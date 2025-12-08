Communiqué de presse Canet-en-Roussillon, le 8 décembre 2025 à 18h

EXERCICE 2024/2025

Choix stratégiques confirmés par l’évolution du marché nautique depuis 3 ans

Rentabilité ajustée par la réduction d’activité et les arbitrages long termes mais toujours solide

Proposition d’un dividende de 0,13 centimes d’euros

Évolution du Conseil d’Administration

En M€ 2024/2025 2023/2024 Chiffre d’affaires 174,9 229,5 Achats consommés

Charges de personnel

Charges externes

Impôts et taxes

Dotations amortissements et provisions

Variations de stocks

Autres charges et produits opérationnels courants - 74,8

- 26,3

- 40,8

- 1,5

- 6,7



- 8,3

+ 0,9 - 101,1

- 27,5

- 54,9

- 1,9

- 7,8



+ 1,8



Résultat Opérationnel Courant + 17,4 + 38,1 Autres charges et produits opérationnels - 0,7 Résultat Opérationnel + 17,4 + 37,4 Résultat financier 0,2 + 2,4 Charge ou produit d’impôt - 5,4 - 11,1 Résultat Net de l’ensemble consolidé + 11,8 + 28,7 Résultat Net part du Groupe + 13,6 + 29,7 Capacité d’autofinancement + 18,7 + 35,3 Investissements - 21,2 - 25,8 Cash net (+) ou endettement net (-) 18 + 5,3 Dont trésorerie + 42,7 + 50,2 Dont dettes financières (*) - 60,7 - 44,9 Capitaux propres part du Groupe 100,8 93,5

(*) À la suite des nouvelles concessions obtenues sur 25 ans au cours de l’exercice 2023/2024 par Port Pin Rolland (83) et Aveiro (Portugal), celles-ci doivent être inscrites en actif incorporel et passif financier conformément aux normes IRFS. Ces concessions ont créé un nouveau poste de dette depuis l’exercice dernier pour un montant de 10,6 M€ en 2025 et 11 M€ en 2024

Le Conseil d’Administration de CATANA GROUP qui s’est réuni le 8 décembre 2025, sous la présidence d’Aurélien PONCIN, a arrêté et approuvé les comptes consolidés de l’exercice 2024/2025.

Dans un marché en retrait depuis 2023, l’activité du Groupe enregistre logiquement un repli. La rentabilité, bien qu’impactée par les conséquences de cette baisse d’activité et d’arbitrages orientés vers le long terme, demeure solide par rapport aux normes du secteur. Le manque de visibilité et la prudence induite demeurent des réalités immédiates mais n’enlèvent pas les nombreuses opportunités stratégiques offertes par le segment des catamarans, que le Groupe compte bien saisir au travers de son plan stratégique 2030.

Un marché difficile, pour l’heure peu lisible, mais qui confirme la pertinence des orientations stratégiques du Groupe

Après un recul de marché depuis 2023 généré par la régulation logique du secteur nautique (après des années post COVID fastes, puis par une inflation trop importante pour les clients), le marché a été marqué en 2025 par un attentisme accru face à l’instabilité mondiale du moment, que la politique de la nouvelle administration américaine a accentuée.

Ayant bien piloté son carnet de commandes pendant la période euphorique, le Groupe est parvenu à différer sur 2025 les effets de ce recul de marché depuis 3 ans.

Par ailleurs, face à l’attentisme des clients dans l’attente d’une évolution des prix, dans un monde ayant rompu avec l’épisode d’hyper inflation, le Groupe a opté pour une baisse assumée et claire de ses prix de vente dès le début de l’exercice 24/25. Si cette baisse ciblée a mécaniquement réduit le taux de marge du Groupe, elle a également largement contribué à conserver un bon dynamisme commercial.

Dans ce contexte, le Groupe enregistre sans surprise une baisse de 23% de son activité à l’issue de cet exercice 2024/2025.

Si la tendance générale manque de visibilité, il ressort cependant quelques enseignements et confirmations :

Dans un marché hésitant, les projets d’achats restent cependant nombreux mais sont pour l’heure très largement ralentis par le manque de visibilité et de confiance.





Le segment des bateaux de petites et moyennes tailles est particulièrement touché, l’effet inflationniste et les difficultés accrues de financement, notamment pour les loueurs, étant probablement le plus marqué sur ce segment.





Les bateaux de tailles plus importantes génèrent toujours un volant d’activité très porteur, le succès quantitatif du nouveau BALI 5.8 en témoigne largement, ainsi que le succès plus récent du BALI 5.2. Il en est de même dans le segment motonautique.





La niche de marché des bateaux de grands voyages se porte bien, avec une typologie de clientèle moins exposée à l’attentisme ambiant. Le succès commercial du CATANA OC 50, renforcé cette année par un nouveau millésime, a confirmé cette tendance.





