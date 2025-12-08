Redevances OR annonce le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, 08 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances OR Inc. (la « Société » ou « Redevances OR ») (TSX et NYSE : OR) annonce que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé l’avis d’intention de la Société de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (le « programme »). Selon les termes du programme, Redevances OR peut acquérir jusqu’à 9 399 294 de ses actions ordinaires (les « actions ordinaires »), de temps à autres, conformément aux procédures de la TSX pour une offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des activités.

Le programme sera effectué par l’intermédiaire des services de la TSX ou d’autres systèmes de négociation parallèles au Canada, s’ils sont admissibles, et respectera leur réglementation. Les rachats d’actions en vertu du programme seront effectués au moyen de transactions sur le marché libre ou par tout autre moyen permis par une autorité en valeurs mobilières, incluant des transactions préalablement organisées, des offres faisant l’objet d’une exemption et des ententes privées en vertu d’une ordonnance d’exemption d’offre publique émise par une autorité en valeurs mobilières.

Les rachats effectués dans le cadre du programme peuvent commencer le 12 décembre 2025 et se termineront le 11 décembre 2026, ou à une date antérieure lorsque le programme sera complété. Les rachats quotidiens seront limités à 107 496 actions ordinaires, à l’exception des exemptions sur rachats de blocs d’actions ordinaires, représentant 25 % de la moyenne quotidienne des opérations réalisées sur les actions ordinaires de la Société sur la TSX sur la période de six mois se terminant le 28 novembre 2025, soit 429 986 actions ordinaires.

Le prix que la Société paiera pour toute action ordinaire acquise dans le cadre du programme sera le prix courant du marché au moment de l’achat (frais de courtage en sus, le cas échéant) et toutes les actions ordinaires acquises par la Société seront annulées. Dans l’éventualité où la Société acquiert des actions ordinaires via des transactions préalablement organisées, des offres faisant l’objet d’une exemption, des rachats de blocs d’actions ou des ententes privées, le prix d’acquisition des actions ordinaires pourrait être et sera, dans le cas d’acquisitions via des ententes privées, tel que permis par l’autorité en valeurs mobilières, à escompte en fonction du prix des actions ordinaires sur le marché au moment de l’acquisition.

Le conseil d’administration de Redevances OR est d’avis que, de temps à autre, la valeur sous-jacente de la Société n’est pas reflétée dans le cours des actions ordinaires, et que, par conséquent, le rachat d’actions ordinaires permettra d’augmenter la participation proportionnelle des autres actionnaires dans la Société et sera donc dans leur intérêt.

En date du 28 novembre 2025, 187 985 880 actions ordinaires étaient émises et en circulation. Les 9 399 294 actions ordinaires pouvant être rachetées dans le cadre du programme représentent approximativement 5 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société à cette date.

Dans le cadre du programme précédent, qui a débuté le 12 décembre 2024 et se terminera le 11 décembre 2025, la TSX a autorisé la Société à acquérir jusqu’à 9 331 275 actions ordinaires. Aux termes de ce programme, 228 183 actions ordinaires ont été rachetées au 28 novembre 2025 inclusivement, à un prix moyen pondéré de 45,83 $ CA par action ordinaire par l’intermédiaire de la TSX. Du 1er au 5 décembre 2025, 365 249 actions ordinaires supplémentaires ont été achetées à un prix moyen pondéré d'environ 47.92 $ CA par action ordinaire par l'intermédiaire de la TSX, ce qui représente un prix d'acquisition total de 28.0 millions de dollars canadiens en 2025 (prix moyen pondéré de 47.12 $ CA par action ordinaire en 2025).

À propos de Redevances OR Inc.

Redevances OR est une société de redevances et de flux de métaux précieux axée sur des juridictions minières de premier plan, telles que le Canada, les États-Unis et l’Australie. Redevances OR a débuté ses activités en juin 2014 avec un seul actif en production et détient aujourd’hui un portefeuille de plus de 195 redevances, flux de métaux et droits similaires. Le portefeuille de Redevances OR s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic de Mines Agnico Eagle Ltée, l’une des plus importantes opérations aurifères à l’échelle mondiale.

