251201 13:30:50.871000
221415XCSE20251201 13:32:40.533000
101415XCSE20251201 13:32:40.533000
11415XCSE20251201 13:32:58.186000
111417XCSE20251201 13:37:16.221000
421416XCSE20251201 13:38:28.062000
3001416XCSE20251201 13:38:28.062621
311417XCSE20251201 13:43:10.184000
171418XCSE20251201 13:55:56.296000
201417XCSE20251201 13:57:01.178000
171419XCSE20251201 14:00:59.324000
31418XCSE20251201 14:04:38.242000
281418XCSE20251201 14:05:39.783000
221417XCSE20251201 14:06:43.428000
211420XCSE20251201 14:17:10.881000
221420XCSE20251201 14:27:27.740000
221419XCSE20251201 14:28:15.504000
41422XCSE20251201 14:42:23.038000
391422XCSE20251201 14:42:23.039000
71422XCSE20251201 14:55:11.615000
311424XCSE20251201 14:59:00.043000
311423XCSE20251201 15:02:17.565000
11423XCSE20251201 15:07:05.049000
211423XCSE20251201 15:07:14.742000
301423XCSE20251201 15:07:14.742000
3001423XCSE20251201 15:07:14.742763
211424XCSE20251201 15:07:30.019000
101425XCSE20251201 15:25:33.433000
511425XCSE20251201 15:26:50.648000
1501424XCSE20251201 15:26:50.648580
1501424XCSE20251201 15:27:02.088758
121426XCSE20251201 15:27:19.394000
431426XCSE20251201 15:28:40.944000
171426XCSE20251201 15:29:45.803000
551427XCSE20251201 15:31:07.792000
221426XCSE20251201 15:34:07.333000
111426XCSE20251201 15:34:07.333000
111426XCSE20251201 15:34:07.333000
311427XCSE20251201 15:40:00.018000
331428XCSE20251201 15:43:04.549000
81427XCSE20251201 15:45:02.736000
31427XCSE20251201 15:45:08.642000
81427XCSE20251201 15:45:08.642000
2891427XCSE20251201 15:45:08.642333
111427XCSE20251201 15:45:20.920000
111427XCSE20251201 15:45:20.920267
21428XCSE20251201 15:54:36.994000
651431XCSE20251201 15:56:17.492000
4671430XCSE20251201 15:57:14.999905
51438XCSE20251202 9:05:12.421000
321435XCSE20251202 9:05:17.775000
111434XCSE20251202 9:06:36.252000
111434XCSE20251202 9:06:36.252000
91430XCSE20251202 9:08:50.805000
41436XCSE20251202 9:25:11.612000
181436XCSE20251202 9:30:50.990000
41436XCSE20251202 9:30:50.990000
41436XCSE20251202 9:45:39.642000
181436XCSE20251202 9:45:39.642000
701436XCSE20251202 9:45:39.658000
121436XCSE20251202 9:45:45.650000
111436XCSE20251202 9:46:29.073000
211435XCSE20251202 9:54:29.082000
211436XCSE20251202 10:13:23.192000
171438XCSE20251202 10:13:26.293000
91438XCSE20251202 10:13:26.293000
81438XCSE20251202 10:13:26.303000
71442XCSE20251202 10:22:44.879000
91442XCSE20251202 10:22:44.879000
221444XCSE20251202 10:32:08.090000
111444XCSE20251202 10:32:08.090000
71449XCSE20251202 10:32:09.271000
261449XCSE20251202 10:32:09.271000
91449XCSE20251202 10:32:09.271000
81449XCSE20251202 10:32:16.426000
221449XCSE20251202 10:32:16.426000
201449XCSE20251202 10:32:18.212000
81449XCSE20251202 10:32:18.515000
61449XCSE20251202 10:32:28.938000
81449XCSE20251202 10:32:28.939000
211447XCSE20251202 10:35:55.475000
111447XCSE20251202 10:35:55.475000
11447XCSE20251202 10:39:55.130000
