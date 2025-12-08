Aktietilbagekøbsprogram

Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse18.128199,083.608.964
1. december 2025480205,2598.520
2. december 202520204,004.080
3. december 2025465208,0096.720
4. december 2025470210,0098.700
5. december 202500,000
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner19.563199,713.906.984

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 72.026 stk., svarende til 2,71% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

StkKodePrisTidspunktBørs
50FED.CO20420251201 10:49:37.721295XCSE
130FED.CO20420251201 13:40:58.381347XCSE
300FED.CO20620251201 16:39:07.848283XCSE
20FED.CO20420251202 13:38:09.192953XCSE
286FED.CO20820251203 09:47:25.482556XCSE
179FED.CO20820251203 09:47:25.482556XCSE
470FED.CO21020251204 09:46:18.707677XCSE


Vedhæftet fil


