נתונים חדשים מראים כי עלויות שירותי הבריאות הפרטיים משכתבות את המפה עבור מיליונרים מהגרים

לונדון, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- האצה חדה בהגירת העושר העולמית ב-2025 מתנגשת עם השינוי המהיר בעלויות שירותי הבריאות הפרטיים ברחבי העולם, מה שהופך את הזמינות והעלויות של שירותי בריאות פרטיים אמינים לגורם מכריע בבחירה של משפחות בעלות שווי עצמי גבוה היכן לגור, להשקיע ולהבטיח זכויות מגורים או אזרחות.

נתוני לקוחות חדשים שפורסמו בידי Henley & Partners, המובילה העולמית בתחום תכנון אזרחות ומגורים, מאשרים ביקוש שיא לתכנון חוצה גבולות ומדגישים את החשיפה לעלויות שירותי הבריאות כ-"משתנה נסתר" קריטי המעצב החלטות יעד ארוכות טווח עבור משפחות שמתניידות ברחבי העולם.

ביקוש עולמי שיא מעצב מחדש סדרי עדיפויות

Henley&Partners קיבלה בקשות מ-92 לאומים השנה (2025) ותמכה בביקוש על פני יותר מ-50 תוכניות מגורים ואזרחות. במהלך חמש השנים האחרונות, החברה סייעה למועמדים מ-136 לאומים, מה שמדגיש את קנה המידה והגיוון בתנועת הגירת העושר כיום. בהשוואה בין שלושת הרבעונים הראשונים של 2024 עם התקופה המקבילה ב-2025, החברה ראתה עלייה של 43% בבקשות - סימן ברור להתעצמות של הניידות חוצת הגבולות בקרב משפחות אמידות.

"ניידות גלובלית הופכת לאסטרטגיית ניהול סיכונים מרכזית למשפחות עשירות", לפי ד"ר כריסטיאן ה. קיילין (Dr. Christian H. Kaelin), יו"ר Henley&Partners. "כאשר הלקוחות בונים חיים במספר תחומי שיפוט, הם בוחנים לא רק את הגישה למגורים ואזרחות, אלא גם את העלות האמיתית של שימור אורח החיים הזה — במיוחד את המחיר של טיפול רפואי פרטי אמין. יעדים שנראים אטרקטיביים על הנייר יכולים להיות הרבה פחות מושכים ברגע שמבינים חשיפה אמיתית לשירותי הבריאות"

ראיות חדשות הופכות את עלויות שירותי הבריאות למדד מרכזי לניידות

כדי לתמוך בהחלטות היעד של לקוחות, Henley & Partners מתייחסת ל-SIP Health Cost Index (HCI) 2025 שפורסם לאחרונה - מדד שיטתי של העלות האמיתית של שירותי בריאות פרטיים עבור יחידים ומשפחות בניידות בינלאומית ב-50 מדינות מפתח, המבוסס על המדד International Private Medical Insurance (IPMI). בעוד Henley & Partners מובילה בתכנון מגורים ואזרחות, המדד מספק עדשה משלימה חיונית: עלויות שירותי הבריאות הפרטיים יכולות לשנות באופן מהותי את הסבירות וההתאמה של יעד לטווח ארוך, במיוחד עבור משפחות שצריכות להתייחס לצרכי ילדים, הורים מזדקנים או טיפול חוצה גבולות שמוגדר כבחירה.

"עלויות שירותי הבריאות הפרטיים עולות ברחבי העולם, אך הקצב והדפוס משתנים באופן דרמטי. מערכות בריאות דו-שכבתיות, שבהן הטיפול האיכותי ביותר נגיש לעתים קרובות רק לאלו שיכולים להרשות זאת לעצמם ומבוטחים היטב, הולכות וגדלות", מציין קווין בורכלר (Kevin Buerchler), מנכ"ל SIP Medical Family Office. "רק בקומץ של מרכזי מצוינות בתחום הבריאות אנו רואים את סוג האיכות והנגישות הדרושות למשפחות גלובליות, מה שהופך את הניווט בין איכות ועלות הטיפול לחשוב יותר מתמיד".

היכן העלויות הן הגבוהות ביותר — והיכן מופיעים הזעזועים

המדד מאשר את המובילים המוכרים בעלויות גבוהות. ארצות הברית מדורגת כשוק הבריאות הפרטי היקר ביותר בעולם, עם עלויות שנתיות ממוצעות מבוססות IPMI של 17,969 דולר לאדם, אחריה הונג קונג (16,175 דולר) וסינגפור (14,231 דולר). שווקים אלה קובעים קו בסיס גבוה לפרמיות ביטוח ולתקצוב שירותי בריאות ביתיים.

עם זאת, השינויים הבלתי צפויים מעבר למרכזים המסורתיים הם משמעותיים יותר לתכנון העברה. אסיה המתפתחת נכנסה לדרגת העלויות הגבוהות, כאשר סין, תאילנד וטאיוואן נמצאות כיום בין שנים-עשר שווקי הטיפול הפרטיים היקרים ביותר בעולם. הביקוש החזק לבתי חולים בינלאומיים יוקרתיים ולנסיעות רפואיות אזוריות מעלה משמעותית את עלויות האשפוז, גם כאשר טיפול אמבולטורי שגרתי נותר יחסית זול —נתון שיוצר הפתעות תקציביות משמעותיות למשפחות ממוצעות.

אירופה, המזרח התיכון ויעדי ערך נוספים

אירופה מציגה את ההתפרצות הרחבה ביותר בעלויות הטיפול הפרטי, כאשר בריטניה, יוון וספרד נמצאות בין השווקים היקרים ביותר באזור, בין היתר בשל מס פרמיות ביטוח בבריטניה וביוון. שווייץ נמצאת במרכז הטבלה, נתון שממחיש שהמוניטין של מדינה לבריאות יקרה, אינו תמיד מתורגם לאותה חשיפה ל-IPMI עבור משפחות גלובליות.

במזרח התיכון, איחוד האמירויות מדורגת במקום העשירי בעולם, מה שמשקף את ההתרחבות המהירה של תשתיות בריאות יוקרתיות ושאיפות לתיירות רפואית — גישה איכותית, אך עם עלויות פרימיום תואמות.

עבור לקוחות שמאזנים בין איכות לנגישות, אפריקה ורוב אמריקה הלטינית נשארות יחסית חסכוניות. מרוקו היא השוק הזול ביותר בעולם עם 6,251 דולר בשנה, לצד מדינות בעלות עלות נמוכה יותר כמו רומניה, ניגריה, מצרים, קניה ודרום אפריקה. היוצאת מן הכלל המרכזי היא ברזיל, המדורגת שביעית בעולם, מה שמעיד שחלק מהיעדים באמריקה הלטינית מתחרים כיום בשווקים המסורתיים והיקרים של טיפול פרטי פרימיום.

מה המשמעות של זה עבור מהגרים מיליונרים

ככל שנפחי הגירת העושר עולים, החשיפה לעלויות שירותי בריאות פרטיים הופכת לפרט מסדר ראשון באסטרטגיית מגורים ואזרחות, ולא למחשבה שלאחר מעשה. SIP Health Cost Index מספק למשפחות בניידות גלובלית וליועציהן כלי השוואה מעשי כדי לחזות תקציבי בריאות לטווח ארוך ולהימנע ממלכודות של עלויות גבוהות ונסתרות בעת בחירת בית חדש, מקום מגורים שני או אורח חיים שנע בין מספר בסיסים.