L’attrait pour les nouveautés et les bateaux de tailles importantes, voiliers comme catamarans à moteur, confortent ainsi les choix stratégiques du Groupe dans ces domaines

Une activité industrielle qui s’ajuste à la donne actuelle mais avec des arbitrages long terme qui confirment une confiance sur un rebond prochain

Soucieux de ne pas s’inscrire dans une politique de surrégime industriel par rapport aux ventes réelles du marché final, le Groupe a accompagné la réduction de son chiffre d’affaires par un ajustement de ses productions, utilisant les leviers de flexibilité construits prudemment pendant les périodes de fortes croissances.

Conscient qu’une reprise de marché imminente n’est pas un scénario à exclure, surtout après 3 ans de baisse, le Groupe a souhaité préserver un maximum de capacité de rebond en conservant des effectifs supérieurs aux besoins quitte à générer de la sous productivité. Cet arbitrage vise notamment à réduire les efforts de recrutement et de formation qui pèsent sur les capacités à répondre à la demande lors des épisodes de croissance, comme rencontré en 2022 et 2023.

La baisse des prix de vente des bateaux et la préservation de capacité de rebond témoignent d’une vision priorisant le long terme et le choix pragmatique de sacrifice de marges au profit de la préservation des capacités industrielles.

Une rentabilité qui s’ajuste aussi à la baisse de volume d’activité mais qui reste solide

Avec cette baisse d’activité, la marge brute s’ajuste à 92 M€ contre 130 M€ en 2023/2024.

La marge brute représente ainsi 52,5 % du chiffre d’affaires contre 56,7 % en 2023/2024, marquée en bonne partie par l’impact de la politique tarifaire volontariste du Groupe, dans l’attente des pleins effets des négociations avec les partenaires fournisseurs.

Les charges complètes de personnel totalisent 30,3 M€ (26,3 M€ en charge de personnel + 4 M€ de charges d’intérimaires incluses dans les charges externes) contre 33,9 M€ en 2023/2024, soit une baisse de 10 %.

La baisse de ce poste reste ainsi faible (- 10 %) eu égard à la baisse du niveau d’activité (- 23 %), confirmant les arbitrages en termes de main d’œuvre, décrits précédemment.

Par ailleurs, le démarrage du projet industriel et commercial de la nouvelle marque YOT au Portugal génère une perte de lancement de 3 M€ sur cet exercice.

Le résultat opérationnel s’établit ainsi à 17,4 M€ contre 37,4 M€ en 2023/2024 et représente 10 % du chiffre d’affaires.

Le bénéfice net de l’ensemble consolidé « part du Groupe » s’établit à 11,8 M€ tandis que le bénéfice net « part du Groupe » est un peu supérieur, à 13,6 M€, ce dernier ne prenant compte que de 50 % de la perte de CATANA GROUP Portugal conformément à la détention de 50 % de cette filiale portugaise par CATANA GROUP, soit 7,7 % du CA.

Une structure financière robuste, mise à contribution pour l’adaptation au marché actuel et le plan stratégique 2030

Avec ce nouvel exercice rentable, la capacité d’autofinancement de l’entreprise est positive de 18,7 M€ qui, avec la variation du Besoin en Fonds de Roulement négative de 12,5 M€, génère un flux net de trésorerie liées aux activités opérationnelles positif de 6,1 M€.

Le flux de trésorerie lié aux investissements intègre déjà pleinement le plan d’ambition long terme du Groupe. Marqué par la politique volontariste de CATANA GROUP en termes de développements de nouveaux produits et aussi par la fin de la construction de la nouvelle usine d’Aveiro (Portugal) qui produira toutes les unités du nouveau pôle motonautique du Groupe (YOT), ce flux affiche un débours de 21,2 M€ contre 25,8 M€ pour l’exercice 2023/2024.

Le flux net de trésorerie lié aux opérations de financement représente une ressource créée de 3,5 M€ après 5,1 M€ de distribution de dividendes, 1,3 M€ de rachat d’actions propres, et un encaissement net de 10 M€ entre les mises en place de nouveaux emprunts et les remboursements effectués.

Mécaniquement, la variation annuelle de trésorerie de CATANA GROUP ressort négative de 11,5 M€, la trésorerie du Groupe (hors équivalent de trésorerie) étant positive de 38,7 M€.

Enfin, le Groupe renforce à nouveau ses fonds propres qui dépassent les 100 M€ et s’établissent à 105,1 M€ pour l’ensemble consolidé, 100,8 M€ pour la « part du groupe », sur un bilan total de 226 M€.

Un plan stratégique 2030 qui prépare des leviers de croissance forts

Comme indiqué en septembre, la nouvelle feuille de route 2030 vise désormais à accroître la spécialisation du Groupe dans le domaine des catamarans en élargissant la base de ses activités et de sa zone d’influence.

Le segment des bateaux à moteur est évidemment un objectif majeur, eu égard à la très grande taille de ce marché, et qui ne peut que davantage se convertir aux avantages offerts par les catamarans.

Après avoir attaqué le marché naissant des hors-bords avec les YOT 36 et YOT 41, le Groupe complètera avec le YOT 53 son offre produit d’un premier modèle in-board habitable. Ce bateau, outre sa taille qui correspond aux points forts du marché actuel, apportera un concept innovant dans une zone du marché motonautique plus établi. Bien avant sa présentation en 2026, ce modèle jouit déjà d’un attrait certain.