Le siège social de Redevances OR est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances OR Inc. : Grant Moenting

Vice-président, marchés des capitaux

Tél : (514) 940-0670 #116

Portable : (365) 275-1954

Courriel :gmoenting@ORroyalties.com Heather Taylor

Vice-présidente, développement durable et communications

Tél : (647) 477-2087

Courriel :htaylor@ORroyalties.com



Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et comme de l’information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s’y limiter, à des événements futurs, au fait que des rachats d’actions ordinaires pourraient ou non être effectués aux termes du programme, les attentes de la direction en ce qui concerne la croissance de ses actifs et le développement prévu, dans les délais et selon le budget, des projets et des propriétés qui sous-tendent les intérêts de Redevances OR. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiées par les mots suivants l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, la plupart desquels Redevances OR ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, sans s’y limiter, (i) en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit; les risques liés : (a) aux exploitants des propriétés, (b) au développement dans les délais prévus, à l’obtention des permis, à la construction, au début de la production, à l’accroissement de la production (y compris les défis opérationnels et techniques) en temps opportun, (c) aux différences dans le débit et le moment de la production par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production des exploitants, (d) aux différences dans le taux de conversion des ressources en réserves minérales et à la capacité de remplacer les ressources, (e) l’issue défavorable de toute contestation ou litige concernant les titres de propriété, les permis ou licence d’exploitation, (f) les risques et incertitudes associés aux activités d’exploration, de développement et d’exploitation minière, y compris, mais sans s’y limiter, les conditions géologiques et métallurgiques inhabituelles ou inattendues, les ruptures de pente ou les effondrements, les inondations et autres catastrophes naturelles ou les troubles civils ou autres risques non assurés; (ii) en ce qui concerne les facteurs externes : (a) les fluctuations des prix des matières premières qui supportent des redevances, des flux, des ententes d’écoulement de métaux et des investissements détenus par Redevances OR, (b) les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, (c) les changements de réglementation des gouvernements nationaux et locaux, y compris les régimes de permis et de licences et les politiques fiscales; les règlements et les développements politiques ou économiques dans l’un ou l’autre des pays où sont situées les propriétés sur lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit, ou par l’entremise desquelles elles sont détenues, (d) la disponibilité continue du capital et du financement à Redevances OR ou aux opérateurs des propriétés, et les conditions générales de l’économie, du marché ou des affaires, et (e) les réponses des gouvernements concernés aux épidémies de maladies infectieuses et l’efficacité de ces réponses, ainsi que l’impact potentiel des épidémies de maladies infectieuses sur les activités, les opérations et la situation financière de Redevances OR; (iii) en ce qui concerne les facteurs internes : (a) les occasions d’affaires qui peuvent ou non devenir disponibles pour Redevances OR, ou qui sont poursuivies par Redevances OR, (b) l’intégration des actifs acquis (c) la détermination du statut de PFIC de Redevances OR ou (d) le fait que les informations financières peuvent faire l’objet d’ajustements en fin d’année. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, notamment l’absence de changement significatif dans les revenus et les actifs courants de la Société en ce qui concerne la détermination de son statut de PFIC; l’absence de tout autre facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus et, en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit, (i) l’exploitation continue des propriétés par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés d’une manière conforme aux pratiques antérieures et à la divulgation publique (y compris les prévisions de production), (ii) l’exactitude des déclarations publiques et des divulgations faites par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés sous-jacentes (y compris les prévisions de développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production), (iii) l’absence de développement défavorable concernant toute propriété importante, (iv) l’exactitude des déclarations et des estimations relatives aux réserves et aux ressources minérales faites par les propriétaires et les exploitants et (v) la mise en œuvre d’un plan adéquat d’intégration des actifs acquis.

Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle de Redevances OR déposée sur SEDAR+, au www.sedarplus.com, et sur EDGAR, au www.sec.gov, qui fournit également des hypothèses générales supplémentaires en rapport avec ces déclarations. Redevances OR souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu’ils représentent et le risque qu’ils impliquent. Redevances OR considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l’on ne devrait pas s’y fier indûment. Dans ce communiqué de presse, Redevances OR s’appuie sur des informations publiées par d’autres émetteurs et des tiers concernant ses actifs et, par conséquent, n’assume aucune responsabilité quant à ces informations publiées par des tiers. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse. Redevances OR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.