CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S47-2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

                                                

Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 24 novembre 2025

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.        

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332717/11/2025FR000004432316137,00XPAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332718/11/2025FR000004432378137,02XPAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332719/11/2025FR000004432380134,60XPAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332720/11/2025FR000004432389135,11XPAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332721/11/2025FR000004432348134,11XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identi
fiant

 		Nom du PSI

 		Code Identi
fiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)

 		Devise

 		Quantité achetée

 		Code iden
tifiant marché

 		Numéro de référence de la transaction

 		Objectif
du
rachat

 		 
 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		17/11/25 10:32FR0000044323137EUR6XPAROD_8ouwcAY-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		17/11/25 13:44FR0000044323137EUR10XPAROD_8ovimnI-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		18/11/25 8:09FR0000044323137,02EUR78XPAROD_8p0D6OD-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		19/11/25 8:50FR0000044323130,02EUR3XPAROD_8p6E1QW-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		19/11/25 10:14FR0000044323134,78EUR6XPAROD_8p6Z4Nb-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		19/11/25 10:15FR0000044323134,78EUR5XPAROD_8p6ZD6n-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		19/11/25 10:25FR0000044323134,78EUR12XPAROD_8p6bmBR-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		19/11/25 10:31FR0000044323134,78EUR30XPAROD_8p6dQNm-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		19/11/25 10:42FR0000044323134,78EUR24XPAROD_8p6g6jV-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		20/11/25 8:26FR0000044323135EUR20XPAROD_8pByLG9-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		20/11/25 8:57FR0000044323135EUR10XPAROD_8pC6HlY-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		20/11/25 8:59FR0000044323135EUR10XPAROD_8pC6dpZ-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		20/11/25 10:36FR0000044323135,2EUR9XPAROD_8pCV7TP-01Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		20/11/25 10:36FR0000044323135,2EUR4XPAROD_8pCV7TQ-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		20/11/25 14:06FR0000044323135,2EUR36XPAROD_8pDM4gs-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		21/11/25 8:14FR0000044323134,02EUR29XPAROD_8pHlx80-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		21/11/25 10:21FR0000044323134,02EUR10XPAROD_8pIHrOE-00Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		21/11/25 15:37FR0000044323134,5EUR5XPAROD_8pJZIAq-01Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		21/11/25 16:35FR0000044323134,5EUR3XPAROD_8pJnukB-02Annulat
ion		 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		21/11/25 16:35FR0000044323134,5EUR1XPAROD_8pJnukB-00Annulat
ion		 