La gamme BALI vient d’être également complétée du nouveau BALI 5.2 qui, un an après la sortie réussie du BALI 5.8, confirme le succès de cette nouvelle génération de BALI, la production de l’exercice étant déjà très largement vendue.

Le Groupe avance également significativement sur les projets industriels long terme qui lui permettront de disposer d’ici 2028 :

d’une nouvelle usine dédiée aux grands modèles à Canet-en-Roussillon,

d’un pôle R&D et innovation qui accélèrera la capacité de créativité du Groupe,

d’une capacité à être plus rapide dans la fabrication des moules et des outillages des nouveaux modèles.





AG Mixte du 25 février 2026 : proposition de versement d’un dividende de 0,13 € par action

Dans un contexte de marché financier éprouvant pour tous nos actionnaires long terme, le conseil d’administration proposera lors de la prochaine assemblée générale mixte qui se tiendra le 25 février prochain, le versement d’un dividende de 0,13 € contre 0,18 € en 2023/2024.

Évolution de la gouvernance : cooptations de Nathalie Lucas et Boris Compagnon au sein du Conseil d’administration

Depuis plus de 2 ans, et le décès du fondateur du Groupe Olivier PONCIN, le Conseil d’administration a conduit une réflexion sur le profil de gouvernance du Groupe dont l’histoire a démontré l’importance d’une vision familiale basée sur le long terme, fortement résiliente en période de difficulté et très réactive et opportuniste dans les cycles croissants. La capacité à faire infuser ces valeurs auprès de toutes les équipes du Groupe demeure également un objectif majeur de la gouvernance.

Aurélien Poncin, Président du Conseil d’administration et Président-Directeur Général de CATANA GROUP, fils du fondateur et collaborateur au sein du Groupe depuis 2006 et David Etien, Directeur Général Délégué et administrateur de CATANA GROUP et collaborateur au sein du Groupe depuis 32 ans, s’attachent à assurer cette continuité.

Sur cette période, deux membres de l’équipe de management du Groupe se sont imposés comme des relais naturels de la gouvernance historique de CATANA GROUP, en parfaite adéquation avec les valeurs de l’entreprise, la connaissance du marché, des produits et de l’animation interne de l’entreprise. Il s’agit de :

Boris Compagnon : 50 ans, Directeur Commercial et Marketing du Groupe depuis 2018 après des expériences dans le secteur nautique chez AMEL et ZODIAC





Nathalie Lucas : 42 ans, Directrice des Ressources Humaines et HSE, dans le Groupe depuis 2018 après une expérience notamment chez DUFOUR YACHTS





En conséquence, le Conseil d’administration, après avoir constaté les démissions avec effet immédiat de Pascale Poncin et Corinne Mercier, a décidé, lors de sa réunion du 8 décembre 2025, de coopter Boris Compagnon et Nathalie Lucas en qualité d’administrateur, avec effet à compter du 8 décembre 2025, en remplacement des administratrices démissionnaires, pour la durée de leur mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2028.

La ratification de ces cooptations sera soumise à l’Assemblée générale annuelle du 25 février 2026.

Les deux nouveaux administrateurs rejoignent ainsi Aurélien Poncin, David Etien et Nicolas Martin (administrateur indépendant) au Conseil d’Administration.

A l’issue de cet exercice, Aurélien PONCIN, Président Directeur Général de CATANA GROUP déclare :

« L’exercice 2024/2025 est l’exercice le plus complexe que nous ayons eu à gérer depuis le recentrage du Groupe sur le segment des catamarans en 2014. Nous évoluons hélas dans un marché qui est marqué aussi bien par des phénomènes structurels (régulation de marché, effets de l’inflation) que conjoncturels (climat géopolitique mondial, incertitudes économiques) et qui manque encore cruellement de visibilité. Sans vouloir anticiper les évolutions de ces facteurs, sur lesquels nous n’avons pas la main, je demeure optimiste sur les chances d’un rebond proche et encore davantage sur le potentiel de croissance long terme que notre plan stratégique 2030 construira. Je suis particulièrement fier de notre entreprise dans ces moments difficiles, tant pour la capacité de nos équipes à s'adapter rapidement que pour leur pragmatisme et leur engagement à maintenir une vision à long terme. Les résultats financiers démontrent également la solidité de notre modèle d'entreprise, capable d'absorber une réduction d'activité et d'ajuster nos marges pour préserver notre avenir, tout en conservant des ratios de rentabilité solides pour le secteur nautique et une structure financière robuste, prête à relever les défis du plan stratégique 2030. Enfin, je suis ravi d'accueillir Boris Compagnon et Nathalie Lucas au sein du conseil d'administration. Depuis plusieurs années, ils démontrent leur engagement et leur valeur ajoutée dans notre quête de pérenniser l'histoire et les valeurs de notre Groupe familial. »

Le rapport financier annuel 2024/2025 sera disponible fin décembre 2025 sur l’espace Investisseurs du site Internet de CATANA GROUP, www.catanagroup.com (section Informations financières, rubrique Rapports financiers).

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur Euronext Growth Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

