Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 49

Selskabsmeddelelse nr. 54 2025

Danske Bank

Bernstorffsgade 40

DK-1577 København V

Tel. + 45 33 44 00 00



08. december 2025



Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 49



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 49 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse16,337,588251.60444,110,608,572
01 december 202574,770296.388922,160,998
02 december 202575,000301.071422,580,355
03 december 202584,007301.685125,343,660
04 december 202583,622298.358024,949,293
05 december 202585,000303.985525,838,768
I alt akkumuleret i uge 49402,399300.3811120,873,073
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet16,739,987252.77694,231,481,645




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 2.005% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

 

