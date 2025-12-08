Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|18.128
|199,08
|3.608.964
|1. december 2025
|480
|205,25
|98.520
|2. december 2025
|20
|204,00
|4.080
|3. december 2025
|465
|208,00
|96.720
|4. december 2025
|470
|210,00
|98.700
|5. december 2025
|0
|0,00
|0
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|19.563
|199,71
|3.906.984
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 72.026 stk., svarende til 2,71% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|50
|FED.CO
|204
|20251201 10:49:37.721295
|XCSE
|130
|FED.CO
|204
|20251201 13:40:58.381347
|XCSE
|300
|FED.CO
|206
|20251201 16:39:07.848283
|XCSE
|20
|FED.CO
|204
|20251202 13:38:09.192953
|XCSE
|286
|FED.CO
|208
|20251203 09:47:25.482556
|XCSE
|179
|FED.CO
|208
|20251203 09:47:25.482556
|XCSE
|470
|FED.CO
|210
|20251204 09:46:18.707677
|XCSE
