Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 1. december 2025 – 5. december 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 49 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|35.020.521
|16,92
|592.574.141
|1. december 2025
|139.422
|18,05
|2.516.567
|2. december 2025
|170.000
|18,15
|3.085.500
|3. december 2025
|200.000
|17,82
|3.564.000
|4. december 2025
|200.000
|17,76
|3.552.000
|5. december 2025
|200.578
|17,85
|3.580.317
|I alt uge 49
|910.000
|17,91
|16.298.384
|I alt akkumuleret
|35.930.521
|16,95
|608.872.525
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 40.176.217 stk. egne aktier svarende til 2,77 % af selskabets aktiekapital.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Investorer og aktieanalytikere:
Head of Investor Relations & ESG
Mads Thinggaard
Mobil nr. 2025 5469
Vedhæftede filer