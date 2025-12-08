Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 18.128 199,08 3.608.964 1. december 2025 480 205,25 98.520 2. december 2025 20 204,00 4.080 3. december 2025 465 208,00 96.720 4. december 2025 470 210,00 98.700 5. december 2025 0 0,00 0 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 19.563 199,71 3.906.984

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 72.026 stk., svarende til 2,71% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 50 FED.CO 204 20251201 10:49:37.721295 XCSE 130 FED.CO 204 20251201 13:40:58.381347 XCSE 300 FED.CO 206 20251201 16:39:07.848283 XCSE 20 FED.CO 204 20251202 13:38:09.192953 XCSE 286 FED.CO 208 20251203 09:47:25.482556 XCSE 179 FED.CO 208 20251203 09:47:25.482556 XCSE 470 FED.CO 210 20251204 09:46:18.707677 XCSE





Vedhæftet fil