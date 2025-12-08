Earth Rover Program se lanza a nivel mundial en el Día Mundial del Suelo y revela el concepto científico de "Soilsmology"

LONDRES, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Rover Program se lanza hoy a nivel mundial y presenta “soilsmology” (sismología del suelo), una novedosa aplicación de la sismología que abre una ventana sin precedentes a la salud y la estructura del suelo, uno de los ecosistemas más vitales y vulnerables del planeta. Desarrollado con el apoyo del fondo Bezos Earth Fund, el programa tiene como objetivo hacer que la salud del suelo sea visible, medible y procesable a escala para transformar la gestión mundial de la tierra y apoyar los esfuerzos para prevenir el colapso climático y ecológico.

El suelo sustenta el 99 % de la producción de alimentos para los humanos y almacena más carbono que la atmósfera y la vegetación juntas. Sin embargo, el 75 % de los suelos del mundo están degradados, lo que amenaza la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la estabilidad climática. Hasta ahora, supervisar la salud del suelo ha sido costoso, lento y depende de tomas invasivas de muestras. Earth Rover Program utiliza la sismología de nuevas maneras para “ver” las capas superficiales del suelo al enviar ondas de frecuencia ultraalta a través del suelo. Estas técnicas revelan propiedades que son indicadores clave de la salud del suelo, como el volumen del suelo, la densidad aparente, la humedad y la estructura interna.

En el transcurso de dos años, el programa ha evolucionado de una prueba de concepto a una red mundial funcional. Los primeros resultados muestran que el análisis sísmico puede proporcionar una resolución espacial excepcionalmente fina (alrededor de 10 cm) y distinguir diferentes ecosistemas y sistemas agrícolas. Se implementaron configuraciones de campo idénticas en Europa, África y Sudamérica y produjeron constantemente datos similares y de alta calidad.

Un avance importante radica en la asequibilidad. Al desarrollar un acelerómetro MEMS de última generación, el equipo redujo los costos del sensor de $1.000 en 2023 a solo $10 en la actualidad, teniendo como objetivo alcanzar el costo de $1. Esta drástica reducción tiene como objetivo hacer que la evaluación rápida y no invasiva del suelo sea accesible para todos los agricultores, incluidos los de las comunidades más pobres. El objetivo es contar con una red mundial de ciencia ciudadana sobre el suelo, en la que los usuarios aporten datos a través de plataformas cifradas y de código abierto para crear un mapa del suelo mundial compartido y confiable, similar a un proyecto de genoma humano para el suelo bajo nuestros pies.

Earth Rover Program ahora está impulsando varias innovaciones: integrar la sismología con un sensor con diseño nuevo y un modelo de IA para supervisar de forma rápida y escalable la salud del suelo; expandir el mapeo sísmico de la humedad del suelo profundo; medir la porosidad conectada; y determinar la textura y el carbono del suelo. Estos indicadores son cruciales para comprender el papel del suelo en la resiliencia de los cultivos, el almacenamiento de carbono y la regulación del agua.

Los métodos del programa evitan perturbar el suelo (a diferencia de la extracción de muestras y la excavación de pozos tradicionales) y, al mismo tiempo, ofrecen una recopilación de datos más rápida, más barata y más escalable. Esto abre nuevas posibilidades para los agricultores que buscan reducir el uso de fertilizantes, riego y labranza profunda sin reducir los rendimientos. Se están llevando a cabo proyectos piloto con socios en el Reino Unido, Kenia, Colombia, Alemania y Francia, que forman los cimientos de una base de datos mundial.

Para garantizar que se pueda actuar sobre datos complejos del suelo, el programa también ha desarrollado ERP-GPT, una plataforma de IA diseñada para traducir las mediciones en una guía clara para agricultores, científicos y formuladores de políticas. A largo plazo, Earth Rover Program tiene como objetivo crear el primer pronóstico de suelo del mundo (o "soilcast"), que proporcione información predictiva comparable a la previsión meteorológica y respalde la planificación del uso de la tierra a largo plazo.

George Monbiot, cofundador de Earth Rover Program, dijo:

“Durante demasiado tiempo, el suelo ha estado a oscuras para nosotros. A pesar del brillante trabajo realizado por los científicos del suelo, nuestra comprensión sigue teniendo lagunas. Earth Rover Program cambia esta situación. Al comprender de forma más profunda las cualidades y deficiencias de su suelo, los agricultores podrán reducir el daño ambiental y, al mismo tiempo, mantener los rendimientos. Con el tiempo, esperamos que este enfoque respalde nuevos métodos biológicos para mejorar el suelo, lo que nos permitirá alimentar al mundo sin devorar el planeta”.

El Dr. Andy Jarvis, director de Future of Food del Bezos Earth Fund, afirmó:

“Cualquiera que haya excavado un hoyo en el suelo sabe lo difícil que es comprender lo que sucede debajo de la superficie. El equipo de Earth Rover encontró una forma de leer ese mundo oculto sin destruirlo. Un mejor conocimiento sobre el suelo fortalece todo lo que nos importa en el clima y la naturaleza”.

La profesora Jacqueline Hannam, de la Universidad de Greenwich, comentó:

“Es realmente difícil saber qué sucede bajo nuestros pies. Los métodos de Earth Rover Program tienen un enorme potencial para cuantificar propiedades clave del suelo, como la profundidad, la densidad aparente y el movimiento del agua, sin necesidad de poner una pala en el suelo. Este avance es urgentemente necesario para revertir la degradación del suelo y apoyar la gestión sostenible”.

Earth Rover Program publicará su informe inaugural titulado "Soilsmology: Transforming our Understanding of Soil" (Sismología del suelo: transformando nuestro entendimiento sobre el suelo), durante un seminario web virtual el 5 de diciembre de 2025, que incluirá comentarios de apertura de Kate Raworth y un panel con los cofundadores del programa y la profesora Franciska de Vries.

Earth Rover Program es una organización de investigación a nivel mundial sin fines de lucro fundada por un periodista ambiental, un sismólogo y un científico del suelo. Su equipo de investigación, formado por 17 personas, incluye dos profesores y 15 doctores de nueve países. La organización se asocia con instituciones líderes en el Reino Unido, Kenia y Colombia y cuenta con el apoyo del Bezos Earth Fund y la UBS Optimus Foundation.