311447XCSE20251202 10:39:55.130000
131446XCSE20251202 10:40:10.655000
81446XCSE20251202 10:40:10.655000
4001449XCSE20251202 10:54:07.515521
4001446XCSE20251202 11:03:32.040013
6401442XCSE20251202 11:04:56.702035
91444XCSE20251202 11:19:19.032000
61444XCSE20251202 11:19:19.032000
111444XCSE20251202 11:20:31.398000
431443XCSE20251202 11:26:12.453000
231445XCSE20251202 11:26:12.453000
211443XCSE20251202 11:27:51.907000
211446XCSE20251202 11:30:22.073000
111447XCSE20251202 11:37:36.748000
111447XCSE20251202 11:37:36.748000
221447XCSE20251202 11:38:43.395000
211447XCSE20251202 11:43:19.618000
221447XCSE20251202 11:50:31.235000
61447XCSE20251202 11:55:35.090000
41447XCSE20251202 11:57:07.399000
41447XCSE20251202 11:58:39.221000
31447XCSE20251202 12:00:11.403000
21447XCSE20251202 12:01:43.398000
421448XCSE20251202 12:05:03.909000
261448XCSE20251202 12:08:47.962000
181448XCSE20251202 12:08:47.962000
311448XCSE20251202 12:08:55.955000
331447XCSE20251202 12:16:33.898000
331447XCSE20251202 12:16:33.899000
221447XCSE20251202 12:16:33.915000
111447XCSE20251202 12:16:42.279000
101447XCSE20251202 12:18:15.338000
11447XCSE20251202 12:18:42.849000
101447XCSE20251202 12:18:42.849000
111447XCSE20251202 12:19:08.417000
111447XCSE20251202 12:22:49.327000
111447XCSE20251202 12:25:05.832000
111447XCSE20251202 12:29:02.719000
111447XCSE20251202 12:29:26.398000
111447XCSE20251202 12:29:43.093000
111446XCSE20251202 12:30:25.080000
111446XCSE20251202 12:36:05.820000
211446XCSE20251202 12:36:05.820000
111445XCSE20251202 12:41:56.200000
101445XCSE20251202 12:41:56.200000
101445XCSE20251202 12:41:56.200000
221445XCSE20251202 12:57:31.047000
101443XCSE20251202 13:15:32.939000
111442XCSE20251202 13:18:20.319000
111442XCSE20251202 13:23:15.630000
111443XCSE20251202 13:34:08.052000
111443XCSE20251202 13:41:22.570000
61443XCSE20251202 13:41:23.437000
11443XCSE20251202 14:18:36.280000
101443XCSE20251202 14:18:36.280000
21442XCSE20251202 14:19:45.060000
91442XCSE20251202 14:19:45.060000
111441XCSE20251202 14:25:04.231000
101441XCSE20251202 14:25:04.231000
101441XCSE20251202 14:25:04.231000
101441XCSE20251202 14:25:04.231000
111440XCSE20251202 14:26:52.306000
301440XCSE20251202 14:35:16.692000
111440XCSE20251202 14:35:16.692000
111440XCSE20251202 14:35:16.692000
331439XCSE20251202 14:45:59.093000
41441XCSE20251202 14:47:36.736000
31441XCSE20251202 14:47:36.796000
121442XCSE20251202 14:48:21.846000
121442XCSE20251202 14:48:21.850000
211441XCSE20251202 14:48:21.860000
331441XCSE20251202 14:53:57.024000
221440XCSE20251202 15:11:04.005000
111440XCSE20251202 15:11:04.005000
111440XCSE20251202 15:11:04.005000
111440XCSE20251202 15:11:04.005000
111440XCSE20251202 15:11:04.005000
111440XCSE20251202 15:11:04.005000
411440XCSE20251202 15:18:34.536000
601440XCSE20251202 15:18:34.552000
431439XCSE20251202 15:20:12.167000
1591440XCSE20251202 15:23:39.549000
