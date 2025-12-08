Brazil Potash Alcançado Marcos Importantes em 2025, Posiciona-se para Avanço da Construção em 2026

Contratos Assinados para Vender 91% da Produção, Fortaleceu Equipe de Liderança, Avançou na Preparação do Site e Parcerias Comunitárias

Foco em 2026 no Financiamento da Construção, Conclusão da Engenharia Avançada, Acordo de Benefício de Impacto Indígena e Parcerias Estratégicas

CEO Matt Simpson apresentará o progresso da empresa e discutirá a dinâmica do mercado em próximo webinar para investidores em 9 de dezembro de 2025, às 15h00 horário de Brasília – veja o final deste comunicado para se registrar

MANAUS, Brasil, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Empresa") (NYSE-American: GRO), uma empresa que está desenvolvendo e construindo o maior projeto de fertilizante de potássio do Brasil, anunciou hoje suas conquistas de 2025 e delineou prioridades estratégicas para 2026 enquanto avança o Projeto de Potássio Autazes em direção à construção completa.

"2025 foi um ano transformador para a Brazil Potash, marcado por progresso excepcional em iniciativas comerciais, financeiras, operacionais e comunitárias", disse Matt Simpson, Diretor Executivo da Brazil Potash. "Garantimos compromissos vinculantes para mais de 90% de nossa produção planejada, fortalecemos nosso Conselho e equipe de liderança de classe mundial, avançamos atividades na preparação crítica do site e aprofundamos nossas parcerias com comunidades locais, incluindo o povo indígena Mura. À medida que entramos em 2026, estamos focados em concluir a engenharia, garantir financiamento para construção e avançar em direção à construção em escala total deste projeto estrategicamente importante para a independência agrícola do Brasil."

Principais Conquistas de 2025:

Marcos Comerciais

Garantiu os dois últimos grandes acordos de offtake com Keytrade e Kimia Solutions, levando o total de vendas comprometidas para aproximadamente 91% através de contratos vinculantes take-or-pay com prazos variando de 10 a 17 anos

Lançou Recibos Depositários Brasileiros (BDRs) na Bolsa B3, proporcionando aos investidores domésticos acesso direto para participar na independência de fertilizantes do Brasil

Aprimoramento de Liderança e Governança

Nomeou Mayo Schmidt como Presidente Executivo, ex-Presidente e CEO da Nutrien

Nomeou Sergio Leite como Presidente da Potássio do Brasil, trazendo histórico comprovado em captação de financiamento multibilionário e entrega bem-sucedida de projetos de grande escala

Fortaleceu o Conselho com a adição de Christian Joerg, trazendo mais de 30 anos de experiência em commodities agrícolas globais, incluindo extensa experiência no Oriente Médio

Expandiu o Conselho Consultivo com Marcelo Lessa, ex-executivo do IFC/Banco Mundial com extensa experiência em financiamento de projetos

Progresso de Construção e Operações

Concluiu o manejo de vegetação e preparação do local tanto no futuro local da planta quanto no terminal portuário

Lançou programa de monitoramento arqueológico e educação patrimonial

Assinou Memorando de Entendimento com Fictor Energia para financiamento de construção de linha de energia de ~$200 milhões, removendo este custo do capex do projeto



Iniciativas Financeiras e Estratégicas

Captou $28 milhões através de colocação privada com investidores institucionais

Estabeleceu linha de crédito de capital de $75 milhões com Alumni Capital para financiamento flexível

Mandatou BTIG para liderar financiamento de capital no nível do projeto para minimizar diluição dos acionistas

Envolveu múltiplas instituições financeiras de desenvolvimento (DFIs), agências de crédito à exportação (ECAs) e bancos comerciais para discussões de dívida de construção e realizou visitas ao local

Comunidade e Sustentabilidade

Fortaleceu relacionamentos com comunidades indígenas Mura e iniciou discussões sobre Acordo de Benefício de Impacto

Assinou 13 Memorandos de Entendimento para programas de treinamento para preparar a força de trabalho local para emprego na construção e operações

Avançou programas de resgate de fauna e gestão ambiental em total conformidade com requisitos regulatórios



Prioridades Estratégicas para 2026:

A Empresa identificou os seguintes objetivos-chave para 2026:

Avançar Engenharia - Avançar engenharia para poços de mina (caminho crítico) e planta de processamento como pré-requisitos para financiamento de dívida



Obter Investimento de Capital Âncora - Avançar processo para garantir parceiro estratégico de capital no nível do projeto para financiar a construção enquanto minimiza diluição para acionistas existentes



Otimizar Financiamento de Infraestrutura - Buscar arranjos de financiamento de terceiros para componentes discretos do projeto, potencialmente incluindo:



Instalação portuária de barcaças fluviais

Operações de usina a vapor

Infraestrutura de energia de construção de 20MW (convertendo-se em energia de backup para operações)

Serviços de transporte rodoviário da planta ao porto



Desenvolvimento Comunitário - Lançar programas de treinamento abrangentes em comunidades locais para maximizar oportunidades de emprego durante as fases de construção e operações



Avançar Construção - Sujeito a financiamento, encomendar certos itens de equipamento de longo prazo de entrega e progredir obras civis no local após conclusão da engenharia e arranjos de financiamento



"Com compromissos vinculantes de offtake de líderes agrícolas brasileiros, apoio das comunidades locais e uma equipe de classe mundial em vigor, a Brazil Potash está posicionada para entregar um projeto de importância estratégica nacional", acrescentou Simpson. "Em uma era de desafios globais sem precedentes - desde conflitos que afetam o fornecimento de fertilizantes até impactos climáticos na agricultura - nosso projeto representa infraestrutura de segurança alimentar que o Brasil e o mundo precisam desesperadamente. Cada dia que avançamos em direção à produção é um dia mais próximo de fornecimentos de alimentos mais estáveis e seguros para pessoas em todo o mundo."

