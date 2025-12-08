Bombardier célèbre l’entrée en service de l’avion Global 8000, le jet d’affaires le plus rapide du monde

Le Global 8000 ( 1) est l’avion civil le plus rapide depuis le Concorde, avec une vitesse maximale de Mach 0,95 à l’avant-garde de l’industrie, une distance franchissable de 8 000 milles marins (NM) et l’altitude en cabine la plus basse en production dans l’aviation d’affaires, à seulement 2 691 pi, ce qui en fait l’avion d’affaires par excellence

MONTRÉAL, 08 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a célébré aujourd’hui l’entrée en service de son avion d’affaires Global 8000(1) lors d’un événement spécial tenu à son Centre d’assemblage d’avions à la fine pointe de la technologie, à Mississauga, en Ontario, en présence d’employés, de représentants gouvernementaux, de fournisseurs, de médias et d’invités spéciaux. Patrick Dovigi, acheteur du premier avion Global 8000, s’est vu remettre les clés de son tout nouveau jet privé. De plus, le chanteur de rock canadien Tom Cochrane, présenté par Rolling Stone Canada, a livré une performance puissante pour souligner les débuts de l’avion civil le plus rapide du monde depuis le célèbre Concorde.

« Les mots “fierté” et “enthousiasme” ne suffisent pas pour décrire ce que signifie l’entrée en service de l’avion Global 8000 pour les 18 000 employés de Bombardier », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Chaque innovation et chaque détail de l’avion Global 8000 reflètent le travail acharné, la créativité et le dévouement de nos équipes. Cet avion révolutionnaire redéfinit le paysage de l’aviation d’affaires grâce à sa conception innovante, à son vol en douceur emblématique et à ses performances inégalées, comme nous l’avions promis à nos clients. »

Plus tôt cette année, l’avion Global 8000 a franchi plusieurs étapes importantes sans heurts, notamment en terminant son programme d’essais en vol, en devenant l’avion civil le plus rapide depuis le Concorde avec une vitesse maximale de Mach 0,95, en atteignant l’altitude en cabine la plus basse en production qui le place en tête de l’industrie, soit 2 691 pi en cabine à 41 000 pi d’altitude, et en recevant la certification de type de Transports Canada en novembre dernier, tout cela conformément au plan, en respectant les engagements envers les parties prenantes et les clients. La certification par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) est en cours.

« La célébration d’aujourd’hui témoigne de la rigueur et du dévouement de nos employés et fournisseurs talentueux qui, grâce à leur travail, ont permis à notre avion Global 8000 d’établir la nouvelle norme en matière de vitesse, de distance franchissable et de confort en cabine dans l’industrie », a déclaré Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et Développement de produits, Bombardier. « Il s’agit d’un moment historique pour Bombardier, nos fournisseurs et les milliers de professionnels dévoués qui, chaque jour, ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour ce projet. Leur engagement et leur dévouement soulignent tout ce que nous faisons chez Bombardier pour repousser les limites du possible. »

L’avion Global 8000 est le seul jet d’affaires à quatre zones à offrir une distance franchissable de 8 000 NM, ce qui permet d’assurer sans escale un plus grand nombre de liaisons que jamais. Outre ses capacités long-courriers, l’avion demeure remarquablement agile, avec des performances au décollage et à l’atterrissage comparables à celles d’un avion léger. Le profil évolué de son aile, dotée de becs de bord d’attaque, permet à ses clients de maîtriser jusqu’à 30 % plus d’aéroports que son plus proche rival, ce qui équivaut à plus de 2 000 destinations.

À l’intérieur, l’avion Global 8000 place la barre très haut sur le plan du luxe et du confort. Cet avion d’affaires révolutionnaire offre un confort exceptionnel, proposant quatre véritables zones habitables et une aire de repos réservée à l’équipage. L’avion d’affaires unique offre l’espace de cabine le plus généreux de sa catégorie, en plus de ses caractéristiques distinctives en cabine, comme le système Pũr Air de Bombardier, le système d’éclairage circadien Soleil ainsi que l’altitude en cabine la plus basse en production, afin de maximiser le confort des passagers et de prévenir les effets du décalage horaire.