171440XCSE20251202 15:23:39.549000
331440XCSE20251202 15:23:39.552000
111440XCSE20251202 15:23:39.554000
841440XCSE20251202 15:23:39.570000
31441XCSE20251202 15:48:54.277000
31441XCSE20251202 15:48:54.312000
331440XCSE20251202 15:54:18.213000
111440XCSE20251202 15:54:18.213000
111440XCSE20251202 15:54:18.213000
111440XCSE20251202 15:54:18.213000
111440XCSE20251202 15:54:18.213000
101440XCSE20251202 15:54:18.213000
111440XCSE20251202 15:54:18.213000
821440XCSE20251202 15:55:40.197000
701440XCSE20251202 15:55:40.215000
191441XCSE20251202 15:55:40.278000
191441XCSE20251202 15:55:40.282000
101442XCSE20251202 15:56:40.570000
261442XCSE20251202 15:56:40.570000
81442XCSE20251202 15:56:40.570000
91442XCSE20251202 15:56:40.570000
91442XCSE20251202 15:56:40.570000
1351442XCSE20251202 15:56:40.570000
91442XCSE20251202 15:57:04.301000
31442XCSE20251202 15:57:04.301000
111442XCSE20251202 15:57:17.399000
111442XCSE20251202 15:57:29.397000
181442XCSE20251202 16:07:04.413000
81442XCSE20251202 16:07:04.413000
221440XCSE20251202 16:10:30.566000
101440XCSE20251202 16:10:30.566000
111440XCSE20251202 16:10:30.566000
71441XCSE20251202 16:12:50.969000
41441XCSE20251202 16:12:50.969000
111441XCSE20251202 16:13:02.353000
111441XCSE20251202 16:13:11.397000
111441XCSE20251202 16:13:22.400000
111441XCSE20251202 16:13:32.397000
111441XCSE20251202 16:13:48.650000
111441XCSE20251202 16:14:07.397000
311440XCSE20251202 16:14:37.998000
41443XCSE20251202 16:21:01.035000
91443XCSE20251202 16:21:01.035000
101443XCSE20251202 16:21:01.038000
251443XCSE20251202 16:21:01.337000
111443XCSE20251202 16:21:01.337000
111443XCSE20251202 16:21:15.137000
111442XCSE20251202 16:27:19.397000
141441XCSE20251202 16:30:01.931000
301441XCSE20251202 16:30:01.931000
211443XCSE20251202 16:31:15.796000
141443XCSE20251202 16:31:57.253000
141443XCSE20251202 16:32:28.199000
51443XCSE20251202 16:33:35.506000
31443XCSE20251202 16:33:35.506000
31443XCSE20251202 16:33:35.506000
51443XCSE20251202 16:33:35.506000
641445XCSE20251202 16:40:00.956081
1031445XCSE20251202 16:40:00.956113
11440XCSE20251203 9:01:33.446000
11440XCSE20251203 9:08:13.120000
91440XCSE20251203 9:08:13.120000
101440XCSE20251203 9:08:13.120000
101440XCSE20251203 9:08:13.120000
211439XCSE20251203 9:08:13.127000
151436XCSE20251203 9:08:13.150000
61436XCSE20251203 9:08:13.150000
111435XCSE20251203 9:08:13.152000
111436XCSE20251203 9:10:51.580000
111435XCSE20251203 9:11:46.885000
10551440XCSE20251203 10:18:46.405229
51444XCSE20251203 11:37:36.085957
2991444XCSE20251203 11:38:36.289547
861444XCSE20251203 11:38:36.289589
1101444XCSE20251203 14:14:30.368314
151440XCSE20251203 14:53:07.105648
1301440XCSE20251203 14:53:07.105686
3941437XCSE20251203 15:05:07.982143
261438XCSE20251203 15:17:24.092148
31438XCSE20251203 15:17:24.097672
51438XCSE20251203 15:24:55.122264
2661438XCSE20251203 15:24:55.122272
