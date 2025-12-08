Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 1. december 2025 – 5. december 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 49 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse35.020.52116,92592.574.141
1. december 2025139.42218,052.516.567
2. december 2025170.00018,153.085.500
3. december 2025200.00017,823.564.000
4. december 2025200.00017,763.552.000
5. december 2025200.57817,853.580.317
I alt uge 49910.00017,9116.298.384
I alt akkumuleret 35.930.52116,95608.872.525

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 40.176.217 stk. egne aktier svarende til 2,77 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of Investor Relations & ESG        
Mads Thinggaard                 
Mobil nr. 2025 5469                