Próximo Webinar para Investidores

O CEO Matt Simpson fornecerá uma atualização sobre o progresso da Brazil Potash e discutirá o estado atual da indústria global de potássio durante um webinar ao vivo na terça-feira, 9 de dezembro de 2025, às 15h00 horário de Brasília. Os tópicos incluirão a estratégia comercial da empresa, esforços de financiamento de projetos e a importância estratégica da produção doméstica de potássio para o setor agrícola do Brasil. Investidores interessados podem se registrar para o webinar através deste link, ou pode ser encontrado em nossa página de Relações com Investidores em https://ir.brazilpotash.com/.

Sobre a Brazil Potash

Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é crítico para a segurança alimentar global, pois o país tem entre as maiores quantidades de água doce, terras aráveis e um clima ideal para crescimento de culturas durante todo o ano, mas é vulnerável, pois importou mais de 95% de seu fertilizante de potássio em 2021, apesar de ter o que se prevê ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio quintal. O potássio produzido será transportado principalmente usando barcaças fluviais de baixo custo em um sistema de rio interior em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), um dos maiores agricultores do Brasil e operadores logísticos de produtos agrícolas. Com uma produção anual planejada inicial de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderia potencialmente fornecer aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração antecipa que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil de importações de potássio, ao mesmo tempo em que mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Nota de Advertência Sobre Declarações Prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e Seção 21E da Lei de Câmbio de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada, ou a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos Estados Unidos de 1995, que são declarações que não são fatos históricos. Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, incluídas aqui e declarações públicas de nossos executivos ou representantes, que abordam atividades, eventos ou desenvolvimentos que nossa administração espera ou antecipa que ocorrerão ou possam ocorrer no futuro, são declarações prospectivas, incluindo, mas não limitado a coisas como estratégia de negócios futura, planos e objetivos, cronogramas e conquistas antecipadas, marcos planejados, pontos fortes competitivos e expansão e crescimento de nossos negócios. Essas declarações prospectivas, juntamente com termos como "antecipar", "esperar", "pretender", "pode", "irá", "deve" e outros termos comparáveis, envolvem riscos e incertezas porque se relacionam com eventos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro, e incluem riscos relacionados a mudanças em nossas operações; incertezas sobre estimativas; riscos relacionados à indústria; o sucesso comercial de e riscos relacionados às nossas atividades de desenvolvimento; incertezas e riscos relacionados à nossa dependência de contratados e consultores; incertezas e riscos relacionados aos mercados de capitais e capacidade de levantar fundos adicionais para construção do projeto. Essas declarações incluem declarações sobre a intenção, crença ou expectativas atuais da Empresa e membros de sua administração, bem como as suposições nas quais tais declarações se baseiam, e tais declarações prospectivas incluem, sem limitação, declarações sobre a probabilidade de sucesso da estrutura de financiamento proposta com BTIG, limitação sobre diluição futura de acionistas, o desenvolvimento do Projeto, cronogramas de desenvolvimento de projetos, avanço da construção, capacidade de produção, projeções de demanda de mercado, vantagens de custo, benefícios ambientais e o status do projeto da Empresa, regulamentação governamental e regulamentação ambiental. Embora tenhamos tentado identificar fatores importantes que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente daqueles descritos em declarações prospectivas, pode haver outros fatores que fazem com que os resultados não sejam os antecipados, estimados ou pretendidos. Embora essas declarações prospectivas fossem baseadas em suposições que a Empresa acredita serem razoáveis quando feitas, você é advertido de que as declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e que os resultados, desempenho ou conquistas reais podem diferir materialmente daqueles feitos ou sugeridos pelas declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Além disso, mesmo que nossos resultados, desempenho ou conquistas sejam consistentes com as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, esses resultados, desempenho ou conquistas podem não ser indicativos de resultados, desempenho ou conquistas em períodos subsequentes.

As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão além do controle da Empresa, incluindo aqueles descritos na seção "Fatores de Risco" do relatório anual da Empresa no Formulário 20-F arquivado na Comissão de Valores Mobiliários e outros arquivamentos. Esses riscos incluem, mas não estão limitados a, flutuações na oferta e demanda de potássio, mudanças em pressões competitivas, tempo e quantidade de despesas de capital, mudanças nos mercados de capitais, flutuações cambiais e de taxa de câmbio, condições geológicas ou ambientais inesperadas, mudanças na legislação e regulamentos governamentais, desenvolvimentos políticos ou econômicos em jurisdições relevantes, sucesso na obtenção de licenças e autorizações necessárias, capacidade de garantir financiamento de projeto e outros riscos operacionais.

Os leitores são advertidos a não confiar indevidamente em qualquer uma dessas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas falam apenas na data deste documento. A Empresa expressamente renuncia a quaisquer obrigações ou compromisso de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas contidas aqui para refletir qualquer mudança nas expectativas da Empresa com relação a elas ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nas quais qualquer declaração se baseia, a menos que exigido por lei.

