inGroup accolta come ospite d’onore per il viaggio inaugurale della Star Princess

GUAYNABO, Porto Rico, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International ha accettato con orgoglio l'invito a partecipare al varo ufficiale della Star Princess, la nuova nave di classe Sphere della Princess Cruises. Il Cofondatore e Amministratore Delegato Michael Hutchison e la Responsabile delle Partnership Commerciali Tatiana Wegzyn sono stati accolti a bordo come ospiti d'onore per la crociera inaugurale che si è svolta dal 7 al 10 novembre.

La Star Princess, seconda nave dell'innovativa classe Sphere di Princess Cruises, rappresenta una nuova generazione nel design delle navi da crociera, offrendo esperienze culinarie e di intrattenimento di livello superiore, oltre alla tipica ospitalità che hanno reso Princess Cruises una delle compagnie preferite a livello mondiale da decenni.

“Princess Cruises è uno dei nomi più affidabili e conosciuti al mondo nel settore delle crociere premium, e la nuova classe Sphere rappresenta un’entusiasmante pietra miliare per l'intero settore”, ha detto Michael Hutchison, Cofondatore e CEO di inGroup. “Vivere l’esperienza della crociera inaugurale della Star Princess è stato sia un onore sia un riflesso della solida relazione che abbiamo costruito insieme”.

inGroup continua a espandere le sue collaborazioni con compagnie di crociere premium leader del settore, come Princess, rafforzando la sua missione di fornire ai Membri di tutto il mondo un accesso e un valore di viaggio ineguagliabili.

“È stato un vero piacere avere inGroup con noi per il viaggio inaugurale di Star Princess," ha dichiarato Carmen Roig, Senior Vice President of Sales and Trade Marketing di Princess Cruises. "La loro passione nel creare esperienze di viaggio significative e la loro comunità globale forte e in crescita si allineano perfettamente con i valori che Princess Cruises rappresenta. Siamo entusiasti di continuare a sviluppare questa partnership e di condividere insieme molti altri momenti memorabili.”

“Partecipare in prima persona a un lancio così importante come quello della Star Princess ci aiuta a comprendere meglio le nuove caratteristiche e le esperienze che i nostri Membri potranno presto godere”, ha affermato Tatiana Wegzyn, Responsabile delle Partnership Commerciali di inGroup. “Ciò rafforza la nostra collaborazione con Princess e sostiene il nostro obiettivo condiviso di offrire ai Membri maggiore accesso a opportunità di viaggio eccezionali”.

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è una divisione di inGroup International e il club di viaggi in abbonamento più grande al mondo. Dal lancio nel 2016, inCruises ha gestito prenotazioni per oltre 630.000 ospiti e offre l’accesso a quasi 200.000 offerte di crociere, hotel e resort in tutto il mondo. I Membri accumulano e riscattano Reward Points per risparmiare sui viaggi attraverso la piattaforma inCruises, disponibile in 17 lingue.

inCruises continua a fare una differenza misurabile nella vita dei suoi Membri, offrendo al contempo un'opportunità commerciale di livello mondiale al proprio team di Partner in continua espansione. L'azienda è profondamente impegnata a essere un cittadino aziendale globale positivo, sostenendo attivamente Mercy Ships e altre iniziative umanitarie.

Per maggiori informazioni, visitare in.Group e inCruises.com .

Informazioni su Princess Cruises:

Princess Cruises è la "Love Boat," il marchio di crociere più iconico al mondo che offre vacanze da sogno a milioni di ospiti ogni anno, raggiungendo le destinazioni più ambite a bordo delle navi più grandi. L'azienda offre un'elevata personalizzazione del servizio e una semplicità tipica delle piccole imbarcazioni di classe yacht. Cabine ben arredate, ristorazione di prim'ordine, spettacoli grandiosi, casinò e intrattenimento pluripremiati, spa di lusso, esperienze fantasiose e attività illimitate si fondono con l'esclusivo servizio Princess MedallionClass, creando connessioni significative e momenti indimenticabili negli scenari più incredibili del mondo: Caraibi, Alaska, Canale di Panama, Riviera Messicana, Europa, Sud America, Australia/Nuova Zelanda, Pacifico Meridionale, Hawaii, Asia, Canada/New England, Antartide e Crociere intorno al Mondo. Star Princess, la nave più recente e innovativa del marchio, varata nell'ottobre 2025, è la gemella di Sun Princess, nominata per il secondo anno consecutivo "Mega Nave dell'Anno" da Condé Nast Traveler. La compagnia fa parte di Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK).