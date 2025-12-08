AskForHelpToday.ca est lancé au Nouveau-Brunswick, améliorant l’accès aux soins en santé mentale

TORONTO and FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 08 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- l’Association des Psychologues de l’Ontario (APO), le Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick (CPNB) et Strata Santé sont fiers d’annoncer le lancement d’AskForHelpToday.ca au Nouveau-Brunswick — une plateforme numérique gratuite, sécurisée et à but non lucratif conçue pour aider la population à trouver plus facilement des psychologues disponibles.

Cette expansion permettra d’améliorer l’accès aux services psychologiques dans l’ensemble de la province en mettant directement en relation les Néo-Brunswickois et les psychologues autorisés à exercer localement. Le système recueillera également des informations essentielles sur les temps d’attente et les lacunes en matière de services afin d’appuyer la planification future et le développement de la main-d’œuvre.

Créée initialement en 2020 pour soutenir les travailleurs de première ligne durant la pandémie de COVID-19, AskForHelpToday.ca est devenue un modèle national de confiance pour améliorer l’accès en santé mentale et la navigation du système grâce à la technologie.

Richard Morrison, chef de la direction de l’Association des Psychologues de l’Ontario, a déclaré : « Le lancement d’AskForHelpToday.ca au Nouveau-Brunswick est une étape importante pour améliorer l’accès aux soins et réduire les temps d’attente. Ce partenariat démontre comment la technologie et la collaboration peuvent réellement améliorer la vie des gens. »

Mandy McLean, directrice générale du Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick, a déclaré: « Nous sommes fiers de collaborer à cette initiative visant à faciliter l’accès aux services psychologiques pour les Néo-Brunswickois. Cette plateforme nous aidera également à mieux comprendre les besoins du système et à orienter les investissements futurs — tout en veillant à ce que les services soient offerts de manière sécuritaire et éthique par des professionnels qualifiés. »

Peter Smith, président de Strata Health Solutions, une société de VitalHub, a déclaré : « Strata Santé s’engage à aider les Canadiens à accéder aux bons soins au bon moment. Cette expansion s’appuie sur les efforts nationaux visant à connecter les systèmes de santé et de santé mentale grâce à des outils numériques sécurisés et interopérables. »

Comment les psychologues peuvent participer

Les psychologues inscrits en Ontario ou au Nouveau-Brunswick peuvent se joindre à AskForHelpToday.ca sans aucuns frais. La plateforme leur permet de recevoir des références numériques sécurisés de la part des patients, des fournisseurs de soins primaires et des organismes communautaires.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à askforhelptoday.ca/register

Personnes-ressources pour les médias