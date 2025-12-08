最新数据显示，私营医疗成本正在重塑富人迁移版图

伦敦, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年全球财富迁移的急速加快，与全球私营医疗成本的快速分化交织，使可靠私营医疗的可及性与费用成为高净值家庭在决定居住地、投资方向及获取居留权或公民身份时的关键决定因素。

全球公民身份与居留规划领域的领导者 Henley & Partners 今日发布的新客户数据表明，跨境规划需求创下历史新高，同时凸显私营医疗成本负担是影响全球流动家庭长期目的地选择的关键“隐性变量”。

创纪录的全球需求正在重新塑造财富迁移的优先考量

今年（2025 年），Henley & Partners 收到来自 92 个不同国籍人士的申请，并支持了 50 多个居留项目和公民身份项目的需求。 过去五年，该公司已协助来自 136 个国籍的申请人，这充分彰显了当今财富迁移运动的规模与多样性。 与 2024 年前三季度相比，2025 年同期申请量增长了 43%——这一数据清晰显示富裕家庭的跨境流动正在加速。

“全球流动性正成为富裕家庭的核心风险管理策略，”Christian H. Kaelin 博士，Henley & Partners 董事长表示， “随着客户在多个司法管辖区建立生活，他们不仅仔细评估居留和公民身份的获取途径，也会关注维持这种生活方式的真实成本——尤其是可靠私人医疗保健的费用。 那些纸面上看似理想的目的地，一旦了解了实际的医疗开销，吸引力可能会大打折扣。”

新证据显示，医疗保健成本已成为衡量流动性的重要指标。

为了支持客户的目的地选择，Henley & Partners 参考了新发布的 SIP Health Cost Index (HCI) 2025——该指数基于国际私人医疗保险（International Private Medical Insurance, 简称“IPMI”）保费，为 50 个主要国家的跨国流动人士及家庭提供私人医疗真实成本的系统性基准。 虽然 Henley & Partners 在居留和公民身份规划方面处于领先地位，但该指数提供了一个重要的补充视角：私人医疗保健成本可能显著影响一个目的地的长期负担能力和适宜性，尤其对需要照顾子女、年迈父母或进行选择性跨境治疗的家庭而言。

“全球私人医疗保健成本持续上涨，但其速度和模式差异显著。 在两层级医疗体系中，只有负担得起且拥有完善保险的人才能获得最高质量的医疗服务，这种现象正愈加普遍，”SIP Medical Family Office 首席执行官 Kevin Buerchler 指出， “只有在少数顶尖医疗中心，我们才能看到全球家庭所需的医疗质量和可及性，这使得评估医疗质量与成本比以往任何时候都更为重要。”

成本最高的地区——以及医疗成本剧烈波动的新兴区域

该指数印证了人们熟知的高成本领先地区。 美国成为全球最昂贵的私人医疗保健市场，人均年度国际私人医疗保险费用平均为 17,969 美元，其次为香港（16,175 美元）和新加坡（14,231 美元）。 这些市场为保费和家庭医疗预算设定了较高基准。

然而，对于迁居规划而言，更具影响力的是传统热门中心之外出现的意外变化。 新兴亚洲已进入高成本行列，其中中国、泰国和台湾现已跻身全球最昂贵的私人医疗保健市场前十二名。 对高端国际医院及区域医疗旅行的强劲需求正导致住院费用大幅上涨，即便常规门诊仍相对低廉——这给迁居家庭带来了意想不到的预算压力。

欧洲、中东及其他高价值目的地

欧洲的私人医疗保健费用差异较大，其中英国、希腊和西班牙位居该地区成本最高的市场，部分原因在于英国和希腊征收的保险保费税。 瑞士居于中游，这表明一个国家以高昂医疗闻名，并不必然意味着全球家庭在该国的国际私人医疗保险成本也同样高。

在中东，阿拉伯联合酋长国全球排名第 10 位，反映了其高端医疗基础设施的快速扩张及医疗旅游的发展抱负——医疗质量高，但对应的费用也不低。

对于既追求质量又关注成本的客户而言，非洲和拉丁美洲大部分地区仍相对经济实惠。 摩洛哥是全球成本最低的市场，每年费用为 6,251 美元，其他成本较低的国家还包括罗马尼亚、尼日利亚、埃及、肯尼亚和南非。 主要例外是巴西，其全球排名第 7 位，这显示一些拉丁美洲目的地在高端私人医疗服务方面已可与传统高成本市场相媲美。

这对富裕移民意味着什么

随着财富移民规模不断扩大，私人医疗保健成本负担正成为居留与公民身份策略中的首要考量，而不再是事后的附加因素。 SIP Health Cost Index 为全球流动家庭及其顾问提供了实用的对比工具，可用于预判长期医疗保健预算，并在选择新家、第二住所或多地居住生活方式时帮助避开隐藏的高成本陷阱。