1821440XCSE20251203 15:52:03.431063
1181440XCSE20251203 15:52:03.431086
211437XCSE20251203 15:52:45.702095
3001441XCSE20251203 16:21:32.520810
3321440XCSE20251203 16:25:02.853433
81440XCSE20251203 16:25:05.378061
521440XCSE20251203 16:30:44.689717
521440XCSE20251203 16:30:44.689775
21443XCSE20251203 16:37:52.862837
161443XCSE20251203 16:37:52.862837
181443XCSE20251203 16:37:52.862837
221443XCSE20251203 16:37:52.862837
8771443XCSE20251203 16:37:52.862895
111442XCSE20251204 9:00:38.284000
221435XCSE20251204 9:05:29.411000
2671436XCSE20251204 9:06:21.881137
3001436XCSE20251204 9:16:38.204686
11432XCSE20251204 9:38:34.982730
111432XCSE20251204 9:38:34.984947
581432XCSE20251204 9:38:34.984999
2301432XCSE20251204 9:38:34.985015
111431XCSE20251204 9:43:26.410000
2001430XCSE20251204 9:44:38.400505
31427XCSE20251204 9:51:35.517000
111427XCSE20251204 9:54:32.821000
101427XCSE20251204 9:54:32.821000
61426XCSE20251204 9:56:03.208000
51426XCSE20251204 9:56:03.208000
111426XCSE20251204 9:56:03.208000
211425XCSE20251204 9:58:24.070000
111423XCSE20251204 10:00:57.231000
101423XCSE20251204 10:00:57.231000
301421XCSE20251204 10:09:06.470000
221423XCSE20251204 10:14:06.085000
21424XCSE20251204 10:19:00.024000
81424XCSE20251204 10:19:00.024000
111423XCSE20251204 10:22:49.745000
111422XCSE20251204 10:22:50.410000
111422XCSE20251204 10:25:12.479000
251425XCSE20251204 10:29:55.062000
111424XCSE20251204 10:32:09.284000
111424XCSE20251204 10:32:09.303000
111424XCSE20251204 10:32:54.182000
111422XCSE20251204 10:33:31.224000
111421XCSE20251204 10:33:39.900000
81421XCSE20251204 10:37:59.919000
61431XCSE20251204 10:40:16.458000
41431XCSE20251204 10:40:22.117000
71431XCSE20251204 10:40:22.117000
31431XCSE20251204 10:41:03.172000
81431XCSE20251204 10:41:03.172000
41431XCSE20251204 10:42:33.015000
71431XCSE20251204 10:42:33.015000
111429XCSE20251204 10:47:35.174000
101429XCSE20251204 10:47:35.174000
111429XCSE20251204 10:47:35.174000
101429XCSE20251204 10:47:35.174000
111429XCSE20251204 10:47:35.174000
411429XCSE20251204 10:47:35.202000
111430XCSE20251204 10:56:28.182000
111430XCSE20251204 10:57:59.322000
111429XCSE20251204 10:59:16.027000
101429XCSE20251204 10:59:16.027000
211428XCSE20251204 10:59:23.604000
221428XCSE20251204 10:59:30.549000
221427XCSE20251204 11:01:36.235000
211426XCSE20251204 11:06:58.414000
111426XCSE20251204 11:06:58.414000
101426XCSE20251204 11:06:58.414000
321426XCSE20251204 11:11:30.093000
111427XCSE20251204 11:15:38.385000
111426XCSE20251204 11:15:50.539000
211425XCSE20251204 11:16:32.597000
331426XCSE20251204 11:24:43.187000
321427XCSE20251204 11:33:08.058000
11427XCSE20251204 11:35:39.546000
191426XCSE20251204 11:36:37.987000
121426XCSE20251204 11:36:37.987000
331425XCSE20251204 11:37:46.227000
311425XCSE20251204 11:39:37.517000
191424XCSE20251204 11:40:14.325000
131424XCSE20251204 11:40:14.325000
