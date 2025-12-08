Data Terkini Mendedahkan Kos Penjagaan Kesihatan Swasta Sedang Mengubah Arah Migrasi Jutawan

LONDON, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Peningkatan pesat dalam migrasi kekayaan global pada tahun 2025 sedang bertembung dengan kos penjagaan kesihatan swasta yang semakin melebar di seluruh dunia, menjadikan ketersediaan dan kos penjagaan kesihatan swasta yang boleh dipercayai sebagai faktor penentu di mana keluarga berpendapatan tinggi memilih untuk tinggal, melabur serta mendapatkan hak kediaman atau kewarganegaraan.

Data pelanggan terbaharu yang dikeluarkan hari ini oleh peneraju global dalam perancangan kewarganegaraan dan kediaman, Henley & Partners, mengesahkan permintaan rekod bagi perancangan rentas sempadan dan menyorot pendedahan kos penjagaan kesihatan sebagai “pemboleh ubah tersembunyi” kritikal yang membentuk keputusan destinasi jangka panjang bagi keluarga yang bergerak secara global.

Permintaan Global Rekod Sedang Membentuk Semula Keutamaan

Henley & Partners telah menerima permohonan daripada 92 kewarganegaraan pada tahun ini (2025) dan menyokong permintaan merentasi lebih daripada 50 program kediaman dan kewarganegaraan. Sepanjang lima tahun lalu, firma ini telah membantu pemohon daripada 136 kewarganegaraan, menggambarkan skala dan kepelbagaian pergerakan migrasi kekayaan masa kini. Membandingkan tiga suku pertama tahun 2024 dengan tempoh yang sama pada tahun 2025, firma ini telah mencatatkan peningkatan 43% dalam permohonan — satu isyarat jelas mengenai peningkatan mendadak mobiliti rentas sempadan dalam kalangan keluarga berpendapatan tinggi.

“Mobiliti global sedang menjadi strategi pengurusan risiko teras bagi keluarga yang kaya,” menurut Dr. Christian H. Kaelin, Pengerusi Henley & Partners. “Ketika pelanggan membina kehidupan merentasi pelbagai bidang kuasa, mereka menilai bukan sahaja akses kepada kediaman dan kewarganegaraan, tetapi juga kos sebenar untuk mengekalkan gaya hidup tersebut — terutamanya perbelanjaan bagi penjagaan kesihatan swasta yang boleh dipercayai. Destinasi yang tampak menarik di atas kertas mungkin kehilangan daya tarikannya sebaik sahaja kos penjagaan kesihatan sebenar didedahkan.”

Bukti Baharu Menjadikan Kos Penjagaan Kesihatan sebagai Core Mobility Metric

Bagi menyokong keputusan destinasi pelanggan, Henley & Partners merujuk kepada SIP Health Cost Index (HCI) 2025 yang baru diterbitkan — penanda aras sistematik mengenai kos sebenar penjagaan kesihatan swasta bagi individu dan keluarga yang bergerak secara antarabangsa merentasi 50 negara utama, berdasarkan premium International Private Medical Insurance (IPMI). Walaupun Henley & Partners memimpin dalam perancangan kediaman dan kewarganegaraan, Indeks ini menyediakan perspektif pelengkap yang penting: kos penjagaan kesihatan swasta boleh mengubah secara material kemampuan jangka panjang dan kesesuaian sesuatu destinasi, khususnya bagi keluarga yang mengurus keperluan anak-anak, ibu bapa yang semakin berusia atau rawatan elektif rentas sempadan.

“Kos penjagaan kesihatan swasta sedang meningkat di seluruh dunia, tetapi kadar dan coraknya berbeza secara dramatik. Sistem penjagaan kesihatan dua peringkat — di mana rawatan paling berkualiti lazimnya hanya tersedia kepada mereka yang mampu membayar kos tinggi serta memiliki perlindungan insurans mencukupi — kini semakin ketara,” kata Kevin Buerchler, Ketua Pegawai Eksekutif SIP Medical Family Office. “Hanya di beberapa hab kecemerlangan penjagaan kesihatan wujud tahap kualiti dan aksesibiliti yang diperlukan untuk keluarga global — sekali gus menjadikan navigasi antara mutu dan kos penjagaan lebih kritikal berbanding sebelumnya.”

