8. december 2025
Selskabsmeddelelse nummer 98/2025
Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S
I medfør af lov om kapitalmarkeder §24 oplyses hermed om ekstraordinære indfrielser vedrørende Realkredit Danmark A/S pr. fredag den 05.december 2025. Oplysningerne fremgår af vedhæftede datafil.
Oplysningerne vil desuden kunne ses på Realkredit Danmarks hjemmeside på www.rd.dk.
For yderligere informationer om dataformat og –indhold henvises til Nasdaq Copenhagen A/S’s hjemmeside.
Med venlig hilsen
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, 45 13 20 68.