311425XCSE20251204 11:58:31.656000
61424XCSE20251204 12:04:12.487000
151424XCSE20251204 12:04:12.504000
61424XCSE20251204 12:04:12.504000
321424XCSE20251204 12:04:46.873000
171424XCSE20251204 12:04:46.879000
151424XCSE20251204 12:04:46.879000
111423XCSE20251204 12:10:43.407000
111425XCSE20251204 12:13:41.766000
71425XCSE20251204 12:26:56.334000
441426XCSE20251204 12:28:21.995000
331426XCSE20251204 12:29:56.337000
211425XCSE20251204 12:30:04.338000
111425XCSE20251204 12:30:04.338000
21426XCSE20251204 12:44:08.619000
201426XCSE20251204 12:45:34.095000
131429XCSE20251204 12:56:00.035000
211428XCSE20251204 13:05:56.284000
111428XCSE20251204 13:05:56.285000
101428XCSE20251204 13:05:56.285000
11428XCSE20251204 13:09:26.638000
11428XCSE20251204 13:09:26.638000
11428XCSE20251204 13:10:00.999000
21428XCSE20251204 13:10:00.999000
11428XCSE20251204 13:10:00.999000
271428XCSE20251204 13:11:02.171000
61428XCSE20251204 13:11:02.171000
311427XCSE20251204 13:15:26.110000
101427XCSE20251204 13:15:26.110000
101427XCSE20251204 13:15:26.110000
411426XCSE20251204 13:16:17.179000
311426XCSE20251204 13:20:32.668000
331425XCSE20251204 13:20:39.077000
311424XCSE20251204 13:33:12.030000
101424XCSE20251204 13:33:12.030000
101424XCSE20251204 13:33:12.030000
101424XCSE20251204 13:33:12.030000
511423XCSE20251204 13:33:23.404000
211423XCSE20251204 13:40:05.151000
431423XCSE20251204 13:44:03.086000
411423XCSE20251204 13:49:11.480000
101423XCSE20251204 13:49:11.480000
111422XCSE20251204 14:05:48.929000
231422XCSE20251204 14:05:48.929000
321424XCSE20251204 14:12:59.638000
131424XCSE20251204 14:12:59.909000
111424XCSE20251204 14:13:17.682000
111424XCSE20251204 14:13:35.682000
91424XCSE20251204 14:13:53.682000
21424XCSE20251204 14:13:53.682000
321423XCSE20251204 14:14:03.502000
221423XCSE20251204 14:14:27.767000
221427XCSE20251204 14:29:30.547000
221426XCSE20251204 14:29:48.069000
121426XCSE20251204 14:30:29.627000
91426XCSE20251204 14:30:39.702000
321426XCSE20251204 14:41:33.180000
411426XCSE20251204 14:44:47.487000
421425XCSE20251204 14:51:05.134000
421426XCSE20251204 14:54:35.651000
431426XCSE20251204 14:54:35.700000
221426XCSE20251204 15:00:24.215000
151426XCSE20251204 15:00:25.301000
211426XCSE20251204 15:01:07.377000
1001426XCSE20251204 15:15:22.472000
151425XCSE20251204 15:25:39.100000
61425XCSE20251204 15:25:39.100000
111425XCSE20251204 15:25:39.100000
101425XCSE20251204 15:25:39.100000
101425XCSE20251204 15:25:39.100000
111425XCSE20251204 15:25:39.100000
101425XCSE20251204 15:25:39.100000
61425XCSE20251204 15:28:59.596000
171427XCSE20251204 15:30:25.284000
441427XCSE20251204 15:33:49.882000
441427XCSE20251204 15:34:51.190000
411427XCSE20251204 15:42:31.540000
101427XCSE20251204 15:42:31.540000
111427XCSE20251204 15:42:31.540000
111429XCSE20251204 15:49:45.431000
81427XCSE20251204 16:02:26.451000
661428XCSE20251204 16:07:44.102000
