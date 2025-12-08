Lancement mondial du programme Earth Rover à l'occasion de la Journée mondiale des sols Dévoilement du concept scientifique de « soilsmology »

LONDRES, 08 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Rover Program est lancé aujourd’hui à l’échelle mondiale, introduisant « Soilsmology » — une nouvelle application de la sismologie qui offre une fenêtre sans précédent sur la santé et la structure des sols, l’un des écosystèmes les plus essentiels et les plus vulnérables de la planète. Développé avec le soutien du Bezos Earth Fund, le programme vise à rendre la santé des sols visible, mesurable et exploitable à grande échelle, transformant la gestion mondiale des terres et soutenant les efforts destinés à prévenir l’effondrement climatique et écologique.

Les sols soutiennent 99 % de la production alimentaire humaine et stockent plus de carbone que l’atmosphère et la végétation réunies. Pourtant, 75 % des sols mondiaux sont dégradés, menaçant la sécurité alimentaire, la biodiversité et la stabilité du climat. Jusqu’à présent, le suivi de la santé des sols était coûteux, lent et dépendait d’échantillonnages invasifs. Earth Rover utilise la sismologie d’une manière nouvelle pour « voir » dans les couches superficielles du sol en envoyant des ondes ultra-haute fréquence à travers le terrain. Ces techniques révèlent des propriétés telles que le volume du sol, la densité apparente, l’humidité et la structure interne — autant d’indicateurs essentiels de la santé des sols.

En deux ans, le programme est passé d’une preuve de concept à un réseau mondial opérationnel. Les premiers résultats montrent que l’analyse sismique peut offrir une résolution spatiale exceptionnellement fine (environ 10 cm) et distinguer différents écosystèmes et systèmes agricoles. Des configurations de terrain identiques déployées en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud ont produit de manière constante des données de haute qualité et comparables.

Une avancée majeure réside dans l’accessibilité financière. En développant un accéléromètre MEMS de nouvelle génération, l’équipe a réduit le coût des capteurs, passant de 1 000 $ en 2023 à seulement 10 $ aujourd’hui, avec un objectif de 1 $. Cette réduction spectaculaire vise à rendre l’évaluation rapide et non invasive des sols accessible à tous les agriculteurs, y compris ceux des communautés les plus pauvres. L’objectif est de créer un réseau mondial de science citoyenne dédié aux sols, où les utilisateurs contribuent à des données via des plateformes open source et chiffrées, afin de produire une carte mondiale partagée et fiable des sols — une sorte de Projet Génome Humain (Human Genome) pour le sol sous nos pieds.

Earth Rover Program fait désormais progresser plusieurs innovations : l’intégration de la sismologie avec un nouveau design de capteur et un modèle d’IA pour un suivi rapide et évolutif de la santé des sols ; l’expansion de la cartographie sismique de l’humidité des sols en profondeur ; la mesure de la porosité connectée ; ainsi que la détermination de la texture du sol et de son contenu en carbone. Ces indicateurs s’avèrent essentiels pour comprendre le rôle du sol concernant la résilience des cultures, le stockage du carbone et la régulation de l’eau.

Les méthodes du programme évitent de perturber les sols — contrairement aux techniques traditionnelles de carottage et de creusement de fosses — tout en offrant une collecte de données plus rapide, moins coûteuse et plus facilement extensible. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour les agriculteurs souhaitant réduire l’usage d’engrais, l’irrigation et le labourage profond sans diminuer les rendements. Des projets pilotes sont en cours avec des partenaires au Royaume-Uni, au Kenya, en Colombie, en Allemagne et en France, constituant la base d’une base de données mondiale.

Pour garantir que les données complexes sur les sols puissent être exploitées, le programme a également développé ERP-GPT, une plateforme d’IA conçue pour traduire les mesures en recommandations claires pour les agriculteurs, les scientifiques et les décideurs. À long terme, Earth Rover Program vise à créer la première prévision des sols au monde — ou « soilcast » — offrant des informations prédictives comparables aux prévisions météorologiques et permettant de soutenir la planification de l’utilisation des terres sur le long terme.

George Monbiot, cofondateur d’Earth Rover Program, a déclaré : « Cela fait bien trop longtemps que les sols demeurent un territoire obscur pour nous. Malgré les avancées majeures réalisées par les scientifiques du sol, notre compréhension reste morcelée et insuffisante. Earth Rover Program vient bouleverser cet état de fait. Grâce à une connaissance plus fine et plus nuancée des qualités, des limites et des besoins de leurs sols, les agriculteurs pourront réduire leur impact sur l’environnement tout en préservant – voire en améliorant – leurs rendements. À terme, nous espérons que cette approche favorisera l’émergence de nouvelles méthodes biologiques de restauration des sols, ouvrant la voie à une agriculture capable de nourrir la population mondiale sans continuer à épuiser la planète ».

Pour sa part, le Dr Andy Jarvis, Directeur de Future of Food au Bezos Earth Fund, a souligné : « Quiconque a déjà creusé une fosse dans le sol sait combien il est difficile de saisir ce qui se passe sous la surface. L’équipe d’Earth Rover Program a découvert une manière d’explorer ce monde caché sans le perturber ni le détruire. Une connaissance approfondie des sols renforce tous les aspects qui nous tiennent à cœur en matière de climat et de protection de la nature, ouvrant la voie à des pratiques agricoles plus durables et respectueuses de l’environnement ».

La professeure Jacqueline Hannam, de l’Université de Greenwich, a commenté : « Comprendre ce qui se passe sous nos pieds reste un véritable défi. Les méthodes développées par Earth Rover Program offrent un potentiel considérable pour mesurer avec précision des propriétés essentielles du sol, telles que sa profondeur, sa densité apparente et la circulation de l’eau — et ce, sans jamais perturber le sol avec une pelle. Cette percée est à la fois cruciale et urgente : elle pourrait inverser la dégradation des sols et permettre une gestion durable, mieux informée et respectueuse de l’environnement ».

Earth Rover Program publiera son rapport inaugural, Soilsmology : Transformer notre compréhension des sols, lors d’un webinaire virtuel le 5 décembre 2025, avec des remarques d’ouverture de Kate Raworth et un panel réunissant les cofondateurs du programme et la professeure Franciska de Vries.

Notes aux rédacteurs :

Earth Rover Program est une organisation mondiale de recherche à but non lucratif, fondée par un journaliste environnemental, un sismologue et un spécialiste des sols. Son équipe de recherche, composée de 17 membres, inclut deux professeurs et 15 docteurs (PhD) originaires de neuf pays. L’organisation collabore avec des institutions pionnières au Royaume-Uni, au Kenya et en Colombie et bénéficie du soutien du Bezos Earth Fund et de la UBS Optimus Foundation.

Contact presse :

Austyn Close, Atalanta

austyn@atalanta.co / +44 7850 421012

Un PDF accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/79424530-57f4-48ba-93bb-b87e081b1507