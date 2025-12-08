Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1 décembre au 5 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1 décembre au 5 décembre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84901/12/2025FR0000062234 591372,4746XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84901/12/2025FR0000062234 101368,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84901/12/2025FR0000062234 251370,4000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84901/12/2025FR0000062234 31368,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84902/12/2025FR0000062234 111370,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84902/12/2025FR0000062234 251364,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84902/12/2025FR0000062234 31370,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84902/12/2025FR0000062234 611361,6393XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84903/12/2025FR0000062234 621353,0968XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84903/12/2025FR0000062234 261353,1538CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84903/12/2025FR0000062234 31352,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84903/12/2025FR0000062234 111352,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84904/12/2025FR0000062234 631353,1429XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84904/12/2025FR0000062234 111354,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84904/12/2025FR0000062234 31354,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84904/12/2025FR0000062234 261354,7692CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84905/12/2025FR0000062234 271356,2222CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84905/12/2025FR0000062234 631363,1429XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84905/12/2025FR0000062234 111356,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84905/12/2025FR0000062234 31356,0000TQEX
   TOTAL 5061360,2174 


Compagnie de l'Odet - Reporting agrégé du 1 décembre au 5 décembre 2025

