Selskabsmeddelelse nr. 63/2025
|8. december 2025
Fusion registreret - Nasdaq Copenhagen har imødekommet anmodning om sletning af Vestjysk Bank A/S’ aktier fra optagelse til handel og officiel notering
Erhvervsstyrelsen har i dag registreret fusionen mellem Sydbank A/S, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank A/S med AL Sydbank A/S som det fortsættende pengeinstitut.
Nasdaq Copenhagen har imødekommet anmodning om sletning af aktierne i Vestjysk Bank A/S fra optagelse til handel og officiel notering.
Sidste handelsdag for aktierne i Vestjysk Bank A/S er den 9. december 2025, og aktieombytningen mv. forventes gennemført den 12. december 2025.
