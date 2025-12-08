|Selskabsmeddelelse nr. 54 2025
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 49
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 49 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|16,337,588
|251.6044
|4,110,608,572
|01 december 2025
|74,770
|296.3889
|22,160,998
|02 december 2025
|75,000
|301.0714
|22,580,355
|03 december 2025
|84,007
|301.6851
|25,343,660
|04 december 2025
|83,622
|298.3580
|24,949,293
|05 december 2025
|85,000
|303.9855
|25,838,768
|I alt akkumuleret i uge 49
|402,399
|300.3811
|120,873,073
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|16,739,987
|252.7769
|4,231,481,645
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 2.005% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Danske Bank
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
