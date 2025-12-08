Eimskip's Financial Calendar 2026
|Management financial results for 2025
|28. January 2026
|Fourth quarter 2025, Financial results for 2025 and sustainability statement
|3 March 2026
|Annual General Meeting 2026
|26 March 2026
|First quarter 2026
|5 May 2026
|Second quarter 2026
|25 August 2026
|Third quarter 2026
|13 November 2026
|Management financial results for 2026
|2 February 2027
|Fourth quarter 2026, Financial results for 2026 and sustainability statement
|9 March 2027
|Annual General Meeting 2027
|1 April 2027
Financial results will be disclosed and published after market closing.
Please note that dates are subject to change.
For further information please contact Guðbjörg Birna Björnsdóttir, Head of Treasury and Investor Relations via investors@eimskip.com