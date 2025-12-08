新數據顯示私人醫療開支正重塑百萬富翁的遷移版圖

倫敦, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年全球財富遷移急遽加速，世界各地私人醫療費用差距迅速擴大，令可靠私人醫療服務的供應及成本，成為高淨值家庭選擇居住、投資和獲取居留或公民權利的決定性因素。

公民身分及居留權利規劃的全球頂尖機構 Henley & Partners 今天發佈的新客戶數據，確認跨境規劃需求創下新高，並突顯醫療保健開支承擔是塑造全球流動家庭長期落腳地決定的關鍵「隱藏變數」。

全球破紀錄需求正重塑優先重點

Henley & Partners 在今年 (2025 年) 已接獲來自 92 個不同國籍人士的申請，並支援超過 50 個居留及公民身分計劃的需求。 過去五年，該公司已協助來自 136 個不同國籍的申請人，印證當代財富遷移潮的龐大規模及豐富多元。 相比 2024 年與 2025 年首三季，該公司的申請數量增加 43%，這明確顯示富裕家庭跨境流動性加劇。

Henley & Partners 主席 Christian H. Kaelin 博士表示：「全球流動能力已成為富裕家族的核心風險管理策略。 隨著客戶在多個司法管轄區建構生活，其不只審查獲取居留及公民身分的途徑，更會深入評估維持這種生活模式的真實代價，特別是可靠私營醫療保健的費用。 表面上看似吸引的落腳地，當認清實際醫療保健成本負擔後，吸引力可能大打折扣。」

新證據將醫療保健開支轉化為核心流動性指標

為了支援客戶的落腳地決策，Henley & Partners 參考新發佈的 SIP 健康成本指數 (Health Cost Index, HCI) 2025。此指數以國際私人醫療保險 (International Private Medical Insurance，IPMI) 保費為基礎，為跨國流動的個人及家庭，系統性地評估 50 個關鍵國家/地區的私人醫療保健實際成本。 縱然 Henley & Partners 專注於居留及公民身分規劃，但該指數提供不可或缺的補充視野：私人醫療保健費用可能從根本上改變一個落腳地的長期負擔能力及合適程度，對要兼顧子女需要、年老父母或選擇性跨境治療的家庭來說尤甚。

SIP Medical Family Office 行政總裁 Kevin Buerchler 指出：「世界各地私人醫療保健費用皆見增長，但增速及模式截然不同。 雙層醫療保健系統，亦即最優質的醫療通常僅限於負擔得起且投保充足的人士，正越來越多。 僅在寥寥可數的醫療保健卓越樞紐，我們方能見到符合全球家庭需要的質素及便利，因此平衡醫療質素與費用變得前所未有般重要。

成本高企與新興衝擊浮現之地

指數顯示，高成本地區與人們所預期相符。 美國是全球私人醫療保健費用最高的市場，以國際私人醫療保險 (IPMI) 為基礎計算的年均成本達每人 17,969 美元，隨後是香港（16,175 美元）及新加坡（14,231 美元）。 此等市場為保費和家庭醫療預算定下高門檻。

不過，對移居規劃而言更為重要的，是傳統樞紐以外無法預期的變動。 亞洲已崛起成為新興的高成本級別，中國、泰國及台灣現已進入全球私人醫療市場費用最高的十二大地區。 對優質國際醫院及區域醫療旅遊的強烈需求正大幅推高住院費用，即使在常規門診服務相對廉宜的地區也不例外——這令移居家庭帶來出乎意料的預算難題。

歐洲、中東及其他具價值的落腳地點

歐洲的私人醫療開支差距極為懸殊，英國、希臘及西班牙成為地區內最昂貴的市場，部分原因在於英國及希臘徵收的保費稅。 瑞士排名居中，說明一個以醫療費用昂貴稱著的國家，不一定會為全球家庭在 IPMI 上帶來同等的負擔。

在中東地區，阿聯酋於全球排名第十，反映該國頂尖醫療保健基礎設施的迅速發展，以及在醫療旅遊方面所展現出的雄心壯志——雖能獲得優質服務，但須承擔相應的高額保費。

對於兼顧質素與負擔能力的客戶而言，非洲及拉丁美洲大部分地方仍相對划算。 摩洛哥是全球成本最低的市場，每年僅 6,251 美元，其他低成本國家包括羅馬尼亞、尼日利亞、埃及、肯雅和南非。 主要例外是巴西，在全球排名第七，顯示一些拉丁美洲地點目前在優質私人醫療保健界，可與傳統高費用市場相提並論。

這對百萬富翁的遷移有何啟示

隨著財富遷移的規模增加，私人醫療成本負擔逐漸成為居留及公民身分策略的首要考慮因素，而非往後才去思考的問題。 SIP 健康成本指數為全球流動家庭及其顧問提供實用的比較工具，以預測長期醫療預算，並在選擇新家園、第二居所或多基地生活方式時避開潛藏的高費用陷阱。

