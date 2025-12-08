























8. december 2025





Valg af datacentral og nye forventninger til årets resultat for 2025

I dag åbnede dørene for første gang i fremtidens bank – AL Sydbank A/S.

Bestyrelsen har her til aften besluttet, at Bankdata bliver den fremtidige leverandør af IT-løsninger for AL Sydbank A/S. Beslutningen baserer sig på en samlet vurdering af funktionalitet, økonomi og samarbejdsform. Vurderingen sker med udgangspunkt i, hvad der tjener den fusionerede banks interesser bedst. AL Sydbank A/S udtræder af BEC som en konsekvens af valget.

Valget er baseret på, at Bankdata:

har de bedste løsninger til understøttelse af erhvervskundernes behov. Dette er specielt vigtigt for også i fremtiden at være Danmarks Erhvervsbank.

er integreret med bankens IRB-modeller og dermed er det rigtige valg for at kunne have en effektiv proces til opnåelse af godkendelse til anvendelse af IRB-modeller på eksponeringerne fra Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank.

har en fælles tilgang til IT-udvikling, der er forankret i en stærk ejeraftale.

har et setup til understøttelse af aktiviteterne i Tyskland, herunder integrationen med den tyske infrastruktur.

rykker AL Sydbank A/S tættere på at blive foreningsdanmarks foretrukne bank.





Med valget af IT-datacentral tages første skridt for at kunne opnå de udmeldte omkostningssynergier på 1.200 mio. kr. årligt. Det er nu muligt at begynde arbejdet med at samle alle aktiviteter på en samlet IT-platform. Først når IT-konverteringen er gennemført, vil de 3 oprindelige banker fungere fuldt ud som én bank og dermed drives effektivt.

Med beslutningen om at samle IT-løsningerne for AL Sydbank A/S på Bankdata, kan udviklingskapaciteten og effektiviteten på Bankdata optimeres yderligere.

Nye forventninger til årets resultat for 2025

Udmeldelsen fra BEC medfører en betaling af udtrædelsesgodtgørelse, der som følge af høj hastighed i fusionsprocessen forfalder allerede i december 2025 mod tidligere forventet i 2026. Dette medfører nye forventninger til årets resultat efter skat, der nu forventes at være i intervallet 1.700 – 1.900 mio. kr. mod tidligere forventet i intervallet 2.400 – 2.600 mio. kr.

I forbindelse med udmeldelsen om fusionen forventedes fusions- og integrationsomkostningerne at være i intervallet 1,5 – 2,5 mia. kr. Disse forventes nu at være i intervallet 1,4 – 1,9 mia. kr.

Louise Degn (Presse) Tlf. 20 28 81 18 louise.degn@sydbank.dk

Jørn Adam Møller (Investorer) Tlf. 61 63 55 30 jam@sydbank.dk

