inGroup, invitado de honor en salida inaugural de Star Princess

GUAYNABO, Puerto Rico, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International aceptó orgullosamente la invitación de participar en el lanzamiento oficial de Star Princess, el más reciente barco de clase Sphere de Princess Cruises. Su cofundador y director general, Michael Hutchison, así como su gerente de Alianzas Comerciales, Tatiana Wegzyn, fueron recibidos a bordo como invitados de honor para la salida inaugural que se llevó a cabo del 7 al 10 de noviembre.

Star Princess —el segundo barco dentro de la innovadora clase Sphere de Princess Cruises— representa una nueva generación en diseño de cruceros, el cual ofrece una experiencia gastronómica y de entretenimiento de primer nivel, al igual que la hospitalidad característica que ha hecho de Princess Cruises una de las marcas favoritas a nivel mundial durante décadas.

“Princess Cruises es uno de los nombres más fiables y reconocidos a nivel mundial en los cruceros prémium, y la nueva clase Sphere es un hito emocionante para toda la industria”, declaró Michael Hutchison, cofundador y director general de inGroup. “Vivir la experiencia de la salida inaugural de Star Princess fue tanto un honor como un reflejo de la sólida relación que hemos formado juntos”.

inGroup continúa expandiendo sus colaboraciones con líneas de cruceros prémium, como Princess, reforzando así su misión de brindar a los Miembros alrededor del mundo acceso a viajes y valor inigualables.

“Fue un verdadero placer que inGroup nos acompañara en la salida inaugural de Star Princess,” comentó Carmen Roig, vicepresidenta sénior de Ventas y Marketing Comercial de Princess Cruises. “Su pasión por crear experiencias de viaje significativas y su fuerte comunidad mundial en crecimiento realmente se alinean con lo que el Princess representa. Estamos emocionados de seguir desarrollando esta alianza y compartir muchos más momentos memorables juntos”.

“Participar de primera mano en un lanzamiento tan importante como el de Star Princess nos ayuda a comprender mejor las nuevas características y experiencias para huéspedes que pronto podrán disfrutar nuestros Miembros”, declaró Tatiana Wegzyn, gerente de Alianzas Comerciales de inGroup. “Fortalece nuestra colaboración con Princess y respalda nuestro objetivo en común de brindar a los Miembros un mayor acceso a oportunidades de viaje excepcionales”.

Acerca de inGroup International e inCruises

inCruises es una división de inGroup International y es el club de viajes por suscripción más grande del mundo. Desde su lanzamiento en 2016, inCruises ha registrado reservas para más de 630,000 huéspedes y ofrece cerca de 200,000 opciones de cruceros, hoteles y resorts a nivel mundial. Los Miembros pueden obtener y canjear Reward Points, o Puntos de Recompensa, para ahorrar en viajes a través de la plataforma de inCruises, disponible en 17 idiomas.

inCruises continúa marcando una diferencia notable en las vidas de sus Miembros, a la vez que ofrece una oportunidad de negocio de clase mundial a su creciente equipo de Socios. La compañía está profundamente comprometida a ser socialmente responsable, apoyando de manera activa a Mercy Ships y a otras iniciativas humanitarias.

Para más información, visita in.Group e inCruises.com .

Acerca de Princess Cruises:

Princess Cruises es The Love Boat (Crucero del Amor), la marca de cruceros más icónica del mundo, la cual brinda vacaciones de ensueño a millones de huéspedes cada año en los destinos más buscados a bordo de los barcos más grandes que ofrecen personalización de servicios de élite y la simplicidad que caracteriza a los barcos pequeños. Camarotes bien equipados, gastronomía de clase mundial, grandes espectáculos, casinos y entretenimiento galardonados, spas de lujo, experiencias creativas y actividades ilimitadas, todo se mezcla con el servicio exclusivo Princess MedallionClass para crear conexiones valiosas y momentos inolvidables en los escenarios más increíbles del mundo: El Caribe, Alaska, el Canal de Panamá, la Riviera mexicana, Europa, Sudamérica, Australia/Nueva Zelanda, el Pacífico Sur, Hawái, Asia, Canadá/Nueva Inglaterra, la Antártida y cruceros mundiales. Su más reciente e innovador barco, Star Princess, fue lanzado en octubre de 2025 y es barco hermano de Sun Princess, nombrado el Mejor Mega Crucero del Año por Condé Nast Traveler por segundo año consecutivo. La compañía es parte de Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK).