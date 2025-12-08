Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 49

Fondsbørsmeddelelse 64/2025

Djurslands Bank offentliggjorde den 1. september 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 51.800 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2025 og vil være afsluttet senest den 31. august 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.
Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:


 Antal
aktier		Gennemsnitlig købskurs (DKK)Transaktions-
værdi (DKK)
I alt i henhold til seneste meddelelse16.071774,0112.439.149,89
01. december 2025280853,00238.840,00
02. december 2025200883,00176.600,00
03. december 2025200887,12177.424,00
04. december 2025200881,84176.368,00
05. december 2025250876,09219.022,50
I alt uge 491.130874,56988.254,50
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet17.201780,6213.427.404,39

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af banken.

Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 49.609 egne aktier, svarende til 1,8373 % af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen
Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard                             

Adm. direktør, CEO