Di Mana Kos Tertinggi — dan Di Mana Kejutan Sedang Muncul

Indeks ini mengesahkan peneraju kos tinggi yang sudah dikenali. Amerika Syarikat menduduki tempat pertama sebagai pasaran penjagaan kesihatan swasta paling mahal di dunia, dengan purata kos tahunan berasaskan IPMI sebanyak USD 17,969 bagi setiap individu, diikuti oleh Hong Kong (USD 16,175) dan Singapura (USD 14,231). Pasaran ini menetapkan garis dasar yang tinggi untuk premium insurans dan perancangan bajet penjagaan kesihatan isi rumah.

Perubahan tidak dijangka di luar hab tradisional kini menjadi faktor yang lebih signifikan dalam perancangan penempatan semula. Asia yang sedang muncul kini tergolong dalam kategori kos tinggi, dengan China, Thailand dan Taiwan berada dalam senarai dua belas pasaran penjagaan kesihatan swasta paling mahal di dunia. Lonjakan permintaan terhadap hospital antarabangsa premium dan pelancongan perubatan serantau telah meningkatkan kos rawatan pesakit dalam dengan ketara. Sebaliknya, penjagaan pesakit luar rutin masih murah secara relatif — namun keadaan ini tetap menimbulkan kejutan bajet besar bagi keluarga yang berpindah.

Eropah, Timur Tengah dan Destinasi Nilai Lain

Eropah menunjukkan salah satu julat kos penjagaan swasta yang paling luas, dengan United Kingdom, Greece dan Sepanyol antara pasaran paling mahal di rantau ini, sebahagiannya disebabkan oleh Insurance Premium Tax di UK dan Greece. Switzerland berada di pertengahan senarai, menunjukkan bahawa reputasi sesebuah negara sebagai destinasi penjagaan kesihatan mahal tidak semestinya diterjemahkan kepada tahap pendedahan IPMI yang sama bagi keluarga global.

Di Timur Tengah, Emiriah Arab Bersatu menduduki tempat ke-10 di peringkat dunia, mencerminkan perkembangan pesat infrastruktur penjagaan kesihatan bertaraf tinggi dan aspirasi pelancongan perubatan — akses berkualiti tinggi, tetapi dengan kos premium yang sepadan.

Bagi pelanggan yang mencari keseimbangan antara kualiti dan kemampuan, Afrika serta sebahagian besar Amerika Latin kekal sebagai pilihan lebih berpatutan secara relatif. Dengan kos USD 6,251 setahun, Maghribi muncul sebagai pasaran paling murah di dunia, seiring dengan negara kos rendah lain termasuk Romania, Nigeria, Mesir, Kenya dan Afrika Selatan. Pengecualian utama ialah Brazil, yang menduduki tempat ke-7 di peringkat dunia, menunjukkan bahawa beberapa destinasi Amerika Latin kini menyaingi pasaran kos tinggi tradisional untuk penjagaan swasta premium.

Implikasi bagi Jutawan yang Bermigrasi

Seiring dengan peningkatan migrasi kekayaan, kos penjagaan kesihatan swasta kini menjadi faktor utama dalam strategi kediaman dan kewarganegaraan, bukan lagi sekadar pertimbangan yang datang kemudian. SIP Health Cost Index menyediakan keluarga global yang bergerak dan penasihat mereka dengan alat perbandingan praktikal untuk mengantisipasi bajet penjagaan kesihatan jangka panjang, sekali gus mengelakkan perangkap kos tinggi tersembunyi ketika memilih rumah baharu, kediaman kedua atau gaya hidup berbilang lokasi.

