민간 의료 비용이 백만장자들의 이주 지형 재편...신규 데이터

런던, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025년 전 세계 부유층의 이주가 급격히 증가하는 가운데, 전 세계적으로 민간 의료 비용의 격차가 빠르게 확대되고 있어, 신뢰할 수 있는 민간 의료 서비스의 접근성과 비용이 고액 자산가 가정이 거주지, 투자처, 그리고 거주권 또는 시민권을 선택하는 데 결정적인 요인이 되고 있다.

글로벌 거주권 및 시민권 컨설팅 분야의 선도 기업 헨리앤드파트너스(Henley & Partners)가 오늘 공개한 최신 고객 데이터에 따르면, 국경을 넘는 장기 계획 수요가 사상 최고 수준으로 증가했으며, 의료 비용 노출이 글로벌 이동성이 높은 가족들이 장기적인 목적지를 선택하는 데 영향을 미치는 중요한 “숨겨진 변수”임이 확인되었다.

기록적인 글로벌 수요가 우선순위를 재편

Henley & Partners는 올해(2025년) 92개 국적의 신청을 접수했으며, 50개 이상의 거주권 (residence)및 시민권 (citizenship )프로그램에 대한 수요를 지원했다. 지난 5년 동안 이 회사는 136개 국적의 신청자를 지원해, 오늘날 부의 이동 현상이 얼마나 규모가 크고 다양해졌는지를 보여준다. 2024년과 2025년의 1~3분기를 비교해 보면, 신청 건수가 43% 증가해 부유층 가족들 사이에서 국경 간 이동 수요가 빠르게 확대되고 있음을 분명하게 나타낸다.

Henley & Partners 회장인 크리스티안 H. 카일린 박사 (Dr. Christian H. Kaelin)는 “글로벌 모빌리티는 이제 부유한 가문에게 핵심적인 리스크 관리 전략이 되고 있다. 고객들이 여러 국가에 걸쳐 삶을 설계할수록, 거주권과 시민권 접근성뿐 아니라 그 생활을 유지하는 데 드는 실질 비용, 특히 신뢰할 수 있는 민간 의료 서비스 비용을 면밀히 검토하고 있다. 문서상으로는 매력적으로 보이는 목적지라도, 실제 의료 비용 노출을 파악하고 나면 매력이 크게 떨어질 수 있다.”고 진단했다.

새로운 증거가 의료비를 핵심 이동 지표로 전환하고 있어

목적지 선택을 돕기 위해 Henley & Partners 는 최근 발표된 SIP Health Cost Index (HCI) 2025 를 분석에 활용하고 있다. 이 지수는 국제 개인 의료보험(IPMI) 보험료를 기반으로, 국경 간 이동이 많은 개인 및 가족이 실제로 부담하게 되는 민간 의료비용을 50개 주요 국가에서 체계적으로 비교한 벤치마크이다. 헨리앤파트너스가 거주 및 시민권 계획을 주도하는 한편, 이 지수는 중요한 보완 관점을 제공한다. 민간 의료비용은 장기적인 거주지의 경제성과 적합성을 실질적으로 바꿀 수 있으며, 특히 자녀 의료, 노부모 케어, 선택적 해외 치료를 필요로 하는 가족에게 중요한 변수로 작용한다.

SIP Medical Family Office의 CEO인 케빈 뷔어클러 (Kevin Buerchler)는 “전 세계적으로 민간 의료비는 상승하고 있지만, 상승 속도와 패턴은 매우 다르게 나타난다. 최고 수준의 의료 서비스를 받으려면 충분한 재정을 갖추고 보험에 가입한 사람만 접근 가능한 이중 의료 시스템(two-tier system)이 확대되고 있는 것이다. 글로벌 가족에게 필요한 의료 품질과 접근성을 모두 갖춘 국가는 몇 곳에 불과하기 때문에, 의료 서비스의 품질과 비용을 신중하게 파악하는 것이 그 어느 때보다 중요해지고 있다.”라고 설명했다.

어디에서 비용이 가장 높고 — 어디에서 충격이 발생하고 있는가

지수는 익숙한 고비용 국가들을 확인해준다. 미국은 1인당 연평균 국제 개인 의료보험(IPMI) 기준 비용이 17,969달러로, 전 세계에서 가장 비용이 높은 민간 의료 시장으로 나타났으며, 홍콩 (미화 16,175달러)과 싱가포르(미화 14,231달러)가 그 뒤를 잇는다. 이러한 시장들은 보험료와 가계 의료 예산에 매우 높은 기준선을 설정한다.

그러나 이주 계획에서 더 중요한 변수는 전통적인 의료 허브 외부에서 나타나는 예기치 않은 비용 변화다. 신흥 아시아 시장이 고비용 구간에 진입했으며, 중국, 태국, 대만이 이제 전 세계에서 가장 비용이 높은 민간 의료 시장 상위 12개국 안에 포함된다. 국제 병원에 대한 프리미엄 수요와 역내 의료 이동이 증가하면서, 일상적인 외래 진료비는 비교적 저렴한 경우에도 입원 비용이 급격히 상승하고 있어 이주 가족에게 상당한 예산 충격을 주고 있다.

유럽, 중동 및 기타 가치 기반 목적지

유럽은 민간 의료 비용 격차가 가장 크게 나타나는 지역 중 하나로, 영국, 그리스, 스페인이 지역 내에서 가장 비용이 높은 시장에 속한다. 영국과 그리스의 경우 보험료세(Insurance Premium Tax)가 비용 상승의 요인으로 작용한다. 반면 스위스는 중간 수준에 위치하며, 고비용 의료 국가라는 명성이 반드시 글로벌 가족의 IPMI 노출도와 동일하게 연결되지 않음을 보여준다.

중동에서는 아랍에미리트(UAE)가 전 세계 10위에 올라 있으며, 이는 프리미엄 의료 인프라의 급속한 확장과 의료 관광 산업의 성장 ambitions을 반영한다 — 높은 의료 접근성을 제공하는 대신, 이에 상응하는 높은 보험료가 요구된다.

품질과 비용의 균형을 고려하는 고객에게는 아프리카와 중남미 대부분의 국가가 상대적으로 비용 효율적인 지역으로 남아 있다. 모로코는 연간 6,251달러 (미화)로 전 세계에서 가장 낮은 비용 시장이며, 루마니아, 나이지리아, 이집트, 케냐, 남아프리카공화국 역시 낮은 비용 구간에 속한다. 그러나 예외적으로 브라질은 전 세계 7위에 오르면서, 일부 중남미 지역이 이제 전통적인 고비용 의료 허브와 비슷한 수준의 프리미엄 민간 의료 비용을 요구하고 있음을 보여준다.

백만장자 이주자들에게 의미하는 것

부의 이동이 증가함에 따라, 민간 의료 비용 노출은 더 이상 후순위 고려사항이 아니라 거주 및 시민권 전략의 핵심 변수로 부상하고 있다. SIP 헬스 코스트 인덱스 (SIP Health Cost Index)는 전 세계적으로 이동하는 가족과 그들의 자문가들에게 실질적인 비교 도구를 제공함으로써, 장기 의료 예산을 예측하고 새로운 거주지, 세컨드 레지던스, 또는 다지역 생활 방식을 선택할 때 숨겨진 고비용 위험을 피하도록 돕는다.

언론 연락처:

Sarah Nicklin

Group Head of PR

Email: sarah.nicklin@henleyglobal.com

Mobile: +27 72 464 8965