421427XCSE20251204 16:11:09.095000
191427XCSE20251204 16:11:38.829000
101427XCSE20251204 16:11:38.829000
101427XCSE20251204 16:11:38.829000
311427XCSE20251204 16:11:38.829000
111427XCSE20251204 16:11:38.829000
601427XCSE20251204 16:11:38.849000
1661426XCSE20251204 16:25:42.180705
7391426XCSE20251204 16:25:42.180741
111432XCSE20251205 9:04:35.196000
111432XCSE20251205 9:04:35.196000
211434XCSE20251205 9:09:29.649000
321440XCSE20251205 9:17:22.988000
331439XCSE20251205 9:17:24.077000
111440XCSE20251205 9:24:27.088000
211445XCSE20251205 9:32:17.383000
211445XCSE20251205 9:34:03.623000
111445XCSE20251205 9:34:03.626000
111442XCSE20251205 9:38:46.150000
331442XCSE20251205 9:47:54.727000
361443XCSE20251205 9:59:50.998000
251447XCSE20251205 10:07:30.536000
311443XCSE20251205 10:07:30.937000
111442XCSE20251205 10:13:12.207000
111445XCSE20251205 10:18:09.511000
111444XCSE20251205 10:21:36.191000
111441XCSE20251205 10:21:37.903000
111444XCSE20251205 10:26:00.257000
211442XCSE20251205 10:27:45.628000
221441XCSE20251205 10:37:03.627000
101441XCSE20251205 10:37:03.627000
3001440XCSE20251205 10:37:03.627131
181443XCSE20251205 10:40:38.340000
11440XCSE20251205 10:40:38.357000
211440XCSE20251205 10:40:38.357000
111440XCSE20251205 10:40:38.357000
101440XCSE20251205 10:40:38.357000
321440XCSE20251205 10:43:26.403000
211440XCSE20251205 10:48:03.928000
111440XCSE20251205 10:49:29.197000
311442XCSE20251205 11:01:49.535000
221441XCSE20251205 11:06:44.195000
211441XCSE20251205 11:06:44.226000
2921440XCSE20251205 11:06:44.226230
111442XCSE20251205 11:06:55.489000
111442XCSE20251205 11:08:47.077000
111442XCSE20251205 11:08:52.580000
61442XCSE20251205 11:08:54.677000
111442XCSE20251205 11:08:58.081000
111443XCSE20251205 11:11:39.016000
111443XCSE20251205 11:11:41.016000
111442XCSE20251205 11:23:47.047000
101442XCSE20251205 11:23:47.047000
211443XCSE20251205 11:30:09.748000
321444XCSE20251205 11:40:52.371000
211443XCSE20251205 11:40:58.881000
221443XCSE20251205 11:41:04.364000
211443XCSE20251205 11:41:09.864000
211443XCSE20251205 11:42:01.447000
71443XCSE20251205 11:52:18.207000
71442XCSE20251205 12:02:24.185000
41442XCSE20251205 12:02:24.185000
111442XCSE20251205 12:19:45.382000
101442XCSE20251205 12:19:45.382000
101442XCSE20251205 12:19:45.382000
421446XCSE20251205 12:22:39.315000
311446XCSE20251205 12:22:44.806000
51445XCSE20251205 12:22:50.309000
281445XCSE20251205 12:22:50.309000
311446XCSE20251205 12:26:50.590000
321446XCSE20251205 12:26:52.577000
5741445XCSE20251205 12:27:09.089551
111445XCSE20251205 12:33:53.410000
101445XCSE20251205 12:33:53.410000
11445XCSE20251205 12:33:53.410000
261445XCSE20251205 12:33:53.410910
91445XCSE20251205 12:33:53.411000
101445XCSE20251205 12:33:53.411000
111444XCSE20251205 12:40:27.230000
101444XCSE20251205 12:40:27.230000
91445XCSE20251205 12:59:27.256000
101444XCSE20251205 13:01:02.518000
