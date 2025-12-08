Electric Hydrogen aterriza en Latinoamérica con una nueva directora general para la región y con el objetivo de acelerar la descarbonización industrial y el uso de fertilizantes sostenibles

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en

SÃO PAULO, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Electric Hydrogen, fabricante mundial de plantas electrolizadoras a gran escala, anuncia hoy su llegada a Latinoamérica con el nombramiento de María Gabriela da Rocha Oliveira como directora general para la región. Con sede en Brasil, da Rocha Oliveira dirigirá la estrategia comercial y de alianzas de la empresa en el mercado latinoamericano como parte de la expansión general de la empresa fuera de los Estados Unidos.

La entrada de Electric Hydrogen en este nuevo y creciente mercado llega en un momento crítico, con muchos países de la región están impulsando estrategias muy ambiciosas enfocadas en reducir la dependencia de los combustibles fósiles y en reforzar su posición de liderazgo en el panorama energético mundial. Da Rocha Oliveira prestará apoyo a los clientes con proyectos en Brasil y en toda América Latina.

La innovadora tecnología HYPRPlant de Electric Hydrogen, la planta electrolizadora más potente y económica del mundo, maximiza los beneficios de la tecnología membrana de intercambio protónico, patentada por Electric Hydrogen, y del uso de electricidad renovable para producir hidrógeno sin combustibles fósiles, a escala industrial y a un coste muy competitivo.

Toda la planta de producción de hidrógeno se envía en patines industriales prefabricados para ser ensamblada localmente en la zona de destino, reduciendo así enormemente el tiempo de construcción. Este sistema está diseñado para su rápida implementación en cualquier parte del mundo y ya forma parte de algunos de los proyectos más importantes del sector del hidrogeno con partners internacionales como Infinium, HIF Global y Uniper. Actualmente, la primera HYPRPlant de Electric Hydrogen de 100 MW forma parte del Proyecto Roadrunner de Infinium en Pecos, Texas.

Esta tecnología es ideal para el mercado latinoamericano, donde los proyectos de hidrógeno verde avanzan a gran velocidad. Electric Hydrogen está desarrollando una estrategia de expansión enfocada, en parte, en establecer acuerdos con desarrolladores locales para así acelerar la producción de fertilizantes ecológicos y combustibles electrónicos, así como la descarbonización de la industria pesada en la región.

“América Latina ofrece uno de los casos económicos más atractivos para la producción de hidrógeno verde a escala industrial”, afirma Raffi Garabedian, cofundador y CEO de Electric Hydrogen. “La región cuenta con abundantes recursos de energía renovable, pero también con una gran dependencia de fertilizantes nitrogenados importados. Estos dos elementos combinados ofrecen una clara oportunidad para producción de hidrogeno verde a nivel regional. Esperamos establecer nuevas vías de crecimiento de la mano de María Gabriela”.

Da Rocha Oliveira cuenta con más de 15 años de experiencia en energías renovables y descarbonización industrial. Anteriormente ha dirigido diversas iniciativas de estrategia energética y carbono en la industria de fertilizantes verdes de Brasil y ha supervisado la generación de energías renovables para Shell en América Latina. Al principio de su carrera, ocupó diversos cargos en First Solar y Bloomberg New Energy Finance.

“Nuestra misión es hacer que el hidrógeno limpio sea económicamente viable a gran escala, y Latinoamérica está lista para mostrar cómo será ese futuro”, afirmó da Rocha Oliveira. “Al combinar la tecnología avanzada de Electric Hydrogen con los recursos renovables de la región, podemos ofrecer combustibles verdes a muy buen precio y transformar el mercado”.

Acerca de Electric Hydrogen

Electric Hydrogen fabrica, suministra y pone en marcha los electrolizadores más potentes del mundo para que los proyectos de hidrógeno verde sean económicamente viables. La planta de 100 megavatios (MW) de la empresa cuenta con todos los componentes necesarios para convertir agua y electricidad en hidrógeno verde a menor coste gracias al uso de tecnología de membrana de intercambio de protones (PEM), que cuenta con tu propia patente. Electric Hydrogen cuenta con un equipo de más de 300 personas en Estados Unidos y Europa. La empresa se fundó en 2020 y tiene su sede en Devens, Massachusetts. Para más información sobre cómo las principales industrias críticas hacen uso de la planta de 100 MW de Electric Hydrogen para alcanzar sus objetivos de descarbonización y seguridad energética, visite https://eh2.com/

Press Contact

V2 Communications for Electric Hydrogen

electrichydrogen@v2comms.com