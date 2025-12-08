CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S47-2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 24 novembre 2025

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 17/11/2025 FR0000044323 16 137,00 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 18/11/2025 FR0000044323 78 137,02 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 19/11/2025 FR0000044323 80 134,60 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 20/11/2025 FR0000044323 89 135,11 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 21/11/2025 FR0000044323 48 134,11 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur



Code Identi

fiant



Nom du PSI



Code Identi

fiant PSI



jour/heure de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Prix unitaire (unité)



Devise



Quantité achetée



Code iden

tifiant marché



Numéro de référence de la transaction



Objectif

du

rachat



Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 17/11/25 10:32 FR0000044323 137 EUR 6 XPAR OD_8ouwcAY-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 17/11/25 13:44 FR0000044323 137 EUR 10 XPAR OD_8ovimnI-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 18/11/25 8:09 FR0000044323 137,02 EUR 78 XPAR OD_8p0D6OD-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 19/11/25 8:50 FR0000044323 130,02 EUR 3 XPAR OD_8p6E1QW-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 19/11/25 10:14 FR0000044323 134,78 EUR 6 XPAR OD_8p6Z4Nb-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 19/11/25 10:15 FR0000044323 134,78 EUR 5 XPAR OD_8p6ZD6n-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 19/11/25 10:25 FR0000044323 134,78 EUR 12 XPAR OD_8p6bmBR-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 19/11/25 10:31 FR0000044323 134,78 EUR 30 XPAR OD_8p6dQNm-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 19/11/25 10:42 FR0000044323 134,78 EUR 24 XPAR OD_8p6g6jV-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 20/11/25 8:26 FR0000044323 135 EUR 20 XPAR OD_8pByLG9-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 20/11/25 8:57 FR0000044323 135 EUR 10 XPAR OD_8pC6HlY-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 20/11/25 8:59 FR0000044323 135 EUR 10 XPAR OD_8pC6dpZ-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 20/11/25 10:36 FR0000044323 135,2 EUR 9 XPAR OD_8pCV7TP-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 20/11/25 10:36 FR0000044323 135,2 EUR 4 XPAR OD_8pCV7TQ-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 20/11/25 14:06 FR0000044323 135,2 EUR 36 XPAR OD_8pDM4gs-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 21/11/25 8:14 FR0000044323 134,02 EUR 29 XPAR OD_8pHlx80-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 21/11/25 10:21 FR0000044323 134,02 EUR 10 XPAR OD_8pIHrOE-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 21/11/25 15:37 FR0000044323 134,5 EUR 5 XPAR OD_8pJZIAq-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 21/11/25 16:35 FR0000044323 134,5 EUR 3 XPAR OD_8pJnukB-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 21/11/25 16:35 FR0000044323 134,5 EUR 1 XPAR OD_8pJnukB-00 Annulat

ion

Pièce jointe