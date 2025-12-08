Selon de nouvelles données, les coûts des soins de santé privés rebattent les cartes pour les millionnaires qui envisagent une expatriation

LONDRES, 08 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une forte accélération de la migration des fortunes à l’échelle mondiale en 2025 coïncide avec la divergence rapide des coûts des soins de santé privés dans le monde, faisant de la disponibilité et du coût de soins privés fiables un facteur décisif dans le choix du lieu de résidence, d’investissement et d’obtention des droits de résidence ou de citoyenneté pour les familles fortunées.

De nouvelles données publiées aujourd’hui par les leaders mondiaux de la planification de la citoyenneté et de la résidence, Henley & Partners, confirment la demande record de planification transfrontalière et mettent en évidence l’exposition aux coûts des soins de santé comme une importante « variable invisible » qui détermine les décisions de destination à long terme pour les familles candidates à l’expatriation dans le monde entier.

Une demande mondiale record redéfinit les priorités

Henley & Partners a reçu des dossiers représentant 92 nationalités cette année (2025) et a répondu à la demande de plus de 50 programmes de résidence et de citoyenneté. Au cours des cinq dernières années, le cabinet a aidé des candidats de 136 nationalités différentes, ce qui souligne l’ampleur et la diversité du mouvement migratoire actuel concernant les grandes fortunes. Pour les trois premiers trimestres de 2025, le cabinet a constaté une augmentation de 43 % des demandes par rapport à la même période en 2024, une indication claire que la mobilité transfrontalière augmente parmi les familles fortunées.

« La mobilité mondiale est désormais au cœur de la stratégie de gestion des risques des familles fortunées », constate le Dr. Christian H. Kaelin, Président de Henley & Partners. « Alors que les clients développent leur vie dans plusieurs juridictions, ils examinent non seulement l’accès à la résidence et à la citoyenneté, mais aussi le coût réel du maintien de ce style de vie, en particulier le prix d’un système de santé privé et fiable. Les destinations qui semblent intéressantes en théorie peuvent perdre de leur attrait une fois que l’exposition aux risques liés aux soins de santé est véritablement compris. »

Selon de nouvelles données, le coût des soins de santé devient un indicateur essentiel de la mobilité

Pour aider les clients à prendre leurs décisions en matière de destination, Henley & Partners se réfère à un indice récemment publié, le SIP Health Cost Index (HCI) 2025, une référence systématique du coût réel des soins de santé privés pour les individus et les familles en mobilité internationale dans 50 pays clés, sur la base des primes de l’assurance médicale privée internationale (IPMI). Henley & Partners occupe une position de leader en matière de planification de la résidence et de la citoyenneté, et cet indice apporte un éclairage complémentaire essentiel : le coût des soins de santé privés peut modifier sensiblement l’accessibilité et la pertinence à long terme d’une destination, en particulier pour les familles qui gèrent les besoins des enfants, des parents vieillissants ou les traitements électifs transfrontaliers.

« Les coûts des soins de santé privés augmentent partout dans le monde, mais à des rythmes et selon des schémas très différents. Les systèmes de soins de santé à deux vitesses, dans lesquels les soins de la plus haute qualité ne sont souvent accessibles qu’à ceux qui peuvent se le permettre financièrement et qui sont bien assurés, sont de plus en plus nombreux », remarque Kevin Buerchler, PDG de SIP Medical Family Office. Seul un nombre limité de pôles d’excellence en matière de soins de santé offre la qualité et l’accessibilité dont ont besoin les familles expatriées ; la gestion de la qualité et du coût des soins est par conséquent plus importante que jamais. »

Les destinations aux coûts les plus élevés, et celles où l’impact commence à se faire sentir

L’indice HCI confirme les leaders habituels en termes de coûts élevés. Les États-Unis se classent en effet comme le marché privé des soins de santé le plus cher au monde, avec des coûts annuels moyens basés sur l’IPMI de 17 969 USD par personne, suivis de Hong Kong (16 175 USD) et de Singapour (14 231 USD). Ces marchés constituent une base de référence élevée pour les primes d’assurance et le budget santé des ménages.

Cependant, les évolutions inattendues observées en dehors des centres traditionnels sont plus importants pour la planification de la relocalisation. Les pays émergents d’Asie sont entrés dans la catégorie des destinations à coûts élevés, la Chine, la Thaïlande et Taïwan figurant désormais parmi les douze marchés de soins privés les plus chers au monde. La forte demande auprès des hôpitaux internationaux haut de gamme et les voyages médicaux régionaux font grimper en flèche les coûts d’hospitalisation, même lorsque les soins ambulatoires de routine restent relativement peu coûteux, ce qui crée des surprises budgétaires importantes pour les familles qui s’installent à l’étranger.

Europe, Moyen-Orient et autres destinations à coût abordable

L’Europe présente l’un des écarts les plus importants en matière de coût des soins privés : le Royaume-Uni, la Grèce et l’Espagne figurent parmi les marchés les plus chers de la région, en raison notamment de la taxe sur les primes d’assurance au Royaume-Uni et en Grèce. La Suisse se situe en milieu de classement, ce qui montre que la réputation d’un pays comme destination coûteuse en matière de soins de santé ne se traduit pas toujours par la même exposition à l’IPMI pour les familles internationales.

Au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis se classent au 10e rang mondial. Cette position reflète l’expansion rapide des infrastructures de soins de santé haut de gamme et les ambitions du tourisme médical. Ces destinations offrent ainsi un accès de grande qualité, mais avec des coûts élevés correspondants.

Pour les clients qui cherchent à concilier qualité et accessibilité, l’Afrique et une grande partie de l’Amérique latine restent des destinations relativement économiques. Le Maroc est le marché le moins cher au monde, avec 6 251 USD par an, tout comme d’autres pays à faible coût tels que la Roumanie, le Nigeria, l’Égypte, le Kenya et l’Afrique du Sud. Le Brésil, classé 7e au niveau mondial, constitue la principale exception. En effet, certaines destinations d’Amérique latine rivalisent désormais avec les marchés traditionnels à coûts élevés en matière de soins privés haut de gamme.

Les conséquences pour les millionnaires candidats à l’expatriation

Avec l’augmentation des volumes de migration des personnes fortunées, l’exposition au coût des soins de santé privés, autrefois envisagée a posteriori, devient un facteur important dans la stratégie de résidence et de citoyenneté. Le SIP Health Cost Index fournit aux familles candidates à l’expatriation et à leurs conseillers un outil de comparaison pratique pour anticiper les budgets de santé à long terme et éviter les pièges dissimulant des coûts élevés lors de la sélection d’un nouveau logement, d’une résidence secondaire ou d’un mode de vie reposant sur plusieurs points d’ancrage.

