SPIE acquiert Cyqueo et renforce son expertise en cybersécurité en Allemagne

Cergy, le 8 décembre 2025 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition de Cyqueo en Allemagne. Avec cette opération, SPIE élargit son portefeuille dans le secteur en pleine croissance de la cybersécurité et renforce ses capacités de conseil et d’intégration de solutions de sécurité pour des infrastructures informatiques complexes.

Cyqueo, basé à Munich, est un fournisseur de solutions spécialisé en cybersécurité. L’entreprise dispose d’un vaste réseau de partenaires, d’une expertise approfondie en Zero Trust, sécurité cloud, protection des terminaux et services de sécurité managés, ainsi que de relations clients de longue date avec des organisations de taille moyenne et grande. Actuellement, 1,6 million d’utilisateurs sont protégés grâce aux solutions de Cyqueo, qui dispose d’un niveau de certification exceptionnellement élevé. Avec une moyenne d’environ 16 certifications pertinentes par collaborateur, l’entreprise figure parmi les fournisseurs de cybersécurité les mieux qualifiés sur le marché allemand. Cyqueo est l’un des plus grands partenaires de Zscaler et Proofpoint en Allemagne, avec un partenariat de plus de 15 ans. SPIE s’enrichit ainsi d’une équipe hautement qualifiée et élargit son offre de services dans un environnement où la sécurité est critique.

Fondée en 2003 par Philipp et Patric Liebold, Cyqueo emploie 28 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros en 2024.

« Au cours des vingt dernières années, nous avons développé Cyqueo avec succès. Nous franchissons maintenant une nouvelle étape vers un avenir solide en combinant nos forces. Nous sommes convaincus que l’expertise et la position de marché de SPIE offrent un environnement idéal pour nos clients et nos collaborateurs », déclarent Philipp et Patric Liebold, Directeurs généraux et fondateurs de Cyqueo.

Rainer Hollang et Marcus Hänsel, membres du Directoire de SPIE Germany Switzerland Austria, saluent le renforcement de la division Information & Communication Services : « L’équipe Cyqueo apporte une expertise approfondie en cloud-native et une véritable passion pour la cybersécurité, qui viendront compléter notre activité de manière significative. Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à tous les collègues chez SPIE et nous nous réjouissons de notre avenir commun. »

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Les 55 000 collaborateurs du Groupe sont engagés dans la décarbonation de l’économie, en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable.

Le groupe SPIE a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 9,9 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 712 millions d’euros

