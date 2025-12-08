COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1 décembre au 5 décembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|01/12/2025
|FR0000062234
|59
|1372,4746
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|01/12/2025
|FR0000062234
|10
|1368,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|01/12/2025
|FR0000062234
|25
|1370,4000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|01/12/2025
|FR0000062234
|3
|1368,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|02/12/2025
|FR0000062234
|11
|1370,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|02/12/2025
|FR0000062234
|25
|1364,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|02/12/2025
|FR0000062234
|3
|1370,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|02/12/2025
|FR0000062234
|61
|1361,6393
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|03/12/2025
|FR0000062234
|62
|1353,0968
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|03/12/2025
|FR0000062234
|26
|1353,1538
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|03/12/2025
|FR0000062234
|3
|1352,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|03/12/2025
|FR0000062234
|11
|1352,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|04/12/2025
|FR0000062234
|63
|1353,1429
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|04/12/2025
|FR0000062234
|11
|1354,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|04/12/2025
|FR0000062234
|3
|1354,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|04/12/2025
|FR0000062234
|26
|1354,7692
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|05/12/2025
|FR0000062234
|27
|1356,2222
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|05/12/2025
|FR0000062234
|63
|1363,1429
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|05/12/2025
|FR0000062234
|11
|1356,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|05/12/2025
|FR0000062234
|3
|1356,0000
|TQEX
|TOTAL
|506
|1360,2174
