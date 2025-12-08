El costo de la atención médica privada está redefiniendo el mapa para los millonarios migrantes, según muestran datos más recientes

LONDRES, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Una fuerte aceleración de la migración de la riqueza mundial en 2025 se enfrenta a costos de atención médica privada que difieren en gran medida en todo el mundo, lo que hace que la disponibilidad y los costos de una atención médica privada confiable sean un factor determinante a la hora de decidir dónde las familias con altos patrimonios eligen vivir, invertir y obtener derechos de residencia o ciudadanía.

Nuevos datos de clientes publicados hoy por los líderes mundiales en planificación de ciudadanía y residencia, Henley & Partners, confirman una demanda récord de planificación transfronteriza y destacan la exposición a los costos de atención médica como una "variable oculta" de vital importancia que determina las decisiones sobre el destino a largo plazo para las familias que se mudan a nivel mundial.

La demanda mundial récord está redefiniendo las prioridades

Henley & Partners ha recibido solicitudes de 92 nacionalidades este año (2025) y ha apoyado la demanda en más de 50 programas de residencia y ciudadanía. En los últimos cinco años, la firma ha ayudado a solicitantes de 136 nacionalidades, lo que destaca la magnitud y la diversidad del movimiento migratorio de riqueza actual. Al comparar los primeros tres trimestres de 2024 con el mismo período de 2025, la firma ha observado un aumento del 43 % en las solicitudes, lo que constituye una clara señal de la intensificación de la movilidad transfronteriza entre las familias adineradas.

“La movilidad a nivel mundial se está convirtiendo en una estrategia fundamental de gestión de riesgos para las familias adineradas”, según el Dr. Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners. “A medida que los clientes construyen sus vidas en múltiples jurisdicciones, evalúan no solo el acceso a la residencia y la ciudadanía, sino también el costo real de mantener ese estilo de vida, en especial, el costo de una atención médica privada confiable. Los destinos que parecen atractivos en el papel pueden volverse mucho menos atractivos una vez que se comprende la verdadera exposición a la atención médica”.

Nueva evidencia muestra que el costo de la atención médica es una métrica clave de la migración

Para respaldar las decisiones de destino de los clientes, Henley & Partners hace referencia al recientemente publicado Índice de costo de salud SIP (HCI) 2025, un punto de referencia sistemático del costo real de la atención médica privada para personas y familias que viajan a nivel internacional en 50 países clave, basado en las primas del seguro médico privado internacional (IPMI). Si bien Henley & Partners lidera la planificación de residencia y ciudadanía, este índice ofrece una panorámica complementaria fundamental: los costos de la atención médica privada pueden cambiar en gran medida la asequibilidad y la idoneidad a largo plazo de un destino, en especial, para familias que gestionan las necesidades de los niños, padres ancianos o tratamientos transfronterizos electivos.

“Los costos de la atención médica privada están aumentando en todo el mundo, pero el ritmo y el patrón difieren radicalmente. Los sistemas de atención médica de dos niveles, en los que la atención de la más alta calidad suele ser accesible solo para quienes pueden pagarla y están bien asegurados, están aumentando”, señala Kevin Buerchler, director ejecutivo de SIP Medical Family Office. “Solo en unos pocos centros de excelencia en atención médica vemos el tipo de calidad y accesibilidad que necesitan las familias de todo el mundo, lo que hace que comprender la calidad y el costo de la atención sea más importante que nunca”.

Dónde son más altos los costos y dónde causan asombro

El índice confirma los ya conocidos líderes en costos altos. Estados Unidos se ubica como el mercado de atención médica privada más caro del mundo, con costos anuales promedio basados en IPMI de 17.969 dólares por persona, seguido de Hong Kong (16.175 dólares) y Singapur (14.231 dólares). Estos mercados establecen un nivel de referencia elevado para las primas de seguros y el presupuesto de atención médica de los hogares.

Sin embargo, más allá de los centros tradicionales, los cambios repentinos son los factores de mayor importancia a la hora de planificar la migración. Los países emergentes de Asia han entrado en el nivel de alto costo, y China, Tailandia y Taiwán se encuentran ahora entre los doce mercados de atención médica privada más caros del mundo. La fuerte demanda de hospitales internacionales de primera calidad y de viajes médicos regionales están elevando drásticamente los costos de hospitalización, incluso cuando la atención ambulatoria de rutina sigue siendo relativamente barata, lo que crea importantes sorpresas presupuestarias para las familias que migran.

Europa, Oriente Medio y otros destinos de valor

Europa muestra una de las mayores diferencias en los costos de atención médica privada, donde Reino Unido, Grecia y España están entre los mercados más caros de la región, en parte, debido al impuesto a las primas de seguros en Reino Unido y Grecia. Suiza se sitúa a la mitad de la tabla, lo que ilustra que la reputación de un país de tener una atención médica costosa no siempre se traduce en la misma exposición a IPMI para las familias a nivel mundial.

En Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos ocupa el 10.o a nivel mundial, lo que refleja la rápida expansión de la infraestructura de atención médica de alta gama y las ambiciones de turismo médico: acceso de alta calidad, pero con los correspondientes costos premium.

Para los clientes que buscan un equilibrio entre calidad y asequibilidad, África y gran parte de América Latina siguen siendo comparativamente rentables. Marruecos es el mercado con el costo más bajo a nivel mundial, con 6.251 dólares por año, junto con otros países con costos más bajos como Rumania, Nigeria, Egipto, Kenia y Sudáfrica. La principal excepción es Brasil, que ocupa el 7.o lugar a nivel mundial, lo que indica que algunos destinos latinoamericanos ahora rivalizan con los mercados tradicionales de alto costo en materia de atención privada de primera calidad.

Lo que esto significa para los millonarios migrantes

A medida que aumenta el volumen de la migración de riqueza, la exposición a los costos de la atención médica privada se está convirtiendo en un factor de primer orden para la estrategia de residencia y ciudadanía, y no en una idea de último momento. El Índice de costos de salud SIP ofrece a las familias que migran internacionalmente y a sus asesores una herramienta de comparación práctica para anticipar los presupuestos de atención médica a largo plazo y evitar trampas ocultas de altos costos al seleccionar una nueva casa, una segunda residencia o un estilo de vida con múltiples bases.

