CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S47-2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence
Aix-en-Provence, le 24 novembre 2025
Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|969500VSI0Q11PB93327
|17/11/2025
|FR0000044323
|16
|137,00
|XPAR
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|969500VSI0Q11PB93327
|18/11/2025
|FR0000044323
|78
|137,02
|XPAR
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|969500VSI0Q11PB93327
|19/11/2025
|FR0000044323
|80
|134,60
|XPAR
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|969500VSI0Q11PB93327
|20/11/2025
|FR0000044323
|89
|135,11
|XPAR
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|969500VSI0Q11PB93327
|21/11/2025
|FR0000044323
|48
|134,11
|XPAR
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identi
fiant
|Nom du PSI
|Code Identi
fiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code iden
tifiant marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif
du
rachat
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|17/11/25 10:32
|FR0000044323
|137
|EUR
|6
|XPAR
|OD_8ouwcAY-00
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|17/11/25 13:44
|FR0000044323
|137
|EUR
|10
|XPAR
|OD_8ovimnI-00
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|18/11/25 8:09
|FR0000044323
|137,02
|EUR
|78
|XPAR
|OD_8p0D6OD-00
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|19/11/25 8:50
|FR0000044323
|130,02
|EUR
|3
|XPAR
|OD_8p6E1QW-00
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|19/11/25 10:14
|FR0000044323
|134,78
|EUR
|6
|XPAR
|OD_8p6Z4Nb-00
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|19/11/25 10:15
|FR0000044323
|134,78
|EUR
|5
|XPAR
|OD_8p6ZD6n-00
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|19/11/25 10:25
|FR0000044323
|134,78
|EUR
|12
|XPAR
|OD_8p6bmBR-00
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|19/11/25 10:31
|FR0000044323
|134,78
|EUR
|30
|XPAR
|OD_8p6dQNm-00
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|19/11/25 10:42
|FR0000044323
|134,78
|EUR
|24
|XPAR
|OD_8p6g6jV-00
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|20/11/25 8:26
|FR0000044323
|135
|EUR
|20
|XPAR
|OD_8pByLG9-00
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|20/11/25 8:57
|FR0000044323
|135
|EUR
|10
|XPAR
|OD_8pC6HlY-00
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|20/11/25 8:59
|FR0000044323
|135
|EUR
|10
|XPAR
|OD_8pC6dpZ-00
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|20/11/25 10:36
|FR0000044323
|135,2
|EUR
|9
|XPAR
|OD_8pCV7TP-01
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|20/11/25 10:36
|FR0000044323
|135,2
|EUR
|4
|XPAR
|OD_8pCV7TQ-00
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|20/11/25 14:06
|FR0000044323
|135,2
|EUR
|36
|XPAR
|OD_8pDM4gs-00
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|21/11/25 8:14
|FR0000044323
|134,02
|EUR
|29
|XPAR
|OD_8pHlx80-00
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|21/11/25 10:21
|FR0000044323
|134,02
|EUR
|10
|XPAR
|OD_8pIHrOE-00
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|21/11/25 15:37
|FR0000044323
|134,5
|EUR
|5
|XPAR
|OD_8pJZIAq-01
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|21/11/25 16:35
|FR0000044323
|134,5
|EUR
|3
|XPAR
|OD_8pJnukB-02
|Annulat
ion
|Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
|96950
0VSI0
Q11PB
93327
|Kepler Cheuvreux
|96950
05EOZ
G9X8I
RJD84
|21/11/25 16:35
|FR0000044323
|134,5
|EUR
|1
|XPAR
|OD_8pJnukB-00
|Annulat
ion
