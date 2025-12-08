Virbac : Déclaration d'actions et de droits de vote 11/2025

DECLARATION D’ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE

Informations relatives au nombre total de droits de vote et au nombre d’actions composant le capital
(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Place cotation : Euronext Paris
Compartiment A
Code ISIN : FR0000031577

DATENombre total d’actions
composant le capital social		Nombre total de droits de vote
30 Novembre 20258 390 660Total brut de droits de vote : 12 704 542
Total net* de droits de vote : 12 691 706

Total net* = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droit de vote

VIRBAC: Façonnons l’avenir de la santé animale
NYSE Euronext - Compartiment A / Code ISIN : FR0000031577 / MNEMO : VIRP
Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - e-mail : finances@virbac.com
Site web : www.virbac.com