101444XCSE20251205 13:01:02.518000
101444XCSE20251205 13:01:02.518000
101444XCSE20251205 13:01:02.520000
111446XCSE20251205 13:03:39.707000
111446XCSE20251205 13:06:16.256000
111444XCSE20251205 13:07:38.208000
111444XCSE20251205 13:13:48.201000
111444XCSE20251205 13:13:48.201000
111446XCSE20251205 13:16:26.256000
151446XCSE20251205 13:17:12.625000
61445XCSE20251205 13:25:21.151000
251445XCSE20251205 13:25:21.170000
61445XCSE20251205 13:25:21.170000
211445XCSE20251205 13:25:22.965000
111445XCSE20251205 13:25:28.968000
111445XCSE20251205 13:25:35.463000
211445XCSE20251205 13:26:18.467000
111444XCSE20251205 13:28:58.184000
211445XCSE20251205 13:30:48.521000
221445XCSE20251205 13:44:23.146000
151448XCSE20251205 13:57:32.687000
411446XCSE20251205 13:57:32.784000
221446XCSE20251205 13:57:38.285000
111446XCSE20251205 13:57:38.285000
111445XCSE20251205 13:57:49.298000
211446XCSE20251205 14:00:13.323000
101446XCSE20251205 14:00:13.323000
211445XCSE20251205 14:00:13.456000
221446XCSE20251205 14:00:43.609000
8291445XCSE20251205 14:00:43.609831
101445XCSE20251205 15:03:08.747000
101445XCSE20251205 15:03:08.747000
11445XCSE20251205 15:03:33.633000
111445XCSE20251205 15:03:55.256000
111445XCSE20251205 15:03:55.258000
111445XCSE20251205 15:03:55.259000
111445XCSE20251205 15:03:55.260000
111442XCSE20251205 15:05:07.728000
111442XCSE20251205 15:05:17.232000
111441XCSE20251205 15:05:20.438000
111440XCSE20251205 15:05:20.570000
111440XCSE20251205 15:05:20.702000
111439XCSE20251205 15:06:52.599000
111440XCSE20251205 15:09:35.256000
111440XCSE20251205 15:10:38.258000
111440XCSE20251205 15:11:48.255000
111440XCSE20251205 15:13:30.254000
81440XCSE20251205 15:16:04.257000
31440XCSE20251205 15:16:04.257000
111440XCSE20251205 15:18:45.430000
41440XCSE20251205 15:20:16.337428
111440XCSE20251205 15:20:16.337428
101440XCSE20251205 15:20:16.337428
2751440XCSE20251205 15:20:16.337428
111440XCSE20251205 15:20:25.255000
111440XCSE20251205 15:22:05.281000
71440XCSE20251205 15:24:09.257000
41440XCSE20251205 15:24:09.257000
431442XCSE20251205 15:26:19.827000
111442XCSE20251205 15:26:20.413000
111441XCSE20251205 15:27:20.174000
331445XCSE20251205 15:51:15.391000
111445XCSE20251205 15:51:15.391000
101445XCSE20251205 15:51:15.391000
111445XCSE20251205 15:51:15.391000
111445XCSE20251205 15:51:15.391000
111445XCSE20251205 15:51:54.254000
111445XCSE20251205 15:52:10.183000
111444XCSE20251205 15:52:52.255000
101444XCSE20251205 15:52:56.255000
11444XCSE20251205 15:52:56.255000
101444XCSE20251205 15:53:04.406000
11444XCSE20251205 15:53:04.406000
111446XCSE20251205 15:53:56.863000
101446XCSE20251205 15:53:56.863000
321446XCSE20251205 16:08:20.044000
111445XCSE20251205 16:12:38.368000
101445XCSE20251205 16:12:38.368000
2941445XCSE20251205 16:15:58.497624


Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - week 49

Recommended Reading