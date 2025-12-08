O Earth Rover Program é lançado globalmente no Dia Mundial do Solo e revela o conceito científico de “Soilsmology”

LONDRES, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Earth Rover Program é lançado globalmente hoje, apresentando a “soilsmology” – uma nova aplicação da sismologia que abre uma janela sem precedentes para a saúde e estrutura do solo, um dos ecossistemas mais vitais e vulneráveis do planeta. Desenvolvido com o apoio do Bezos Earth Fund, o programa visa tornar a saúde do solo visível, mensurável e acionável em escala, transformando a gestão global da terra e apoiando os esforços para prevenir o colapso climático e ecológico.

O solo sustenta 99% da produção de alimentos humanos e armazena mais carbono do que a atmosfera e a vegetação combinadas. No entanto, 75% dos solos do mundo estão degradados, ameaçando a segurança alimentar, a biodiversidade e a estabilidade climática. Até agora, o monitoramento da saúde do solo tem sido caro, lento e dependente de amostragem invasiva. O Earth Rover Program usa a sismologia de novas maneiras para “ver” as camadas superficiais do solo, enviando ondas de ultra-alta frequência através do solo. Essas técnicas revelam propriedades como volume do solo, densidade aparente, umidade e estrutura interna – todos eles são indicadores-chave da saúde do solo.

Ao longo de dois anos, o programa evoluiu de uma prova de conceito para uma rede global em funcionamento. Os resultados iniciais mostram que a análise sísmica pode fornecer uma resolução espacial excepcionalmente fina (cerca de 10 cm) e distinguir diferentes ecossistemas e sistemas agrícolas. Configurações de campo idênticas implantadas na Europa, África e América do Sul produziram consistentemente dados comparáveis e de alta qualidade.

Um grande avanço reside na acessibilidade. Ao desenvolver um acelerômetro MEMS de última geração, a equipe reduziu os custos dos sensores de US$ 1.000 em 2023 para apenas US$ 10 hoje, com uma meta de US$ 1. Essa redução drástica visa tornar a avaliação rápida e não invasiva do solo acessível a todos os agricultores, incluindo aqueles nas comunidades mais pobres. O objetivo é uma rede global de ciência cidadã do solo, com usuários contribuindo com dados por meio de plataformas criptografadas de código aberto para criar um mapa global do solo compartilhado e confiável – semelhante a um Projeto Genoma Humano para o solo sob nossos pés.

O Earth Rover Program está agora avançando em várias inovações: integração da sismologia com um novo design de sensor e modelo de IA para monitoramento rápido e escalável da saúde do solo; expansão do mapeamento sísmico da umidade profunda do solo; medição da porosidade conectada; e determinação da textura e do carbono do solo. Esses indicadores são cruciais para entender o papel do solo na resiliência das culturas, no armazenamento de carbono e na regulação da água.

Os métodos do programa evitam perturbar o solo – ao contrário da amostragem tradicional e da abertura de poços – enquanto oferecem coleta de dados mais rápida, barata e escalável. Isso abre novas possibilidades para agricultores que buscam reduzir o uso de fertilizantes, irrigação e aração profunda sem reduzir as colheitas. Projetos-piloto estão em andamento com parceiros no Reino Unido, Quênia, Colômbia, Alemanha e França, formando a base de um banco de dados global.

Para garantir que dados complexos do solo possam ser transformados em ações, o programa também desenvolveu o ERP-GPT, uma plataforma de IA projetada para traduzir medições em orientações claras para agricultores, cientistas e formuladores de políticas. A longo prazo, o Earth Rover Program visa criar a primeira previsão do solo do mundo – ou “soilcast” – fornecendo insights preditivos comparáveis à previsão do tempo e apoiando o planejamento de uso da terra a longo prazo.

George Monbiot, cofundador do Earth Rover Program, disse:

“Por muito tempo, o solo tem sido obscuro para nós. Apesar do trabalho brilhante de cientistas do solo, nossa compreensão permanece incompleta. O Earth Rover Program muda isso. Com uma compreensão mais rica das qualidades e deficiências de seu solo, os agricultores podem reduzir os danos ambientais enquanto mantêm as colheitas. Com o tempo, esperamos que essa abordagem apoie novos métodos biológicos para a melhoria do solo, permitindo-nos alimentar o mundo sem devorar o planeta.”

Dr Andy Jarvis, Diretor de Futuro da Alimentação no Bezos Earth Fund, disse:

“Qualquer pessoa que tenha cavado um poço de solo sabe como é difícil entender o que está acontecendo abaixo da superfície. A equipe Earth Rover encontrou uma maneira de ler esse mundo oculto sem destruí-lo. Um melhor conhecimento do solo fortalece tudo o que nos importa no clima e na natureza.”

Professora Jacqueline Hannam, da Universidade de Greenwich, comentou:

“É realmente desafiador saber o que está acontecendo debaixo dos nossos pés. Os métodos do Earth Rover Program têm um potencial enorme para quantificar propriedades-chave do solo, como profundidade, densidade aparente e movimento da água – sem colocar uma pá no chão. Este avanço é urgentemente necessário para reverter a degradação do solo e apoiar a gestão sustentável.”

O Earth Rover Program lançará seu relatório inaugural, Soilsmology: Transformando nossa Compreensão do Solo, durante um webinar virtual em 5 de dezembro de 2025, com comentários de abertura de Kate Raworth e um painel com os cofundadores do programa e a Professora Franciska de Vries.

Notas aos editores

O Earth Rover Program é uma organização global de pesquisa sem fins lucrativos fundada por um jornalista ambiental, um sismólogo e um cientista do solo. Sua equipe de pesquisa de 17 membros inclui dois professores e 15 doutores de nove países. A organização faz parceria com instituições líderes no Reino Unido, Quênia e Colômbia e é apoiada pelo Bezos Earth Fund e pela UBS Optimus Foundation.

Contato com a imprensa:

Austyn Close, Atalanta

austyn@atalanta.co / +44 7850421012

O PDF que acompanha este anúncio está disponível em https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/79424530-57f4-48ba-93bb-b87e081b1507