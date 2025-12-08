HIAB OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 8. JOULUKUUTA 2025 KLO 17.00

Muutoksia Hiabin johtoryhmässä

Sanna Ahonen, Johtaja, liiketoiminnan kehittäminen ja vastuullisuus ja Hiabin johtoryhmän jäsen, on päättänyt jättää tehtävänsä. Välittömästi voimaan astuvan muutoksen myötä hänen vastuunsa siirtyvät Johtaja, Business Excellence, Kimberly Allanille. Strukturoidun vastuiden siirron varmistamiseksi Sanna Ahonen on tarvittaessa yhtiön käytettävissä 4. kesäkuuta 2026 asti.

”Haluan kiittää Sannaa suuresti koko johtoryhmän puolesta hänen panoksestaan Hiabille. Hänellä on ollut tärkeä rooli jakautumisen toteuttamisessa ja strategia- ja vastuullisuustiimien johtamisessa. Toivon hänelle kaikkea hyvää tulevaan”, sanoo Hiabin toimitusjohtaja Scott Phillips.

Lisätietoja:

Birgitte Skade, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. +46 73 231 6367

Lisätietoja sijoittajille:

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670