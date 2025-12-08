Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 49

 | Source: Nova Nova

Í 49. viku 2025 keypti Nova Klúbburinn hf. 3.000.000 eigin hluti að kaupverði 13.428.000 kr. í samræmi við eftirfarandi:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
1.12.202509:58600.0004,382.628.000
2.12.202509:40600.0004,442.664.000
3.12.202510:05600.0004,602.760.000
4.12.202514:32600.0004,502.700.000
5.12.202511:42600.0004,462.676.000
Samtals3.000.000 13.428.000 

Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025. Endurkaup munu samkvæmt áætluninni nema að hámarki 550 milljónum kr. að kaupverði og mun áætlunin vera í gildi þar til því hámarki er náð, þó aldrei lengur en fram að aðalfundi félagins 2026.

Nova Klúbburinn átti 76.800.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og á því að þeim loknum 79.800.000 hluti, eða um 2,25% af útgefnum hlutum í félaginu, og nemur heildarkaupverð þeirra 382.437.000 kr.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög, nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir.

Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri Nova Klúbbsins, á fjarfestatengsl@nova.is


Tags

Nova Klúbburinn - Endurkaup

Recommended Reading