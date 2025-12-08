Investeringsforeningen Fundamental Invest – Forventede udbytter for 2025

Bestyrelsens forslag til de forventede udbytter for 2025 fremgår af nedenstående skema. Det forventede udbytte er vist som kr. pr. andel á 100 kr.

Afdeling ISIN-kode Forventet udbytte (kr. pr. andel) Stock Pick DK0016272602 0,00





Bestyrelsen har besluttet, at udbyttet for 2025 vil være minimumsudlodningen, og denne forventes udbetalt den 4. februar 2026.

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til á conto udbytte: 30. januar 2026

Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til á conto udbytte: 2. februar 2026

Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto: 4. februar 2026

Det endelige udbytte (minimumsudlodningen) forventes offentliggjort umiddelbart efter bestyrelsens møde den 17. februar 2026, hvor årsrapporten behandles. Udbyttet forventes godkendt af generalforsamlingen den 16. marts 2026.

Fundamental Invest Stock Pick har totalt set pr. 8. december 2025 givet mere end 16% i afkast i 2025, men da de realiserede tab er større end de realiserede gevinster og udbytter udloddes intet udbytte.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S

Daniel H. Ligaard

Investeringschef