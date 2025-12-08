Fjárhagsdagatal Eimskips 2026
|Birting stjórnendauppgjörs fyrir árið 2025
|28. janúar 2026
|Fjórði ársfjórðungur 2025, ársuppgjör og sjálfbærniupplýsingar
|3. mars 2026
|Aðalfundur 2026
|26. mars 2026
|Fyrsti ársfjórðungur 2026
|5. maí 2026
|Annar ársfjórðungur 2026
|25. ágúst 2026
|Þriðji ársfjórðungur 2026
|13. nóvember 2026
|Birting stjórnendauppgjörs fyrir árið 2026
|2. febrúar 2027
|Fjórði ársfjórðungur 2026, ársuppgjör og sjálfbærniupplýsingar
|9. mars 2027
|Aðalfundur 2027
|1. apríl 2027
Fjárhagsupplýsingar verða birtar eftir lokun markaða.
Dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar.
Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Birna Björnsdóttir, forstöðumaður fjárstýringar og fjárfestatengsla á investors@eimskip.com