Communiqué de presse : Reconnaissance de la dette super-subordonnée émise par l’AFL comme fonds propres additionnels de catégorie 1

Communiqué de presse

Le 8 décembre 2025

Reconnaissance de la dette super-subordonnée émise par l’AFL comme fonds propres additionnels de catégorie 1

L’AFL, la banque des collectivités, renonce au bénéfice de la dérogation à l’application des exigences prudentielles sur une base individuelle à compter du 31 décembre 2025, emportant reconnaissance de sa dette super-subordonnée comme fonds propres additionnels de catégorie 1 (« Additional Tier 1 » ou AT1).



Eligibilité de la dette Additionnelle de Catégorie 1 au Fonds Propres Prudentiels de l’AFL

L’Agence France Locale (« AFL ») a notifié à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») qu’elle renonçait au bénéfice de la dérogation à l’application des exigences prudentielles sur une base individuelle prévues par le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n°648/2012, tel que modifié (« CRR ») et donc ne plus bénéficier de l’article 7(1) du CRR (la « Dérogation »), et ce avec effet à compter du 31 décembre 2025. En effet, à ce jour, l’AFL fait l’objet d’une supervision prudentielle consolidée au niveau de sa maison-mère Agence France Locale - Société Territoriale (« AFL-ST ») uniquement. L’ACPR a notifié à l’AFL le 4 décembre 2025 prendre acte de cette renonciation à la Dérogation avec effet au 31 décembre 2025.

En conséquence, les titres subordonnés de dernier rang à durée indéterminée à taux fixe réinitialisable (perpetual fixed rate resettable deeply subordinated notes), émis par l’AFL le 17 décembre 2024 (les « Titres »), seront admis à des fins réglementaires en tant que Fonds Propres Additionnels de Catégorie 1 au sens de l’article 51 de CRR (Additional Tier 1 Capital ou « AT1 ») de l’AFL et du Groupe AFL à compter de la date de fin de la Dérogation, soit le 31 décembre 2025 (la « Date de Reconnaissance »), le CRR conditionnant la reconnaissance par l’ACPR d’une dette AT1 à la supervision directe par l’ACPR.

Conformément aux Modalités des Titres, la notation dont bénéficient les Titres par S&P Global Ratings Europe Limited (S&P) devrait être abaissée à [BBB] à partir de la Date de Reconnaissance du fait de l’admission des Titres en tant que Fonds Propres Additionnels de Catégorie 1.



Une capitalisation renforcée au service du développement



Les Titres étant reconnus comme AT1 une fois réalisé le passage de l’AFL en double supervision par l’ACPR, ils permettent à l’AFL de répondre au mieux aux demandes de financement de ses collectivités membres, dont les dépenses d’investissement restent importantes, tirées notamment par les besoins liés aux transitions.

Avec cette reconnaissance, les Titres entrent ainsi dans les ratios de capital à compter du 31 décembre 2025, et renforcent la capitalisation de l’AFL exprimée en ratio de levier « bancaire » et dispose ainsi d’un coussin de capital par rapport à ses limites internes

La structure de capital de l'AFL pro forma au 30 juin 2025 est :

- Ratio de levier avec AT1 : 2,79%

- Ratio de solvabilité avec AT1 : 64,88%

A propos de l’AFL, la banque des collectivités locales

« Incarner une finance responsable pour renforcer le pouvoir d’agir du monde local afin de répondre aux besoins présents et futurs des habitants ».

Seule banque française détenue à 100% par les collectivités locales, l’AFL dispose d’un modèle unique et innovant ; celui d’une banque créée par et pour toutes les collectivités. En devenant actionnaires de l’AFL, les collectivités accèdent à un financement rapide et sur mesure pour leurs investissements locaux, tout en s’inscrivant dans une démarche de finance durable et responsable. Pour les collectivités, c’est la liberté d’investir, tout en ayant une gestion maîtrisée de leurs finances. Depuis le début de son activité en 2015, l’AFL a déjà octroyé près de 11,5 milliards d’euros, dont 2 milliards en 2024, et compte aujourd’hui 1229 actionnaires.



Plus d’informations : www.afl-banque.fr

